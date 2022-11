El primer "cumpleaños feliz" de Carlos III como monarca de Reino Unido

Este lunes el rey Carlos III cumplió 74 años, siendo su primer cumpleaños como monarca de Reino Unido desde que fue nombrado en septiembre tras la muerte de la reina Isabel II.

Desde la corona indican que el cumpleaños será una celebración privada, sin embargo, ha recibido felicitaciones públicas por parte del príncipe y la princesa de Gales. Guillermo y Kate le desearon un "muy feliz cumpleaños" a través de su cuenta oficial de Twitter.

Wishing a very happy birthday to His Majesty The King! pic.twitter.com/Kg3L70Ivn5

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) November 14, 2022