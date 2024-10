La trenza Eguiguren, Weinstein y León Vial, en pelea sin cuartel con poderoso grupo empresarial

Presentado por:

¡Buenas y feliz domingo (lunes para alguno de ustedes! Se viene una semana liviana en datos, pero con la atención global de los mercados puesta en las reuniones anuales del Banco Mundial y el FMI en Washington, la creciente tensión en el Medio Oriente y en el comienzo de la cuenta regresiva para las elecciones en Estados Unidos. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, estarán presentes.

Acá, la cuenta regresiva para las elecciones municipales pasa a segundo plano por la crisis que se gatilló al interior de La Moneda, a raíz de la acusación por violación y abuso sexualcontra el ahora exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Como toda crisis, se sabe como comienza, pero no como termina.

En esta edición de El Semanal: Weinstein, Eguiguren, Consorcio, sueltos en Colombia, en una pelea sin cuartel contra un poderoso grupo empresarial local; cómo el gremio de las renovables, la banca y los PMGD le doblaron la mano al Gobierno; caso Factop: esta semana Manuel Bulnes va a la Fiscalía como imputado; y los nuevos socios de Patio vuelven a meterse la mano al bolsillo.

Además, Wall Street cuestiona cifras de Hacienda; Fitch Ratings advierte de ciertos riesgos a corto plazo para la banca chilena; y las hermanas Luksic separan a Thomas Kimber de la gerencia general de Karün, la startupque fundó hace 12 años y que levantó US$ 35 millones en los últimos 7 años.

1

LA TRENZA EGUIGUREN, WEINSTEIN, LEÓN VIAL Y CONSORCIO, HACIENDO DE LAS SUYAS EN COLOMBIA

Qué pasó. En septiembre de 2021, Procaps Group –una farmacéutica colombiana– debutó en Wall Street a un valor de US$ 1.100 millones y el empresario Alejandro Weinstein lideró un grupo de inversores chilenos que se quedaron con el 14% de la empresa, con un aporte de alrededor de US$ 160 millones. También hay family offices locales y otros institucionales.

La familia Minski controla el 60%; Weinstein el 14%, a través de la sociedad Hoche Partners Pharma Holding, domiciliada en Luxemburgo; y hay un 16% de free float , donde están varios inversores chilenos. Están León Vial, Consorcio, Moneda y varios family offices chilenos de peso.

, donde están varios inversores chilenos. Están León Vial, Consorcio, Moneda y varios family offices chilenos de peso. El problema es que la inversión ha sido un desastre. Las acciones pasaron de valer US$ 10 a US$ 2, o sea, la inversión original perdió 80%, y hay una batalla desatada sin cuartel entre la familia controladora –Minski– y el grupo que lidera el chileno Weinstein. Alejandro Weinstein sabe del negocio farmacéutico: convirtió a Recalcine en Chile en un gigante que, en 2014, vendió a Laboratorios Abbott por alrededor de US$ 3.000 millones.

Las acciones pasaron de valer US$ 10 a US$ 2, o sea, la inversión original perdió 80%, y hay una batalla desatada sin cuartel entre la familia controladora –Minski– y el grupo que lidera el chileno Weinstein. Alejandro Weinstein sabe del negocio farmacéutico: convirtió a Recalcine en Chile en un gigante que, en 2014, vendió a Laboratorios Abbott por alrededor de US$ 3.000 millones. La empresa está en problemas y necesita de capital fresco para seguir a flote. Se habla de una inyección de US$ 75 millones. Weinstein y su grupo de inversionistas están dispuestos a ponerlos, pero quieren a los Minski fuera y quedarse con el control. El que lidera la ofensiva de Weinstein es su histórico caballito de batalla: Alberto Eguiguren. Es su representante en el directorio y el que lidera la pelea. Cercanos a los directores que se oponen a Eguiguren dicen que están tratando de forzar un aumento de capital a bajo costo y quedarse con la empresa.

Se habla de una inyección de US$ 75 millones. Weinstein y su grupo de inversionistas están dispuestos a ponerlos, pero quieren a los Minski fuera y quedarse con el control. El que lidera la ofensiva de Weinstein es su histórico caballito de batalla: Alberto Eguiguren. Es su representante en el directorio y el que lidera la pelea. Cercanos a los directores que se oponen a Eguiguren dicen que están tratando de forzar un aumento de capital a bajo costo y quedarse con la empresa. Fuentes cercanas al grupo inversor chileno acusan a los Minski y sus aliados de operaciones fraudulentas, de préstamos entre relacionados y mal manejo de la empresa, como la principal causa del desplome de la inversión.

