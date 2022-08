Natalia Piergentili, presidenta del PPD: "El acuerdo sirvió para probar lo que le hemos dicho al Presidente: tenemos experiencia y vocación de coalición"

La presidenta del PPD, Natalia Piergentili, defendió al acuerdo que garantiza una serie de reformas a la nueva Constitución en caso de que se imponga la opción Apruebo. "No es una novedad decir que este texto es perfectible. Aquí no hacemos ningún cambio sustantivo, no nos metemos en el corazón del proyecto, no somos reescritores ni estamos suplantando lo que hizo la Convención, solo hicimos el ejercicio de poner la pelota al piso respecto de darles marco a aspectos que generan incertidumbre", sostuvo en una entrevista con La Tercera.

Las medidas del acuerdo se propondrán en el caso de que gane la opción Apruebo en el plebiscito del próximo 4 de septiembre. "No lo veo como un triunfo, pero sí destaco que como partido tuvimos la visión de recoger un sentido común cuando no estaba en la agenda plantear este camino. El acuerdo nos sirvió para probar algo que siempre le hemos dicho al Presidente: tenemos experiencia y vocación de coalición y hemos sido gobierno. Así lo hizo también el Frente Amplio", declaró la timonel del PPD.

"Esto fue una muestra de coherencia política, fiato, de confianza mutua y de sentirnos parte no solo del programa, sino del punto de llegada de este proyecto. Y el acuerdo no se lograba si seguíamos solos. El resultado exitoso es gracias al Presidente", afirmó respecto al acuerdo del oficialismo.

"¿Me faltaron algunos “gustitos”? Probablemente. Pero en lo grueso, donde estaban las incertidumbres de la ciudadanía, están despejadas", agregó.

Natalia Piergentili fue la primera presidenta del oficialismo en posicionarse desde el Apruebo con intenciones de reformar. En relación al llamado del Presidente Gabriel Boric expresó: "Nos tomó por sorpresa que nos pusiera una tarea que no se veía fácil de desarrollar. Y no porque no tuviésemos la convicción, sino porque el PS no se había plegado a la propuesta y el Frente Amplio y el PC la habían ninguneado. Sin embargo, hay que estar dispuestos a reflexionar del momento político que se vive y en esa mirada de realismo y convicción de que el Apruebo es el mejor camino, el Presidente tuvo el liderazgo para instarnos a un acuerdo".