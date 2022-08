Diputada Karen Medina denuncia haber recibido Bono Invierno a pesar que no le corresponde

La diputada Karen Medina del Partido de la Gente (PDG) denunció haber recibido el Bono Invierno "Chile Apoya", por lo que envío un oficio al Ministerio de Desarrollo Social, ya que asegura que mediante el sistema no se puede devolver el dinero.

"He sido beneficiaria del Bono Invierno, bono de canasta básica, y que claramente no corresponde", señaló la diputada.

Posteriormente enfatizó que le "preocupa mucho" cuáles son los criterios que usa el ministerio para seleccionar a estos beneficiarios: "Me preocupa que muchas familias que hoy necesitan ese beneficio estén quedando desprotegidas por una mala selección del Gobierno", dijo Medina.

La ministra de Desarrollo Social Jeannette Vega al ser preguntada por el tema, manifestó en Canal 24 Horas que hubo un cambio en los ingresos de la diputada al empezar a ejercer, de forma que "no alcanzó a ser conectado al Registro Social de Hogares (...) Si ella no lo autodeclara, no lo vamos a tener".

Además agregó que "estamos hablando de 7,5 millones de personas. Un muy pequeño porcentaje puede significar que varias personas tengan esta situación y ahí nosotros confiamos en el ciudadano en que cuando hay una situación así nos va a alertar".

Diputada Karen Medina del PDG (@Karenci75407460) denuncia que recibió el bono invierno. Asegura que, vía sistema, no hay opción para su devolución y por lo mismo envío oficio al ministerio de Desarrollo Social. @24HorasTVN pic.twitter.com/zBcFb8OLsm — Kevin Felgueras (@KevinFelgueras) August 18, 2022







Créditos: Kevin Felgueras y 24 Horas