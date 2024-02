El dólar a luca capítulo II y el dilema para el Banco Central se repite: intervenir o no intervenir

¡Buenas y feliz domingo (o lunes para algunos) ! Se viene marzo. Para muchos eso significa que este lunes comienza el principio del fin de las vacaciones.

Para el mercado es una semana importante y el ojo estará puesto en los datos económicos de enero, incluyendo el empleo y el Imacec, para tener una idea de cómo arrancamos el año.

También en la agenda: la visita de Janet Yellen a Chile. La economista más poderosa del mundo (Yellen es la Secretaria del Tesoro de los Estados Unidos) se reunirá con la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, y tendrá un encuentro con el Consejo de la entidad.

Y no hay que olvidar el Festival de Viña. Me declaro un fan del festival. Fui dos veces y lo pasé chancho. Y de chico, como vivía castigado, me lo veía entero en la tele. Arranca el domingo con uno de los que está en mi lista de Spotify: Alejandro Sanz.

Son 5 noches para olvidarse de los incendios, el Tren de Aragua y el resto de los desafíos que enfrentamos como sociedad. No hay que olvidar que en marzo se viene una nueva intentona de reforma tributaria del Gobierno y la discusión en Diputados de la polémica ley corta de isapres que aprobó el Senado en enero.

Bueno, ahora a los que nos convoca. En esta edición de El Semanal: el dólar a luca vuelve a ser una preocupación para el mercado; quiénes celebran el anuncio de Latam de que volverá a pagar dividendos después de 4 años; Inteligencia Artificial y la locura por Nvidia. Goldman Sachs dice que es la acción más importante del mundo.

Además, la trastienda de la visita de la mujer más poderosa del mundo a Chile;el nuevo capítulo de la crisis de Clínica Las Condes, donde los ojos están puestos en la CMF; y la silenciosa venta de la cadena de hoteles de lujo Awasi.

1

DÓLAR A LUCA, CAPÍTULO II

En el mercado comienza a debatirse con fuerza si el Banco Central debería intervenir para frenar la escalada del dólar. El consenso es que por el momento no y que hay que aceptar un dólar a mil pesos por algunos meses, pero que el BC podría hacer intervenciones verbales y mandar señales.

Qué pasó.En los últimos meses el Banco Central de Chile viene recortando de manera agresiva la Tasa de Política Monetaria (TPM). La inflación está volviendo a la meta de 3% mucho más rápido de lo anticipado y la economía está más débil que lo estimado. Al mismo tiempo, en Estados Unidos se vienen postergando las expectativas de recortes de tasas y China –nuestro principal socio comercial– sigue sin repuntar. El resultado de ese combo es un dólar disparado y un peso chileno bajo presión.

Un informe de la consultora Valtin advierte que los inversionistas extranjeros ven ese desface y están apostando contra el peso. También apunta a que Hacienda ha mostrado un comportamiento errático en las ventas de divisas.

Hay que acostumbrarse por un tiempo a un dólar a mil pesos. En el mercado dicen que, a pesar de que el tipo de cambio está sobre sus niveles históricos y no refleja los fundamentos, no es momento para que el Banco Central intervenga. El argumento es que una fracción relevante de la depreciación del peso responde a la evolución de los fundamentos globales de la paridad y demanda global por el dólar, por lo que sería inútil una intervención del ente emisor.

2

LATAM VUELVE A PREMIAR A SUS ACCIONISTAS

Latam Airlines volverá a pagar dividendos a sus accionistas por primera vez en 4 años. La semana pasada la empresa informó que está mejor que antes de la pandemia: ganó US$ 582 millones y tuvo ingresos por US$ 11.789 millones. El año pasado perdió US$ 341 millones.

La compañía dijo que propondrá en la junta de accionistas de abril distribuir al menos el 30% de las ganancias, lo que sería un dividendo de casi US$ 200 millones. La última vez que se repartió dividendo fue en 2019.

