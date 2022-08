Ministra Yarza informa que pase de movilidad no será requisito para votar en plebiscito de salida

La ministra de Salud, María Begoña Yarza, se reunió con el presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, para informar las medidas sanitarias del plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.

En ese sentido, explicó que el pase de movilidad en ningún caso será impedimento para no asistir a votar, ya que no se solicitará, ni en el ingreso de los locales, ni en el desplazamiento dentro del país durante la jornada.

"No es requisito, nadie se lo puede pedir. Pero además, lo que hemos construido también, es que tampoco sea requisito ni un impedimento para el desplazamiento de los votantes a los centros de votación, aunque estos sean más allá de 200 kilómetros", manifestó.

Asimismo, las medidas sanitarias en los locales de votación serán el uso de la mascarilla por parte de los electores y los vocales, mantener distancia en las filas de votación y respetar los aforos.

Además, el Servel entregará equipos de protección personal para el Covid-19 a los vocales de mesa.