Este mes Procaps reconoció ante el regulador de Wall Street (SEC) que sus estados financieros emitidos anteriormente ya no deben ser considerados confiables, debido a errores contables e irregularidades detectadas en una investigación independiente en curso.

“Esta investigación fue llevada a cabo por el Comité de Auditoría de la compañía con la ayuda de asesores externos. Como resultado, se ha determinado que los estados financieros consolidados de los años 2021 y 2022 necesitan ser restados, afectando también los resultados de los últimos tres años hasta 2022″.

Y agrega que las irregularidades incluyen transacciones entre partes relacionadas y otros errores en la contabilidad de ciertos ingresos, pagos y préstamos no registrados correctamente. Algunas de estas transacciones, que comenzaron antes de la cotización de la compañía en Nasdaq, continuaron impactando sus estados financieros después.

El 10 de octubre, Weinstein respondió ante la misma SEC: Hoche Partners Pharma Holding S.A. expresa su preocupación por la situación de Procaps Group y propuso una serie de acciones “para evitar consecuencias mayores”.

Según Hoche, la situación actual no les sorprende, ya que durante más de dos años han señalado las preocupaciones sobre la falta de transparencia de la empresa, especialmente en lo que respecta a los accionistas minoritarios, y han pedido cambios fundamentales en la dirección del grupo.

Weinstein acusa al directorio de Procaps de no haber abordado los problemas contables graves e irregulares que, según su análisis, podrían haber comenzado antes y continuado después de la apertura en el Nasdaq (Wall Street). “Estos problemas, que incluyen métodos contables ilegales y artimañas destinadas a inflar artificialmente el EBITDA, se habrían ocultado a los auditores de la empresa”.

El empresario chileno declara, ante el regulador estadounidense, el compromiso de su grupo inversor “con el potencial de Procaps para crear valor a largo plazo”, siempre y cuando se implementen cambios fundamentales, y está dispuesto a negociar con los acreedores de la empresa para evitar un incumplimiento de pagos y mejorar la situación financiera de Procaps. Pero con condiciones:

Las más polémicas:la renuncia inmediata de todos los miembros de la Junta Directiva –con excepción de Alberto Eguiguren– y del presidente del directorio, y que su grupo asuma los derechos de voto del accionista mayoritario. Hoche designará a Alejandro Weinstein como presidente ejecutivo de la Junta y nominará una nueva Junta Directiva independiente para su aprobación.

Hoche (Weinstein) advierte que, si no se toman estas acciones, la empresa podría enfrentar la exclusión de la lista de Nasdaq y verse obligada a declararse en quiebra voluntaria. La firma espera que, en este momento crítico, tanto el accionista mayoritario como la Junta Directiva tomen decisiones responsables para el futuro de la compañía.

Cabe mencionar que, en enero de 2024, Eguiguren y Weinstein, a través de Hoche Partners Pharma Holding S.A. y la gestora de fondos chilena CHL Capital (Corbo, Hurtado y Larraín), ya intentaron revocar el mandato de la Junta Directiva de Procaps. Los controladores vieron este movimiento como un intento de golpe de Estado y lo rechazaron.

La versión de los colombianos es que Weinstein y Eguiguren han sido intransigentes y que su verdadero plan es una toma hostil barata. Apuntan a la nueva capitalización de US$ 5 millones por la familia Minski a Procaps, a la que Weinstein y Eguiguren se opusieron. “Es algo poco congruente si se piensa que ellos mismos ofrecieron hace un tiempo inyectar financiamiento para asegurar planes de inversión y pago por compromisos adquiridos”, dice una fuente cercana al directorio.

Y agrega:“Pero se entiende porque este movimiento de los Minski reduce opción de toma hostil por Weinstein y Eguiguren”.

Las mismas fuentes revelan que han hecho un extenso due diligence de cómo operan Weinstein y Eguiguren. “Lo que hace Weinstein en este y otros casos también es argumentar que las empresas están desfinanciadas, sin conducción ni mirada estratégica, y buscan intervenir los directorios, bajar el precio y sacar a los controladores para quedarse con las compañías a lo barato. Esta no es la excepción”. Acusan que Eguiguren, con el apoyo de Weinstein, ha desplegado una serie de movimientos agresivos que buscan desestabilizar la empresa para tomar control de ella.

