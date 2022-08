Ministra Izkia Siches y rol de Carabineros en nuevo Ministerio de Seguridad y Convivencia Ciudadana: "Esperamos avanzar a mayor poder civil por sobre las policías"

A principios de agosto, el Presidente de la República, Gabriel Boric, despachó al Senado un documento con indicaciones para el nuevo Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana.

En el marco de su discusión legislativa y según informa La Tercera, la ministra del Interior, Izkia Siches, participó en la comisión de Seguridad de la Cámara Alta para dirimir los alcances de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo. Una de estas es el control civil sobre Carabineros y la PDI.

Ante esto, la secretaria de Estado entregó detalles de cómo será el rol que desplegará Carabineros bajo este nuevo ministerio.

"En la actualidad, Carabineros es una entidad autónoma, y lo que esperamos es avanzar a mayor poder civil por sobre las policías", manifestó Siches a Canal 13.

No obstante, explicó que no se trata de "cosas tan específicas", sino "tener planes operativos y estratégicos que hoy, no solamente por mera voluntad de las policías, puedan tener resorte con la autoridad y Gobierno de turno".

En ese sentido, apuntó a la necesidad de tener "agentes técnicos que puedan dar los lineamientos claros para fortalecer y alinear aquellas acciones que cotidianamente enfrentan las policías en el control del orden público, en la persecución, para avanzar en eficiencia y eficacia en su rol cotidiano".

En la instancia, Siches enfatizó que se trata de iniciativas "transversales y también compromisos de Gobierno que estuvieron en los distintos candidatos presidenciales".

"El Presidente Gabriel Boric lo dejó marcado en su programa y estamos cumpliendo con ello, presentando las indicaciones para un ministerio que da mayores capacidades, que robustece al Estado y su relación con las policías, porque obviamente nos preocupa, al igual que a la ciudadanía, tener más capacidades para poder enfrentar las distintas materias de inseguridad", comentó.

Por otro lado, subrayó en la importancia de dividir las funciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ya que, a día de hoy, la cartera "se dedica tanto a Gobierno interior, materias como Onemi, Senda, materias migratorias y, además, seguridad".

"Creo que podemos tener consenso de que necesitamos un ministerio especializado con toda la capacidad, para poder estar trabajando en conjunto con las policías", aseguró.







Cabe recordar que el proyecto que crea un nuevo ministerio para que se encargue de la seguridad pública fue ingresado por Sebastián Piñera tras el acuerdo trasversal que surgió luego del estallido social en 2019.

Para este mes correspondía que se presentaran las indicaciones para la nueva administración, lo que se concreto el 1 de agosto. Las enmiendas serán discutidas en la comisión de Seguridad Pública del Senado.

Uno de los primeros cambios que realizó el Gobierno del Presidente Boric fue la modificación del nombre "Ministerio de Seguridad Pública" que se le agregó "Convivencia Ciudadana".