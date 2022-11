El mayor temor de los empresarios: que a Boric le vaya mal; y dividir el negocio, lo que más complica a las AFP

Cuál es el temor. Que el Gobierno no logre llevar a buen puerto una reforma de pensiones, la tributaria, algo en salud y que no se alcance un acuerdo para el nuevo proceso constituyente. Dicen que sería un grave golpe a la democracia chilena, muestra de que la política no da el ancho, abriendo las puertas a un populismo extremo al estilo Bolsonaro o Trump. En Chile esto se vería personificado en políticos como José Antonio Kast, Franco Parisi, Pamela Jiles, Daniel Jadue o Johannes Kaiser.