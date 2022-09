Ataque en Contulmo: gobernador del Biobío presentará querella por Ley Antirrerorista

El gobernador de la región del Biobío, Rodrigo Díaz, confirmó que presentará una querella por Ley Antiterrorista debido al ataque incendiario de la Resistencia Mapuche Lafkenche contra Molino Grollmus, ubicado en Contulmo. El ilícito fue perpetrado el xx y dejó a tres personas heridas.

"Le he solicitado al abogado Marcelo Villena, prestigioso penalista de la región, que tome la representación del Gobierno Regional del Biobío y presente una querella criminal por Ley Antiterrorista frente a los hechos que han ocurrido hace sólo algunos días", señaló Díaz tras participar en una sesión especial de la comisión contra el crimen organizado de la Cámara de Diputadas y Diputados, realizada en la región del Biobío.

"Esta decisión la he tomado porque existe mérito para hacerlo, sobre esta materia, podemos los Gobiernos Regionales requerir este tipo de investigación", complementó el gobernador Díaz.

Sin embargo, la facultad para presentar querellas por Ley Antiterrorista pertenece al Ejecutivo. De hecho, tres senadores DC enviaron ayer una carta al Presidente Gabriel Boric para pedirle que impulse una ley con el objetivo que los gobernadores también puedan invocar esa norma.

Monsalve: "La Ley Antiterrorista no es una buena ley"

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, defendió la querella del Gobierno por el ataque en Contulmo y descartó invocar la Ley Antiterrorista, indicando que "no es buena ley".

"Esta no es una decisión netamente política como algunos plantean, que sería por razones políticas o perfiles políticos de los Gobiernos si se aplica o no se aplica la Ley Antiterrorista. Seamos francos, la ley antiterrorista no es una buena ley, la que está vigente hoy en Chile", sostuvo el encargado de seguridad", indicó Monsalve.

El subsecretario explicó por qué no invocó aquella tipificación ni la Ley de Seguridad del Estado. "Tiene un fuerte componente subjetivo, o sea hay que demostrar la intención y no los hechos, no la evidencia, sino que además la intención. Eso hace que muchas veces sea difícil tipificar y sancionar a alguien por el delito de terrorista", sostuvo.







"El artículo cuarto de la Ley Antiterrorista permite además la rebaja de penas que, en el caso de que alguien colabore, va a obtener penas bastante similares a las que establece el Código Penal. La ley de seguridad del Estado, en el artículo 13ª también permite la rebaja de hasta dos grados en la pena en materia de colaboración", complementó.