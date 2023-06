El portazo a la reforma tributaria: empresariado muestra la hilacha

Presentado por:

¡Buenas y feliz domingo! Debería arrancar esta edición de El Semanal celebrando que el Banco Central confirmó en la semana que la inflación parece estar bajo control, los enormes desequilibrios macroeconómicos incubados en los últimos dos años se han corregido y que Chile se prepara para ser el primer país entre los referentes globales en iniciar recortes de tasas.

Pero no, el tema que domina la agenda es la decisión de los empresarios y la derecha de negarse a discutir una reforma tributaria. La crisis desatada por los convenios millonarios entre el Ministerio de Vivienda en Antofagasta y Democracia Viva –la fundación vinculada a Revolución Democrática (RD)– es un factor más que hace que uno de los proyectos emblemáticos del Gobierno esté en jaque. En estos días se habla de que en La Moneda ahora ya descartarían la idea de presentar el proyecto en el Senado en julio y que ahora apuntan a volver a intentarlo en marzo en Diputados.

¿Mostraron la hilacha? El portazo de la CPC y varios consejeros de la Sofofa a la idea de subir impuestos es un cambio dramático respecto de lo que se hablaba hasta hace unos meses y reflejo de que, envalentonados por la debilidad del Gobierno, saben que tienen la sartén por el mango y el poder para bloquear cambios. O sea, es el triunfo del gatopardismo, la filosofía de quienes piensan que es preciso que algo cambie para que todo siga igual.

Quizás están volviendo a su estado natural. Probablemente nada lo refleje mejor (o peor) que el tuit del empresario Jorge Errázuriz, miembro de la aristocracia criolla, uno de los tres fundadores de Celfin Capital y que, en su momento, tuvo aspiraciones políticas: fue candidato a senador de la centroderecha. No tuvo éxito.

Su comentario lo dice todo, demasiado.

Lo más triste del episodio es que Errázuriz se autodescribe como “liberal de tomo y lomo”, se mezcla con la farándula y habla de modernizar a la elite chilena. La ministra Jessica López no necesita que yo la defienda. Su carrera en el mundo privado y público habla por sí sola, pero no, al Sr. Errázuriz le salió el clasista que muchos de su mundo aún llevan dentro. El mayor problema en Chile no es la desigualdad económica, es la desigualdad social. Y eso no se soluciona con plata.

También en esta edición de El Semanal: el desplome en la recaudación tributaria que preocupa a los economistas; los controladores de Falabella entre los más afectados por la reorganización judicial de la salmonera Nova Austral; Chile sigue siendo un país con gran acceso a capital.

Además, lo que se habla en las mesas de dinero: fondos de inversión extranjeros y de private equity ven oportunidades en Chile; los cambios en el holding de Ibáñez; la previa del Chile Day y la preocupación que genera en las clasificadoras de riesgo el alza en la deuda de Telefónica Chile.

1

EL PORTAZO DEL EMPRESARIADO (MUESTRA LA HILACHA)

Hace dos meses, Lorenzo Gazmuri, expresidente de Icare y hombre fuerte del Grupo Angelini, decía en una entrevista en La Mesa de El Mostrador que “no hay mejor oportunidad para la derecha que negociar un pacto social con un Gobierno de izquierda en La Moneda”.

El influyente empresario señalaba que ese pacto sería mucho más perdurable en el tiempo y advertía que los problemas que gatillaron el estallido social siguen ahí. Y afirmaba ser optimista con respecto a que tendremos una reforma tributaria, avances en la de pensiones y una nueva Constitución a fin de año. Y que los empresarios entienden que Chile tiene que pasar a un Estado social de derecho.

Algo parecido dijo hace un mes el exministro de Sebastián Piñera, Alfredo Moreno. En una conversación junto a Eugenio Tironi, en Diálogos de El Mostrador, el líder empresarial advirtió que seguimos estando a poca distancia del abismo y que “la mitad del estallido se debe a ambiciones y promesas frustradas”. Comentarios parecidos hicieron en los últimos dos años numerosos líderes de la centroderecha en el Congreso.

Yo personalmente venía hablando con empresarios y ejecutivos en los últimos meses y, más allá de sus diferencias políticas con el actual ocupante de La Moneda , había un consenso entre muchos en que hay que avanzar con las reformas (ustedes saben quiénes son).

, había un consenso entre muchos en que hay que avanzar con las reformas (ustedes saben quiénes son). Su postura contrastaba con la de los empresarios y la oposición más duros, que hacían (o hacen) el siguiente cálculo: “Ganó el Rechazo, Boric no tiene mayoría en el Congreso y ya sacamos parte de nuestro patrimonio afuera. No hay nada que negociar”. Estoy resumiendo un mensaje, pero eso es más o menos lo que pensaban (o piensan).

