Presidente Boric sobre el CAE: dice que establecerán un "criterio de justicia" por condonación y que no pone en duda el compromiso del gobierno

En el marco de su visita a la región de Magallanes, el Presidente Gabriel Boric abordó el compromiso del Ejecutivo para condonar a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), indicando que se hará de manera progresiva y con "criterios de justicia".

"Tenemos un compromiso de programa que es la condonación de la deuda educativa. Eso implica el Crédito con Aval del Estado, que son 8 mil millones de dólares. Si uno suma el Crédito Corfo y el Fondo Solidario son 4 mil millones de dólares más. Es mucha plata. Para poder hacerlo necesitamos aprobar la reforma tributaria", indicó Boric al medio local ITV Patagonia.

También te puede interesar:

"Para poder condonar esas deudas, tenemos que hacerlo de manera progresiva, y ahí hay criterios de justicia, en el sentido que no todos los deudores son iguales. Hay deudores que podrán tener ingresos más altos que otros, habrán deudores que no terminaron su carrera, habrán deudores que tengan un porcentaje de pago más alto de otros que no tienen ningún porcentaje de pago", añadió.

Asimismo, aclaró sus dichos emitidos el martes, cuando comentó a Radio Cooperativa que "los que van a tener condonación son justamente los que tengan más al día”.

Al respecto, el Mandatario apuntó que "vamos a establecer un criterio de justicia en el pago de la condonación, porque no podrá ser todo de una. A eso es lo que me refería, pero en ningún caso estoy poniendo en duda el compromiso que tenemos como gobierno de terminar con la deuda educativa".

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, también se refirió ayer sobre la condonación de la deuda educativa. "Hay que entender que esto es algo que tiene que irse implementando con cierta gradualidad, definiendo ciertas prioridades, y teniendo idealmente su propio financiamiento", señaló en conversación con Radio Pauta.

"La idea no es que la condonación del CAE la pague un trabajador, una pobladora o un campesino, entonces para eso es importante ir generando los recursos", añadió.

"Esos recursos, en parte, van a venir en parte de la reforma tributaria que vamos a estar presentando ya en mes y medio más, más o menos, así que no estamos tan lejos de ir dándole forma a este proceso", complementó.