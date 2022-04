CNDC insta al Gobierno a "restaurar el estado de derecho en la zona" tras ataque incendiario en la provincia de Arauco

La Confederación Nacional Gremial de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) se refirió al ataque incendiario registrado en una planta de acopio de ripio en la provincia de Arauco, región del Biobío, dejando 25 camiones quemados.

Según la información entregada a los medios, un grupo de 40 encapuchados entraron a la empresa Transa, amenazando a los trabajadores mediante el disparos a través de armas automáticas, para luego incendiar la maquinaria.

Ante esto, la CNDC emitió un comunicado emplazando al Gobierno a "restaurar el estado de derecho en la macrozona sur".

"Una vez más esta Confederación debe levantar la voz para denunciar un nuevo hecho de violencia terrorista en el sur, situación que afectó hoy a la empresa de camiones y áridos Transa, a cuyos trabajadores y propietarios expresamos nuestra solidaridad", inició el texto.

Además, agregaron que "el atentado en Los Álamos, sector Los Ríos, demuestra que la provincia de Arauco es una tierra sin ley, con la autoridad completamente sobrepasada y sin atinar a ningún paso que devuelva, al menos en parte, la seguridad a quienes viven y trabajan en la zona".

Ante esto, la CNDC recalcó que "los camioneros somos gente de trabajo y es inaceptable que de una plumada sean incendiados 25 camiones, con el agravante de que ya sean hechos comunes. No es posible estar sometidos todos los días a las acciones de terroristas y bandas armadas irregulares que atentan contra nuestros conductores, los baleen como al colega Ciro Palma o al trabajador amenazado de muerte en el atentado de esta mañana".

"Así las cosas, no se advierte ninguna solución, pese a que esta Confederación ha planteado intensificar los patrullajes policiales, con carros blindados seguros, que no sean presa fácil de los delincuentes", complementaron.

Finalmente, indicaron que "esperamos de quienes están a cargo del orden público, restaurar el estado de derecho en la Macrozona Sur".

Criticas del Consejo Superior de Transportes

El Consejo Superior de Transportes (CST) también se refirió al tema, a través de su presidentes, Sergio Pérez, quien manifestó en Emol que "el gobierno no puede pretender que nuestra gente, nuestros conductores, no se movilicen, cuando a diario nos continúan agrediendo y atacando en las rutas, sin que haya una respuesta efectiva por parte del Estado para detener esta violencia descontrolada que amenaza nuestra integridad y nuestras fuentes laborales".

"Aquí las víctimas somos nosotros, y resulta que el Ejecutivo en vez de trabajar en conjunto medidas para resolver el grave problema de violencia que vive el país, las emprende contra nosotros por el legítimo derecho a movilizarnos y exponer nuestras inquietudes y demandas, ya que desde La Moneda nos aplican la Ley de Seguridad Interior del Estado", añadió.

Bajo esa arista, el líder gremial sostuvo que "si bien nosotros como Consejo Superior de Transportes no adherimos a las recientes movilizaciones, no nos vamos a quedar de brazos cruzados esperando que las autoridades hagan algo, porque como ya lo hemos señalado, si no observamos una señal clara y contundente del gobierno en contra de quienes cometen delitos en el país, nos plegaremos para hacer sentir nuestra voz por lo que está sucediendo".

"No logramos entender qué está esperando el gobierno para restablecer el estado de excepción en la Macrozona Sur, considerando que cifras publicadas en la prensa, muestran que desde que se eliminó la medida, se han más que duplicado los delitos en esta parte del país", cerró.