Bueno, todo indica que los duros ganaron la interna y ahora los empresarios decidieron darle un portazo a la reforma tributaria. El propio ministro Marcel advirtió sobre el endurecimiento de la postura de la CPC y de varios consejeros de la Sofofa que hablaron en público en los últimos días: “Es evidente que hubo un cambio de posición y de actitud respecto del pacto fiscal (…), porque hasta hace no mucho tiempo tenían una actitud mucho más abierta a los temas tributarios”. Incluso hizo referencia a lo que decían los principales empresarios en los días y semanas post Estallido Social.

Para los empresarios nunca es tiempo para aumentar impuestos. Eso, a pesar de que ya son varios los años en que la OCDE, el FMI y el Banco Mundial, entre otros, aseguran que Chile necesita aumentar los impuestos que reflejen el tamaño de la economía, para poder responder a las crecientes demandas sociales de un país con una clase media que se disparó en 30 años y con grandes desigualdades que el crecimiento por sí solo no ha podido subsanar.

2

UN DATO PREOCUPANTE

El desplome de la recaudación comienza a ser más que un simple dato y comienza a hacer ruido entre los economistas. Los datos de abril mostraron que la recaudación real se desplomó en casi un 30% en relación con el año previo. Y de particular preocupación es la caída del 35% en los ingresos tributarios.

Las causas . La disminución de la recaudación del IVA ante la caída del consumo (el IVA representa más del 40% de la recaudación en Chile). También hay que mencionar la baja en lo recaudado por el impuesto a la renta, que el año pasado fue “anormalmente elevado” y que Codelco aportó un 19% menos y que la tributación de la minería privada se contrajo 83% real anual.

. La disminución de la recaudación del IVA ante la caída del consumo (el IVA representa más del 40% de la recaudación en Chile). También hay que mencionar la baja en lo recaudado por el impuesto a la renta, que el año pasado fue “anormalmente elevado” y que Codelco aportó un 19% menos y que la tributación de la minería privada se contrajo 83% real anual. En el mercado también advierten que los ingresos asociados al litio siguen creciendo, pero a un ritmo menor, reflejo del ajuste en los precios del mineral no metálico.

Al mismo tiempo que la recaudación tributaria cae, el gasto se dispara. Aumentó casi 10% en estos primeros 5 meses del año, principalmente por la PGU, tema que generó polémica la semana pasada entre el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y el piñerismo. “En un acumulado de 12 meses, el balance fiscal alcanza un déficit de 0,4% del PIB estimado por la Dipres, el primero luego de ocho meses superavitarios”, sostiene un banco de la plaza en un informe a sus clientes.

Un informe del Santander advierte que la demanda interna en Chile sigue debilitándose y el mercado laboral se mantiene débil.

3

NUEVA CRISIS SALMONERA

La crisis financiera de Nova Austral estalló durante la semana pasada y, así, la segunda mayor salmonera de Chile se vio obligada a entrar a reorganización judicial. La empresa de capitales noruegos tiene deudas por más de US$ 500 millones y no logró un acuerdo con los acreedores, a los cuales en abril les propuso convertir la deuda en acciones.

Nova Austral señala que las multas y sanciones en su contra no le permitían continuar operando. La propuesta de la empresa era que Altor Capital –el fondo noruego que controla la firma– saliera de su propiedad, y los tenedores se quedaran con la compañía. Su crisis se suma a la que estalló hace dos meses en Australis y que ahora está bajo arbitraje y querellas.

Otra vez los Solari y Moneda se quedan con parte de la chiflota. De acuerdo al DF, Megeve –el family office de una de las familias controladoras de Falabella– es uno de los acreedores locales más afectados por la reorganización. T

ambién uno de los fondos de Moneda Asset Management . Los Solari también sufrieron el default del bono de US$ 500 millones de CorpGroup Banking (del empresario Álvaro Saieh). A lo más recuperarán el 6% de lo invertido originalmente. Moneda era uno de los principales acreedores locales de Latam previo a su default en Estados Unidos.

. Los Solari también sufrieron el default del bono de US$ 500 millones de CorpGroup Banking (del empresario Álvaro Saieh). A lo más recuperarán el 6% de lo invertido originalmente. Moneda era uno de los principales acreedores locales de Latam previo a su default en Estados Unidos. Una fuente de la industria asegura que se llegará a un acuerdo y alguien la va a comprar, porque la empresa es un buen negocio a mediano y largo plazo.

