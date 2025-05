Ketamina: el calmante para caballos que tranquiliza a Elon Musk

Hola, ¿cómo estás?, en este mundo que pasa a veces tan rápido y otras tan lento, dependiendo de en qué lugar y época de la vida te encuentres. Pero aquí hablamos de salud, de bienestar, de vivir mejor. Y en ese sentirse mejor hay quienes se apoyan en drogas y se quedan allí.

Hace un tiempo, Elon Muskcontó que consume ketamina, cada dos semanas, por prescripción médica. Porque de esa forma puede mitigar los estados mentales negativos que experimenta y le proporciona una valiosa opción terapéutica para abordar la angustia mental. Revisaremos cómo este fármaco, inicialmente usado por los veterinarios para tranquilizar caballos, es además la solución para tratar depresiones donde nada funcionaba, pero también es adictivo y una sobredosis puede matar, como le pasó al actor Matthew Perry.

En Chile y el mundo las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte, por eso, si tú o alguien que conoces tiene problemas cardíacos, un nuevo y simple examen predice los riesgos.

En Mito o Verdad , un artículo para los alérgicos alimentarios: ¿el gluten podrá traspasarse en un beso? Y en el Chat con el Especialista , el cardiólogo del Hospital de la Universidad de Norfolk y Norwich, Pankaj Garg, explica cómo podrías saber la verdadera edad de tu corazón y prevenir enfermedades.

Antes de comenzar,quiero invitarte a que compartas Efecto Placebo, así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te Inscribas gratis, para que no te pierdas nuestros contenidos de salud y bienestar.

¿Cuándo deberían empezar a preocuparse los estadounidenses por el consumo habitual de Elon Musk?

Por sus efectos relajantes y ligeramente eufóricos, la ketamina está volviéndose un fármaco cada vez más popular en Europa, pasando a convertirse en una droga de abuso.

“Por ello, los análisis toxicológicos de rutina en centros de emergencias deberían incluirla para permitir un diagnóstico más temprano y abordar mejor los riesgos que presenta para la salud”, señala un artículoen la revista Toxicology Reports, realizado por un grupo de profesionales de Países Bajos, encabezado por la farmacéutica Sabrina Marongiu , del Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (Hospital OLVG), en Ámsterdam.

realizado por un grupo de profesionales de Países Bajos, encabezado por la farmacéutica , del Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (Hospital OLVG), en Ámsterdam. En discotecas y festivales la ketamina suele consumirse por vía intranasal en forma de polvo o cristal, pero algunos, incluso, recurren a las inyecciones o a la ingesta oral.

Su consumo produce alucinaciones, trastornos motores, alteración de la percepción del dolor, euforia, deterioro cognitivo y, en dosis más altas, trances que recuerdan experiencias cercanas a la muerte: sensación de abandonar el propio cuerpo, viajar a través de túneles, caminar hacia una luz brillante o permanecer en un estado de profunda paz.

Pero no se trata de viajes inofensivos. Los síntomas de la intoxicación aguda incluyen trastornos del habla, presión arterial alta, taquicardia, náuseas, dolor abdominal, inquietud y sentimientos de ansiedad.

El equipo autoral también llama la atención respecto de casos de uropatía inducida por ketamina, afección grave y cuyos síntomas típicos son retención urinaria aguda, calambres en la vejiga, dolor en la zona pélvica, sensación de ardor al orinar e incluso hematuria (sangrado al orinar).

Por otra parte, el uso crónico durante un periodo de años se asocia con reducción del volumen de materia gris, así como deterioro de la comunicación entre regiones importantes del cerebro.

Elon Musk es quizá el más famoso de los consumidores habituales. El multimillonario asesor de Donald Trump admitió tomarla por prescripción médica cada dos semanas, para ayudarlo a manejar síntomas depresivos. Sin embargo, The Wall Street Journal informó que Musk también consume la sustancia en contextos de ocio. Y The New Yorker indicó que los empleados de sus firmas expresaron preocupación de que la ketamina, además de provocarle aislamiento social y relación tensa con la prensa, también pueda contribuir a decisiones impulsivas y caóticas.

“Grandes cantidades de ketamina pueden hacer que cualquiera se sienta dueño del mundo. ¿Cuándo deberían empezar a preocuparse los estadounidenses por el consumo habitual de Elon Musk?”, se preguntó un artículo de la revista The Atlantic.

Según declaró Musk, “la ketamina resulta eficaz para mitigar los estados mentales negativos que experimento, lo que me proporciona una valiosa opción terapéutica para abordar la angustia mental sin necesidad de interrumpir ni afectar mi trabajo”.

