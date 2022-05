La intención del Presidente Boric de realizar una cumbre de mandatarios latinoamericanos en la región de Magallanes

El Presidente Gabriel Boric manifestó su intención de realizar una cumbre de mandatarios latinoamericanos en Chile y deslizó que podría realizarse en la región de Magallanes.

"Lo que queremos es hacer una cumbre de presidentes latinoamericanos. Eso lo conversamos con (el Presidente de Perú) Pedro (Castillo), evidentemente la situación en Perú no está fácil, pero estamos trabajando en aquello y nos vamos a encontrar pronto en la Cumbre de las Américas", dijo Boric en conversación con Radio Polar, en el marco de la visita a su región natal.

"Espero poder traer a los presidentes a nuestra tierra para poder discutir una política desde el sur, desde el sur para el mundo y de América Latina para el mundo", continuó el jefe de Estado.

De acuerdo a Emol, Boric llevará la propuesta a la Cumbre de las Américas -que se realizará el 6 de junio en Los Ángeles, California- y buscará "volver a poner énfasis en el tema latinoamericano".

Según el citado medio, Cancillería y la jefa de asesores del segundo piso de La Moneda, Lucía Dammert, ya están elaborando el diseño de la propuesta.

Pese a que todavía no hay fecha ni lugar escogido para la cita, autoridades de la zona ya están enterados de la propuesta, como el gobernador de la región de Magallanes, Jorge Flies.

"En el gabinete me había dicho, por la idea del Presidente de Perú de juntarse en Magallanes, pero nosotros estamos totalmente dispuestos. En el gabinete me había comentado que querían venir algunos presidentes de la región, pero fecha no me han dado", dijo Flies.

"Perfectamente podría ser Puerto Natales, en Torres del Paine, inclusive en Puerto Williams. Habitualmente se piensa en Punta Arenas porque tiene más logística, pero Puerto Natales tiene tres mil camas para recibirlos, espacios para hacer conferencias, dependiendo del número de mandatarios que vengan y gente que venga", agregó.