4

GRÁFICO DE LA SEMANA: ACCESO AL CRÉDITO

Parte del secreto del éxito económico de Chile de los últimos 30 años: acceso al crédito. Este gráfico muestra el total de préstamos de los bancos a empresas, personas y el Estado divididos por la población. Y la cifra de nosotros es un poco más de US$ 16.000 per cápita.

En la región solo nos supera Panamá, que se beneficia por su proximidad a Estados Unidos , el hecho de que la economía esté dolarizada y su relajo con el tema del secreto bancario.

, el hecho de que la economía esté dolarizada y su relajo con el tema del secreto bancario. 7 de cada 10 dólares de crédito de las personas en Chile está vinculado a un crédito hipotecario. El de las empresas, en su mayoría, es para financiar inversiones y crecimiento.

El de las empresas, en su mayoría, es para financiar inversiones y crecimiento. El problema de los últimos años en Chile es que un creciente número de personas ha tenido que endeudarse para llegar a fin de mes y ese tipo de crédito es el que no queremos. Pero, en general, a medida que una economía crece, el crédito aumenta. Es una señal de que el sistema bancario tiene confianza en la economía y las personas para ofrecerles crédito. Para las personas, tomar un crédito hipotecario o para comprar bienes durables, es una señal de que tienen fe en que seguirán con empleo y sus ingresos reales crecerán.

5

LA SEMANA EN REDES: UN EXMINISTRO TIKTOKER

Se trata del exministro de Economía de Piñera II, José Ramón Valente (@joservalente). En Instagram tiene ya casi 30 mil seguidores y en TikTok (@joseramonvalente) está cerca de convertirse en influencer.

En sus reels y stories genera miles de likes, por lo que es ya un referente en el nicho. No se esperen sorpresas. Sus posteos son una defensa cerrada al modelo y a los beneficios del neoliberalismo. Eso sí, hay que reconocer que el Chicago Boy le pone onda y es un aporte para chasconear un poco la forma de abordar los temas económicos y de inversión.

6

SIN TACOS NI CORBATAS

– Lo que se habla en las mesas de dinero de Sanhattan. Nunca se han visto tantas empresas medianas, y muy rentables en Chile, en venta y baratas. Varios de los fondos de inversión privado con presencia en nuestro país y la región ven buenas oportunidades en Chile.

Los private equity están bullish. “Hay oportunidades de M&A, buenos activos a precios baratos y con empresarios aún dispuestos a vender a pesar de que se despejan las incertidumbres políticas”, es como lo describe el socio de uno de los fondos más grandes de la región. En Chile ven a los sectores de energías renovables, agrícola y pesca como los más atractivos. “Hay familias que quieren vender y hay interés afuera”.

“Hay oportunidades de M&A, buenos activos a precios baratos y con empresarios aún dispuestos a vender a pesar de que se despejan las incertidumbres políticas”, es como lo describe el socio de uno de los fondos más grandes de la región. En Chile ven a los sectores de energías renovables, agrícola y pesca como los más atractivos. “Hay familias que quieren vender y hay interés afuera”. El anuncio de esta semana de la venta de la exportadora chilena Giddings Fruit a Frutura, una multinacional estadounidense, es visto como un ejemplo del tipo operaciones que se vienen. fondos extranjeros.

– Nuevo cambio a la cabeza del holding del empresario Nicolás Ibáñez. Se trata de Richard Kouyoumdjian, el hombre que Ibáñez trajo hace menos de dos años para reemplazar a su histórica mano derecha, Alberto Eguiguren. Kouyoumdjian ya no será presidente ejecutivo de Drake Chile SpA y tampoco seguirá en el directorio del holding en Suiza.

El anuncio pilló por sorpresa al mercado, aunque fuentes cercanas al proceso dicen que era algo natural, dado que se venía conversando hace unos meses. Ibáñez aprovechó el acuerdo de reorganización de Papa John’s en Chile para implementar una nueva reestructuración. Kouyoumdjian dice que ya cumplió su misión, cerró el acuerdo con los bancos para la reorganización de Papa John’s y también su mandato de implementar una nueva estructura al holding y la fundación.

– Telefónica y Telefónica Móviles Chile pierden un peldaño importante en su nota crediticia de “AA” a “AA-“. A las clasificadoras de riesgo les preocupa el aumento de la deuda y el deterioro observado en los resultados operativos de 2022 y en el primer trimestre de ese año. Fitch advierte que el deterioro estuvo “por encima de las expectativas previas” y eso generó un aumento del endeudamiento por encima de la sensibilidad de 2,0 veces (x).

