Universidad Andrés Bello reconoce con el Premio al Mérito 2022 a Ricardo Lagos y Manuel Pellegrini

La Universidad Andrés Bello reconoció con el "Premio al Mérito 2022" a diversas personalidades del quehacer nacional, entre ellos al expresidente Ricardo Lagos, en la categoría Figura del Año, y en la mención Deporte y Bienestar, al destacado entrenador Manuel Pellegrini.

El Premio al Mérito Universidad Andrés Bello es una de las distinciones institucionales más importantes que entrega esta casa de estudios y busca reconocer el aporte que han realizado diversas figuras nacionales en distintas disciplinas.

Este reconocimiento nace en 2002 y actualmente posee 6 categorías: Ciencias, Arte y Cultura, Humanidades y Ciencias Sociales, Educación, Deporte y Bienestar, y Figura del Año.

De esta forma, en la categoría Ciencias, el reconocimiento recayó en el geólogo Manuel Suárez; en Arte y Cultura, el premio fue otorgado al pintor chileno Jorge Tacla; en Humanidades y Ciencias Sociales la distinción recayó en la académica Ana María Stuven; y en Educación, se distinguió al ex rector de la Universidad de Talca, Álvaro Rojas.

El Premio al Mérito Universidad Andrés Bello nace de la misma comunidad universitaria, quienes proponen a los candidatos, los que luego pasan a un jurado que finalmente toma la decisión en cada categoría. Este año, el jurado estuvo integrado por el Rector de la U. Andrés Bello, profesor Julio Castro; el decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la casa de estudios, Dr. Pierre-Paul Romagnoli; el Sr. Jaime Fillol, quien fue distinguido con el Premio al Mérito Universidad Andrés Bello 2021 en la categoría Deporte y Bienestar; la Premio Nacional de Historia 2018 y Premio al Mérito UNAB 2016, Dra. Sol Serrano; y el ex diputado y analista electoral, Pepe Auth.

Durante la ceremonia, que estuvo presidida por el presidente de la Junta Directiva de UNAB, Dr. Juan Antonio Guzmán, y el rector de la casa de estudios, Sr. Julio Castro, se destacó la trayectoria y aportes de cada uno de los galardonados, en especial por su influencia en cada una de las disciplinas.

Figura del Año

La objetividad y aportes del expresidente Ricardo Lagos durante este año de cambios, junto a su liderazgo político, fueron aspectos fundamentales abordados por el jurado a la hora de otorgar el reconocimiento Figura del Año.

En ese sentido, el exmandatario indicó que su mayor contribución ante el panorama político de este año, ha sido plantear la necesidad de elevar la mirada contingente de cada día, para poder entender el panorama global y el cambio de época que estamos viviendo. "Quiero entender esta distinción más bien como un llamado de atención a que podemos vivir de una manera civilizada con un cuerpo constitucional que nos permite discrepar unos de otros, entender que las discrepancias son para tener un Chile mejor", señaló Lagos.







Asimismo, exhortó a los diferentes sectores de la sociedad a sostener una discusión que esté a la altura del siglo XXI, desde el punto de vista de que el mundo es cada vez más integral. "Hoy lo que me inquieta respecto de Chile es que seguimos en nuestra mirada un poquito dentro de Chile y no mirando más allá", precisó, y agregó que "lo que no captamos bien que al estar en medio de un cambio de época la forma en que estamos acostumbrados a pensar va a tener que cambiar".

Otro de los galardonados, Manuel Pellegrini, destacó en su discurso la importancia de la educación superior como herramienta para alcanzar el éxito y el rol que tiene el deporte en la unidad del país. "Fui 15 años futbolista profesional, llevo 35 años en la actividad de técnico y no he participado nunca en política ni voy a participar, teniendo por supuesto mis ideas, porque yo creo que el deporte une. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de impulsar, tener una unión a través del deporte", dijo Pellegrini.