Por estas razones, durante una entrevista declaró que considera la ketamina una opción útil para ayudar a las personas que luchan contra la depresión y sugirió, a quienes la padecen, que consulten con su médico sobre esta novedosa opción de tratamiento.

La ketamina es un anestésico, que empezó a ser usado a fines de los 60 en veterinaria, en especial para tranquilizar caballos y que, por su potencial alucinógeno, rápidamente se transformó en una droga recreativa. En 2011, un estudio de la Universidad de Oxford la ubicó como la “última esperanza” para combatir depresiones en pacientes donde nada había dado resultados. También es usada para tratar la ansiedad.

Según el Ministerio Público, en Chile ha habido un aumento exponencial de incautaciones de ketamina, lo que coincide con el alza de su consumo junto al tusi, de acuerdo con el Senda.

La gente que consume ketamina puede volverse psicológicamente dependiente de esta droga “para encontrase bien, para afrontar la vida y manejar el estrés”.

Sus consumidores pueden tener delirios, alucinaciones o perder el sentido del tiempo y de la realidad. Un viaje de ketamina (o agujero K), consecuente al consumo de esta droga, puede durar hasta dos horas. Sus consumidores pueden acabar teniendo náuseas o vomitando, así como desarrollar problemas en el pensamiento o la memoria.

En dosis altas, causa problemas motores, entumecimiento corporal y respiración lenta. Una sobredosis de ketamina puede detener la respiración y causar la muerte.

Así le ocurrió al actor Matthew Perry, que fue encontrado boca abajo en el jacuzzi de su casa en Santa Mónica, California. La autopsia determinó que la causa de muerte del protagonista de la serie Friends estuvo en “los agudos efectos de la ketamina”, una droga controlada que Perry, un adicto en recuperación, estaba tomando como parte de una terapia supervisada por su médico.

Una simple prueba predice tu riesgo cardíaco

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la principal causa de muerte a nivel mundial. La mayoría de los casos podrían prevenirse cambiando la conducta de las personas, por ejemplo, dejar de fumar, tener una dieta saludable e incorporar la actividad física a la vida. Como ninguna de estas cosas solemos hacerlas o las hacemos cuando ya es algo tarde, detectar los riesgos lo antes posible es vital para realizar prevención efectiva.

Durante casi 60 años, medir los niveles de colesterol en la sangre ha sido la mejor manera de identificar a quienes tienen alto riesgo de enfermedad cardiovascular.

Un nuevo estudio de la Universidad Tecnológica de Chalmers (Suecia) y la Universidad de Harvard (Estados Unidos), ha demostrado que una combinación de dos marcadores de lipoproteínas, medidos en un simple análisis de sangre, puede proporcionar información más precisa sobre el riesgo individual de enfermedad cardíaca que la prueba actual de colesterol en sangre.

“Este es el estudio más grande de su tipo hasta la fecha y los resultados muestran por primera vez la importancia relativa de las tres principales familias de lipoproteínas para el riesgo potencial de enfermedad cardíaca”, dijo Jakub Morze, autor principal del estudio y becario postdoctoral en Chalmers.

Colesterol bueno y malo

Uno de los principales indicadores y factores de riesgo controlables para las enfermedades cardiovasculares es el colesterol alto en sangre.

El colesterol es una sustancia similar a la grasa en la sangre, que es esencial para construir células y producir ciertas vitaminas y hormonas. Sin embargo, cuando los niveles son demasiado altos, puede acumularse en las paredes de los vasos sanguíneos, formando depósitos conocidos como placas.

Si una placa se rompe, puede formarse un coágulo y bloquear el vaso por completo, lo que provoca un ataque cardíaco o un derrame cerebral.

El colesterol y otras grasas son transportadas a través de la sangre por partículas especializadas llamadas lipoproteínas, que se dividen en cuatro clases principales. Tres de estas clases tienen una proteína especial en su superficie llamada apolipoproteína B (ApoB).

Cuando están presentes en exceso, estas lipoproteínas pueden depositar colesterol en las paredes de los vasos sanguíneos. Debido a esto, el colesterol que llevan suele llamarse “colesterol malo”. Por el contrario, la cuarta clase principal ayuda a eliminar el exceso de colesterol del torrente sanguíneo y lo transporta de vuelta al hígado, lo que a menudo se conoce como “colesterol bueno”.

Al evaluar el riesgo a corto plazo de enfermedad cardíaca, un médico necesita determinar si los niveles de partículas de “colesterol malo” son lo suficientemente altos como para ser dañinos. Actualmente, esto se hace midiendo una muestra de sangre para los niveles de colesterol.