Deterioro del Endeudamiento. Fitch advierte que la empresa “ha mostrado un deterioro del endeudamiento impulsado por reducciones en los márgenes EBITDA, aumentos en los gastos en servicios de conectividad en línea con el crecimiento de la fibra óptica y reducciones de los ingresos promedio por usuario”. La agencia estima que el endeudamiento se mantenga elevado en 2023, pero que muestre reducciones graduales en el futuro.

Deterioro del Endeudamiento. Fitch advierte que la empresa "ha mostrado un deterioro del endeudamiento impulsado por reducciones en los márgenes EBITDA, aumentos en los gastos en servicios de conectividad en línea con el crecimiento de la fibra óptica y reducciones de los ingresos promedio por usuario". La agencia estima que el endeudamiento se mantenga elevado en 2023, pero que muestre reducciones graduales en el futuro.

7

AGENDA DE LA SEMANA: CHILE DAY

– Esta semana la agenda estará en gran parte fuera de Chile. A partir del martes, arranca una nueva edición del Chile Day, que esta vez comienza en New York y luego se traslada a Toronto, la capital financiera de Canadá. ¿Por qué Canadá? Es uno de los principales inversores en minería e infraestructura en Chile y hace un par de años que Hacienda e InBest apostaban a llevar el Chile Day ahí. Hasta ahora el evento siempre se ha desarrollado en Inglaterra o Estados Unidos. El sponsor este año es Scotiabank y no es casualidad.

La delegación chilena la lideran el ministro de Hacienda Mario Marcel y el vicepresidente del Banco Central, Pablo García. Van altos ejecutivos de los bancos, AFP, aseguradoras y fondos de inversión.

Van altos ejecutivos de los bancos, AFP, aseguradoras y fondos de inversión. Hay algunos observadores que ven al Chile Day como una oportunidad de que Marcel tenga conversaciones informales que podrían avanzar (o destrabar) las reformas tributaria y de pensiones en momentos en que todo parece estancado.

las reformas tributaria y de pensiones en momentos en que todo parece estancado. La discusión constitucional será protagonista. En Toronto habrá un panel con el senador oficialista Ricardo Lagos Weber y el diputado UDI Guillermo Ramírez. El objetivo del Chile Day es promover al país como destino para inversionistas extranjeros y mostrar que la institucionalidad democrática chilena, a pesar del ruido, es sólida y que seguirá habiendo reglas claras para los inversionistas.

En Toronto habrá un panel con el senador oficialista Ricardo Lagos Weber y el diputado UDI Guillermo Ramírez. El objetivo del Chile Day es promover al país como destino para inversionistas extranjeros y mostrar que la institucionalidad democrática chilena, a pesar del ruido, es sólida y que seguirá habiendo reglas claras para los inversionistas. ¿Dónde estará Rosanna Costa? La presidenta del Banco Central no estará en el Chile Day, ya que participará en la Reunión Anual de Gobernadores del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), a realizarse en Basilea, Suiza. Y donde el tema de las tasas de interés global y la inflación dominarán la agenda.

– Datos económicos. El jueves tendremos las nuevas cifras de empleo y el viernes la actividad del comercio de mayo.

8

RECOMENDACIÓN DE LA SEMANA: LA POLÍTICA INDUSTRIAL SE PONE DE MODA

El Presidente Joe Biden anunció un préstamo de US$ 9.300 millones a Ford Motors para ayudar a Estados Unidos a ganar la carrera de vehículos eléctricos con China. De paso, el préstamo es visto como una escalada más en la batalla por el litio, donde Chile tiene las terceras mayores reservas en el mundo.

La suma se usará para construir 3 fábricas de baterías eléctricas y es la mayor inyección de capital a la industria automotriz desde el rescate durante la crisis financiera del 2008/2009.

¿El Estado es la solución? Los analistas describen al préstamo como un punto de inflexión que confirma que implementar políticas industriales agresivas es visto como clave para el futuro. La Ley de Chips y Ciencia invierte alrededor de US$ 50.000 millones en la fabricación nacional de semiconductores. La Ley para la Reducción de la Inflación incluye casi US$ 400.000 millones en fondos para tecnología limpia. En Europa y Canadá están haciendo cosas similares.

La economista Laura Tyson, miembro del gabinete de Clinton, dijo que no se trata de medidas tradicionales que utilizan el gasto público para estimular la demanda, sino que son “inversiones del lado de la oferta para impulsar la capacidad económica estadounidense, tanto en términos generales como en sectores clave, como los de semiconductores y energías renovables”.

En La Moneda ven la implementación de políticas industriales como complemento a las exitosas políticas comerciales de los últimos 30 años.

