Ataque incendiario en Los Álamos: gobierno confirma presentación de querella

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, confirmó que el gobierno presentará una querella por el ataque incendiario registrado este jueves en la comuna de Los Álamos, región del Biobío, que dejó más de 30 maquinarias y camiones quemados.

"Queremos reiterar el total, absoluto y profundo rechazo del gobierno del Presidente Gabriel Boric a los hechos de violencia. Este no es el camino en democracia, no lo compartimos, no lo aceptamos, lo rechazamos y por lo tanto lo vamos a perseguir desde el punto de vista penal", manifestó la autoridad", señaló Monsalve en un punto de prensa.

También te puede interesar:

"Esperamos que la justicia pueda identificar a los responsables y finalmente sancionarlos de hechos tan graves, que alteran la seguridad, el orden público y la sana convivencia en la provincia de Arauco y en las regiones del sur", añadió el subsecretario.

Además, indicó que el Ejecutivo dará a conocer el viernes una serie de medidas para frenar la violencia en la zona.

Igualmente, informó que la ministra del Interior, Izkia Siches, se reunirá el viernes con el director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, y el director general de la PDI, Sergio Muñoz, para abordar materias de seguridad.