Quiénes celebran. Actualmente el mayor accionista es el fondo State Street –que fue clave en el proceso de reestructuración– y las aerolíneas Delta y Qatar Airways. Los Cueto se quedaron con alrededor del 5%. Las AFP siguen teniendo presencia y han podido recuperar parte de los millones que perdieron cuando la empresa entró en default.

Tanto las utilidades como los ingresos estuvieron muy por sobre lo que anticipaba el mercado y superiores a lo que ganó durante los dos años previos a la irrupción del Covid. En 2019, el año previo a la pandemia, la compañía ganó US$ 109 millones y en 2018 sus utilidades fueron de US$ 309 millones. Para 2023 su margen operacional ajustado fue de 11,3%.

Flujos y deuda saludables. Lo que más destacó el mercado es que la aerolínea cerró 2023 con US$ 2.815 millones de liquidez y con un ratio de endeudamiento neto de 2,1 veces, el más bajo en su historia. En el mercado la venían acompañando desde que salió de la protección de la Ley de Quiebras de Estados Unidos (Chapter 11) en 2020. En 12 meses las acciones acumulan un alza de casi 90%.

3

GRÁFICO DE LA SEMANA: ENVIDIA POR NVIDIA

Es la historia de la semana, mes, año y puede convertirse en la historia de la década. Se trata de Nvidia, la empresa que diseña y construye los chips avanzados que son la base del boom del ecosistema de Inteligencia Artificial (IA). La empresa controla aproximadamente el 80% del mercado de chips de IA de alta gama, según Reuters.

En la semana volvió a reportar ventas y ganancias muy por encima de las expectativas del mercado. Para dar un ejemplo:las ventas trimestrales alcanzaron los US$ 22.100 millones , un aumento del 265% con respecto al mismo período del año anterior. Sus utilidades se dispararon a US$ 12.300 millones. En el mismo periodo de 2022, ganó US$ 1.400 millones.

Al día siguiente las acciones tuvieron el mayor aumento en la historia corporativa de Wall Street. En un día –como muestra el gráfico– la empresa sumó US$ 247 mil millones a su valor bursátil.

Es real y espectacular. Bloomberg calcula que si hubieses invertido US$ 10.000 hace 10 años, esa inversión valdría US$ 1.7 millones. En el mismo periodo, invertir en el índice S&P –la inversión más popular del mundo–, tus 10 mil dólares valdrían 27 mil 604.

"La acción más importante del planeta Tierra", es como la describe Goldman Sachs.

4

SEMANA EN REDES: LO VERDE GENERA “VERDES”

El posteo del exministro del Medio Ambiente de Bachelet II, @marcelomena, generaba más de 50 mil reproducciones al cierre de esta edición.

Y se trata de un video casero que usa para explicar por qué hoy es el mejor momento para invertir en un techo solar en Chile. Incluso en la Región Metropolitana. Mena explica que el ingreso por kilowatt hora (kWh) inyectado al sistema de la energía que generan los paneles en tu casa subió de 60 a 90 pesos, y el costo instalado ha bajado de 4 a 0.9USD/kwh desde 2016 a 2024.

“Para consumo vivienda promedio (2074kwh/viv/año), con 4 paneles de 550W (2.2kW) puedes tener un sistema en 1.9 millones de pesos, ahorros en torno a 300 mil por año. Payback simple, 6 años. Hoy proveedores como @ciudadluzenergy te venden en 24 cuotas sin interés por tarjeta de crédito”.

Y sugiere que los bancos “deberían incorporar esta oferta por default en hipotecarios (asumiendo un conservador 1300kwh/kwp/año)”.

5

SIN TACOS NI CORBATAS

– Y lo de la Clínica Las Condes era verdad. En agosto del año pasado les contamos que en las mesas de dinero de Sanhattan se daba por hecho que Clínica Las Condes (CLC) estaba en venta. En cuatro meses las acciones se habían más que duplicado sin razón alguna y a pesar de la crisis que está navegando. En dos ocasiones la Bolsa de Comercio de Santiago suspendió la acción y le pidió explicaciones a la empresa. En 12 meses las acciones aumentaron 76%.

