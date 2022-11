Presupuesto de salud primaria 2023: Confusam anuncia paro nacional

La Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam) convocó a un paro nacional para el próximo martes 15 de noviembre, esto en rechazo al presupuesto 2023 para la atención primaria aprobado recientemente.

La agrupación de funcionarios exige que el monto per cápita aumente de $ 9.618 a $ 10.135. Sin embargo la propuesta de la Comisión mixta de Presupuesto del Congreso planteó un aumento hasta los $ 10.000 por paciente. "Nos parece que si bien se aprecia un avance en torno a la cifra original de aumento per cápita de la Salud Primaria, la nueva propuesta planteada por el Ejecutivo sigue siendo una cifra que no representa todavía el verdaero aumento de los costos y la inflación asociada al ejercicio del año 2022, la cual según el Banco central se proyecta en 12% ", señalaron en declaración pública.

Y agregaron: "Nuestra organización nacional, que reúne a más de 50 mil funcionarios y funcionarias de la Atención Primaria de Salud, hace el llamado a sus bases a movilizarnos a través de un paro nacional el próximo 15 de noviembre y denunciar la falta de presupuesto, demandar un aumento a los 10.135 pesos y a marchar en cada región de Chile ese día".