Sin embargo, dado que el colesterol no puede circular o causar daños sin su portador de lipoproteínas, los investigadores se han centrado cada vez más en medir las lipoproteínas que llevan el “colesterol malo”, como un mejor indicador probable del riesgo futuro de enfermedades cardiovasculares.

Los investigadores se centraron específicamente en las lipoproteínas que llevan una proteína llamada ApoB, que se encuentra en todos los portadores de “colesterol malo”. Al seguir a los participantes del estudio en el Reino Unido durante 15 años, examinaron qué patrones de tipos y tamaños de lipoproteínas estaban más fuertemente vinculados a futuros ataques cardíacos.

Los hallazgos clave se validaron en un estudio de cohorte sueco separado, llamado “Simpler”. Esta combinación de perfiles sanguíneos avanzados, datos prospectivos a gran escala y replicación independiente, permitió la evaluación más completa de cómo las lipoproteínas de “colesterol malo” contribuyen al desarrollo de enfermedades cardíacas.

“Descubrimos que el ApoB es el mejor marcador cuando se prueba el riesgo de enfermedad cardíaca, ya que este indica el número total de partículas de ‘colesterol malo’ que se miden, ofrece una prueba más precisa que las medidas estándar de colesterol. Eso no significa que las pruebas convencionales sean ineficaces; generalmente funcionan bien. Sin embargo, en aproximadamente uno de cada doce pacientes, las pruebas de colesterol estándar pueden subestimar el riesgo de enfermedad cardíaca, lo cual es importante considerar, ya que entre el 20 y el 40% de todas las primeras ocurrencias de ECV son fatales. Al cambiar a las pruebas ApoB, podemos mejorar esa precisión y potencialmente salvar vidas”, señaló Jakub Morze.

Los investigadores concluyeron que el número total de lipoproteínas de “colesterol malo” era el factor más importante a considerar al realizar pruebas para el riesgo futuro de enfermedad cardíaca.

Sin embargo, el estudio también mostró que otra lipoproteína de “colesterol malo”, llamada lipoproteína (a), es una parte importante del rompecabezas y también debe probarse. Sus niveles son genéticamente heredados en la mayoría de los individuos y representan menos del 1 por ciento de todas las lipoproteínas de “colesterol malo” en promedio en la población general. Sin embargo, en algunas personas estos valores son extremadamente altos, lo que aumenta significativamente el riesgo de enfermedad cardíaca.

Estos resultados indican que el recuento de partículas de ApoB podría eventualmente reemplazar la prueba estándar de colesterol en sangre en la investigación y la atención médica en todo el mundo.

Mito o Verdad: ¿puede el gluten traspasarse con un beso?

Conversando con una conocida, supe de un temor que sienten algunas personas con enfermedad celíaca: Macarena siempre ha sentido cierta ansiedad por ingerir gluten a través de un beso. Me puse a buscar qué había al respecto. Encontré un nuevo estudio que concluye que ella puede besar sin preocupaciones, incluso si su pareja acaba de comer un bocadillo lleno de gluten, según un estudio que se presentó en Digestive Disease Week® (DDW) 2025. Pero, para estar más seguros, el estudio recomienda beber agua antes de besar.

“Todo el mundo se preocupa por si el gluten se está metiendo en su comida en un restaurante, pero nadie miró realmente lo que sucede cuando te besas después”, dijo Anne Lee, profesora asistente de medicina nutricional en la Universidad de Columbia.

“El consejo que dimos sobre los besos y la enfermedad celíaca se basó en precauciones y suposiciones. Estábamos usando nuestro mejor juicio. Sentí que era importante investigar para ver si había algún riesgo real”, explicó.

Los investigadores reclutaron a 10 parejas, todas con una de las personas con enfermedad celíaca, para un estudio de dos partes. En cada sesión, la persona no celíaca se comió 10 galletas saladas, y luego la pareja se besó durante 10 segundos. En una sesión, los compañeros esperaron cinco minutos antes del beso y, en la otra, bebieron 4 onzas de agua antes de besarse. En ambas situaciones, los investigadores encontraron que la transferencia de gluten, que se midió en la saliva de la pareja con enfermedad celíaca, fue mínima en la mayoría de los participantes.

Aunque el gluten todavía se encontraba en la saliva después de besar a una pareja que lo había consumido y luego había bebido un vaso de agua, en todos los casos la cantidad era inferior a 20 partes por millón, el nivel permitido en los productos sin gluten, que se considera seguro.