Su respuesta era siempre la misma: desconoce “cualquier circunstancia especial o hecho relevante que pueda explicar la variación en el precio de cotización de sus acciones”.

Bueno, ahora sabemos que durante el año negociaba con UC Christus –sociedad de la Universidad Católica y un gigante de la salud de Estados Unidos– un contrato para que Christus tomara control de las operaciones de la clínica, cambiando el nombre, y que CLC simplemente le arrendara el edificio. El intermediario era BTG Pactual. El acuerdo permitiría a Cecilia Karlezi, una de las ramas de la familia que controla Falabella, recuperar los millones de dólares que ha perdido desde que tomó control.

El acuerdo permitiría a Cecilia Karlezi, una de las ramas de la familia que controla Falabella, recuperar los millones de dólares que ha perdido desde que tomó control.

– Molycop le responde al Flaite. Hablo de la discusión que estalló en redes la semana pasada entre el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, y el @EconomistFlaite sobre políticas de desarrollo económico, debido al cierre de una planta en Huachipato.

Como les conté en la edición de El Semanal Exprés el jueves, el influyente y misterioso tuitero se enfrascó en un debatesobre economía y la globalización con el representante de la Iglesia católica en Chile, el arzobispo de Santiago @FernandoChomali.

Ocurrió en redes y fue en respuesta a un posteo del arzobispo acerca del cierre del laminador de barras de la siderúrgica Huachipato en Talcahuano, en la que decía que la decisión empobrece a Chile y al mercado del trabajo. El Flaite no estuvo de acuerdo:

El caso ha gatillado acusaciones de competencia desleal china. Sesenta y siete trabajadores ya fueron despedidos y otros reubicados en nuevas funciones. En total, la medida afectaría a 97 empleados. La decisión había sido anunciada hace ya un mes y es en reacción al complejo escenario que vive ante las importaciones de acero chinas.

Durante la semana me contactaron desde Molycop, que es cliente de Huachipato, con la siguiente respuesta:

“En relación a los dichos de economista flaite, la base fundamental de una economía de mercado es que no existan distorsiones como el dumping a las bolas de acero que realiza China. Por ello Molycop ha recurrido a la Comisión Antidistorsiones que es un mecanismo que está contemplado en la OMC. La evidencia que se ha presentado muestra que hay distorsiones importantes en ese mercado que afectan finalmente a Huachipato, el principal proveedor de Molycop”.

– En silencio y a un precio desconocido se vendió la cadena de hoteles de ultralujo Awasi. Era el sueño de Ana Sainz de Vicuña Bemberg, la empresaria argentina-española que también controla el 6% del Security, Territoria, uno de los actores importantes en el sector inmobiliario de lujo, y el Hotel W. Awasi tiene dos hoteles en Chile (Patagonia y Atacama) y uno en Argentina (Iguazú). La compra la habría hecho un grupo empresarial argentino.

Es la segunda cadena de hoteles de lujo chilena que se vende desde que salimos de la pandemia. A fines de 2022, los Purcell, Matetic y el resto de los accionistas que controlaban los hoteles de lujo Tierra (Patagonia, Atacama, Chiloé), vendieron el control a la australiana Baillie Lodges, propiedad de KSL Capital Partners. Los Purcell siguen siendo los controladores de Portillo, que no era parte del grupo Tierra.

6

AGENDA DE LA SEMANA: CARGADA

– Toda la atención estará puesta en las cifras de empleo (jueves) y el Imacec de enero (viernes). El Índice Mensual de Actividad Económica será la primera señal de cómo se viene el año. La sorpresa negativa de diciembre tiene al mercado apostando a que el Producto Interno Bruto (PIB) de 2023 se contrajo 0,2% y eso hizo que los analistas recalcularan sus proyecciones. Este año hay consenso en que volveremos a crecer, pero de forma acotada.

Las proyecciones. Analistas consultados por La Tercera estiman que la actividad de enero habría crecido un promedio de 0,3%. El BCI dice que para el año veremos una recuperación débil que llevaría a un crecimiento de 1,8% para el año. Factor importante serán las bajas en la Tasa de Política Monetaria (TPM) que seguirá llevando a cabo el Banco Central.

