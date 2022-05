Ministra Izkia Siches y Estado de Excepción en la zona sur: "No queremos ser el gobierno en que un militar mate a un comunero”

La ministra del Interior, Izkia Siches, manifestó la noche del martes que "no queremos ser el gobierno en el que un militar mate a un comunero". Esto, a propósito del inicio del Estado de Excepción en las provincias de Biobío y Arauco en la región del Biobío y en toda la región de La Araucanía, luego de que el Diario Oficial publicara ayer el decreto del gobierno.

En conversación con Meganoticias, la secretaria de Estado señaló que “desde que llegamos al gobierno estamos comprometidos con utilizar todas las herramientas del estado de derecho, pero quiero reiterar que el estado de excepción constitucional nadie lo puede ver como una real solución a los problemas de fondo".

En esa línea, señaló que "no hemos desdibujado nuestra agenda de largo plazo, trabajar en las medidas de fondo tanto para restitución territorial, demandas indígenas, como también en paralelo poder perseguir la delincuencia, el narcotráfico, el robo de madera y los distintos delitos que ocurren en el territorio”.

La titular de Interior añadió que “nosotros jamás esperamos que las Fuerzas Armadas ingresen a las comunidades ni se hagan cargo de ninguno de los problemas de fondo que hay en La Araucanía y Biobío, porque no son para ello y ellos tampoco esperan tener enfrentamientos con civiles”.

"Nuestro gobierno no quiere un enfrentamiento"

Siches apuntó que “yo creo que nadie quiere a los militares en la zona. El gobierno tampoco los quiere. Es un consenso dentro de nuestro gobierno, nadie quiere tener que necesitar a las Fuerzas Armadas para resguardar el control del orden público y de los civiles, pero entendemos que son elementos necesarios”.

“Nuestro gobierno no quiere un enfrentamiento, no quiere muerte de civiles, no quiere ser el gobierno en que un militar mata a un comunero”, enfatizó la secretaria de Estado.

Recordemos que el gobierno optó por aplicar un Estado de Excepción acotado a carreteras y rutas, luego de que el proyecto de "estado intermedio" no generara consenso en el oficialismo.







El "estado intermedio" buscaba disponer de las Fuerzas Armadas para resguardar rutas y carreteras. Con esa medida -ya descartada por el Ejecutivo- las FF.AA. iban a estar bajo control de un civil y de un jefe de la Defensa Nacional.