La enfermedad celíaca, un trastorno autoinmune, afecta al 1% de la población y generalmente se caracteriza por problemas digestivos, incluyendo dolor abdominal, indigestión y diarrea. Para los pacientes con enfermedad celíaca, la ingestión de gluten causa daño intestinal incluso si no tiene síntomas inmediatos.

Comprender cómo se transfiere el gluten a través de los besos también podría ser útil para las personas con sensibilidad al gluten no celíaca y que experimentan síntomas como hinchazón, fatiga o niebla cerebral después de la exposición al gluten.

“Los pacientes con enfermedad celíaca pueden estar más relajados, sabiendo que el riesgo de contacto cruzado con el gluten a través de besar a una pareja que ha consumido gluten puede reducirse a niveles seguros si la comida es seguida por un pequeño vaso de agua”, sentenció Lee.

Chat con el Especialista: ¿cuál es la verdadera edad de tu corazón?

¿Cómo está tu corazón? Ojalá fuerte y sano. Una buena noticia es que científicos de la Universidad de East Anglia (Reino Unido) han desarrollado una nueva y revolucionaria forma de descubrir la “verdadera edad” de tu corazón, utilizando la resonancia magnética.

La investigación muestra cómo una resonancia magnética puede revelar la edad funcional de tu corazón, y cómo los estilos de vida poco saludables pueden acelerar drásticamente esta cifra.

Se espera que los hallazgos puedan transformar la forma en que se diagnostica la enfermedad cardíaca, ofreciendo un salvavidas a millones, al detectar problemas antes de que se vuelvan mortales.

El equipo dice que su técnica de vanguardia es un “cambio de juego”.

El cardiólogo del Hospital de la Universidad de Norfolk y Norwich e investigador principal, Pankaj Garg, dijo: “Imagina descubrir que tu corazón es ‘más viejo’ que tú. Para las personas con afecciones como presión arterial alta, diabetes u obesidad, este suele ser el caso. Nuestro nuevo enfoque de resonancia magnética no solo cuenta tus cumpleaños, sino que mide qué tan bien aguanta tu corazón”.

dijo: “Imagina descubrir que tu corazón es ‘más viejo’ que tú. Para las personas con afecciones como presión arterial alta, diabetes u obesidad, este suele ser el caso. Nuestro nuevo enfoque de resonancia magnética no solo cuenta tus cumpleaños, sino que mide qué tan bien aguanta tu corazón”. El equipo de investigación colaboró con hospitales del Reino Unido, España y Singapur. Estudiaron las resonancias magnéticas de 557 personas: 191 personas sanas y 366 con afecciones como presión arterial alta, diabetes u obesidad.

Usando imágenes avanzadas, midieron cosas como el tamaño y la fuerza de las cámaras del corazón. Luego, construyeron una fórmula para calcular la “edad funcional” del corazón y la compararon con corazones sanos para asegurarse de que fuera precisa.

-¿Con qué se encontraron?

-Descubrimos que una resonancia magnética puede revelar la ‘edad funcional’ de su corazón, qué edad tiene, no cuántos años tiene.

-¿Qué significa eso?

-En las personas sanas, descubrimos que la edad cardíaca era similar a la edad cronológica. Pero para los pacientes con enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad y fibrilación auricular, su edad cardíaca funcional era significativamente más alta. Por ejemplo, una persona de 50 años con presión arterial alta podría tener un corazón que funciona como si tuviera 55 años.

“Las personas con problemas de salud como diabetes u obesidad, a menudo tienen corazones que están envejeciendo más rápido de lo que deberían, a veces por décadas. Por lo tanto, esto podría ayudar a los médicos a intervenir temprano para detener las enfermedades cardíacas en sus caminos”, agregó el investigador.

-¿Cómo ayudaría conocer la verdadera edad del corazón?

-La enfermedad cardíaca es una de las mayores causas mortales del mundo. Nuestro nuevo método de resonancia magnética ofrece a los médicos una poderosa herramienta para mirar dentro del corazón como nunca antes y detectar problemas temprano, incluso antes de que comiencen los síntomas. Al conocer la verdadera edad de su corazón, los pacientes podrían obtener consejos o tratamientos para ralentizar el proceso de envejecimiento, previniendo potencialmente ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares.

“También podría ser la llamada de atención que la gente necesita para cuidarse mejor, ya sea comiendo más sano, haciendo más ejercicio o siguiendo el consejo de su médico. Se trata de dar a la gente una oportunidad de luchar contra las enfermedades cardíacas”, explicó.

Aquí finaliza esta edición de Efecto Placebo, espero encontrarte la próxima semana. Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a efectoplacebo@elmostrador.cl.