Analistas consultados por La Tercera estiman que la actividad de enero habría crecido un promedio de 0,3%. El BCI dice que para el año veremos una recuperación débil que llevaría a un crecimiento de 1,8% para el año. Factor importante serán las bajas en la Tasa de Política Monetaria (TPM) que seguirá llevando a cabo el Banco Central. El economista de Econsult, Arturo Claro, es más optimista.En sus redes adelantó que la generación eléctrica anticipa un Imacec más fuerte que el de diciembre. “Se le suma q ventas minoristas muestran la menor contracción anual desde 2022 en enero y hay un aumento en el margen de confianza consumidores y empresarios. Bajada de tasas debiese consolidar débil recuperación”.

– La visita de Janet Yellen. Como dije en el arranque, viene para reunirse con la presidenta del Consejo del Banco Central, Rosanna Costa, el Consejo del ente emisor y algunas de las gerentas del organismo. También participará un grupo de mujeres líderes del mundo de la economía en Chile. El BC dice que el propósito del encuentro es compartir un espacio de conversación sobre las experiencias, perspectivas y desafíos en materia de equidad de género.

El trasfondo real de la visita es geopolítico: litio, cobre y energías renovables. Desde el Departamento del Tesoro estadounidense reconocen que el viaje busca fortalecer los vínculos con una nación rica en minerales críticos.

Desde el Departamento del Tesoro estadounidense reconocen que el viaje busca fortalecer los vínculos con una nación rica en minerales críticos. Asegurar el suministro de minerales críticos ha sido una prioridad para Estados Unidosen su intento de reducir la dependencia de China, que domina la cadena de valor de muchos metales clave para la transición energética.

– Santander’s Latin American CEO Conference. Es la 28 edición y uno de los eventos más relevantes del calendario en los primeros meses del año. Tendrá lugar el martes y miércoles. No hay lista de las empresas chilenas que van a participar, pero SQM ha sido una de las varias compañías chilenas que han estado presentes en el pasado.

7

RECOMENDACIÓN DE LA SEMANA: EL ABRAZO DE MILEI Y TRUMP

El video que muestra el abrazo de oso entre el presidente argentino Javier Milei y Donald Trump ya dio la vuelta al mundo. Milei fue invitado a la cumbre conservadora en Estados Unidos.

No hay que olvidar que el mandatario argentino llegó a la Casa Rosada con una campaña inspirada por Trump, incluyendo la leyenda “Make Argentina Great Again” (“Hagamos grande a Argentina otra vez”). Esta nota de El País de España lo pone en contexto.

incluyendo la leyenda “Make Argentina Great Again” (“Hagamos grande a Argentina otra vez”). Esta nota de El País de España lo pone en contexto. ¿Le moja la oreja a Joe Biden? La presencia del polémico presidente argentino se dio 24 horas después de reunirse con el secretario de Estado de Biden, Antony Blinken. El actual ocupante de la Casa Blanca tendrá un rol clave en la decisión del FMI de apoyar o no las reformas de Milei y su plan de dolarización. Y no pasó inadvertido que Gita Gopinath –la subdirectora del FMI de visita en Buenos Aires– dijo a Clarín que “es importante que el Gobierno genere consensos políticos para avanzar en reformas clave” .

La presencia del polémico presidente argentino se dio 24 horas después de reunirse con el secretario de Estado de Biden, Antony Blinken. El actual ocupante de la Casa Blanca tendrá un rol clave en la decisión del FMI de apoyar o no las reformas de Milei y su plan de dolarización. Y no pasó inadvertido que Gita Gopinath –la subdirectora del FMI de visita en Buenos Aires– dijo a Clarín que . Ignacio Briones fue crítico. El exministro de Hacienda de Piñera II fue lapidario en sus redes: “Libertario emocionado en los brazos de proteccionista y, en demasiados sentidos, iliberal”.

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.