Revelan que la disputa comienza en enero de 2023, cuando Weinstein, tras desacuerdos con los directivos de Procaps sobre su estrategia de crecimiento, decide renunciar a la Junta Directiva y posicionar a Eguiguren en su lugar. El objetivo de Weinstein era claro: iniciar una guerra frontal contra el directorio y disminuir el valor de la compañía para facilitar una toma hostil.

2

EL LOBBY DE LA BANCA, FONDOS Y PMGD LE GANAN UN ROUND AL GOBIERNO

El lobby feroz de los grandes fondos que controlan a los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) y los bancos que los financian lograron su objetivo: que el Gobierno les rebaje en más de la mitad su aporte al esquema que presentó para ampliar el financiamiento del subsidio eléctrico, ante el alza de las tarifas.

El ministro de Energía, Diego Pardow, presentó indicaciones al proyecto de ley original que recortará la contribución de los PMGD al fondo de US$ 150 millones a US$ 40 millones. Se eximirá del mecanismo asociado al cargo FET (Fondo de Estabilización de Tarifas) a los PMGD considerados pymes. También, se incorpora un mecanismo de compensación a los PMGD a partir del 2028, en caso de que se alargue el cargo FET.

Se eximirá del mecanismo asociado al cargo FET (Fondo de Estabilización de Tarifas) a los PMGD considerados pymes. También, se incorpora un mecanismo de compensación a los PMGD a partir del 2028, en caso de que se alargue el cargo FET. El nuevo mecanismo hará que el Estado se meta la mano al bolsillo primeroy, a medida que se sumen hogares al subsidio, se les comenzará a cobrar el monto extra a los PMGD, que será variable.

La nueva propuesta se trabajó en conjunto con el Ministerio de Hacienda y en parte, reconocen fuentes del Gobierno, es en respuesta a la agresiva campaña de los bancos y PMGD para presionar al Ejecutivo. «Nos sorprendió la agresividad privada y la pública. Fue en el Chile Day, en los medios, en reuniones de lobby», dice una de las fuentes. Y agrega que «el lobby de los bancos y PMGD funcionó».

«No nos parece que es la forma de presionar a un Gobierno a cómo hay que hacer políticas públicas. Sabíamos de antemano que habría rechazo y decidimos adelantar indicaciones. Somos realistas y pragmáticos, no teníamos los votos en el Congreso».Pero dice que la oposición no tenía alternativas, simplemente oponerse. Y recuerda que fue en la propia Cámara de Diputados que se pidió ampliar el subsidio (transitorio).

3

CASO FACTOP: Y LE LLEGÓ EL TURNO A MANUEL BULNES DE SENTARSE EN EL BANQUILLO

Bulnes en el banquillo. Esta semana uno de los ejecutivos más poderosos del mercado financiero local irá a declarar como imputado en el caso Hermosilla/Factop. Se trata de Manuel Bulnes, director ejecutivo de LarrainVial, delfín de León Vial y el que lleva muchos de los grandes negocios a la empresa.

Bulnes es un personaje que genera mística al interior de LarrainVial, pero también críticas. Hay socios y altos ejecutivos que lamentan que su ambición a veces lo haga jugar al borde y eso expone a la firma. Se refieren a su rol en La Polar (al final perdió plata personal), las millonarias multas por su rol en el caso Cascadas y, ahora, la relación de LarrainVial con los Jalaff, Grupo Patio y el caso Factop.

Lo que investiga el Ministerio Público con respecto a la firma: “Si LarrainVial sabía de las facturas falsas, hay responsabilidad criminal”.

La semana pasada fue el turno ante la Fiscalía del socio y director de Finanzas Corporativas de la firma, Felipe Porzio, otro de los pesos pesados de Larrainvial. Su declaración se sumó a la ya entregada por Ladislao Larraín, gerente general de LarrainVial Asset Management.

Su declaración se sumó a la ya entregada por Ladislao Larraín, gerente general de LarrainVial Asset Management. Foco en el «Fondo Corneta». Ahí las preguntas se centraron en el rol de LarrainVial en la creación del fondo “Capital Estructurado I”, conocido coloquialmente al interior de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) como “Fondo Corneta”, inversión que buscaba transformar las deudas de Antonio Jalaff en una participación indirecta de Grupo Patio.

Polémica valorización de Patio. Es una de las aristas a las que apuntó la Fiscalía. En 18 meses, a Patio se lo valorizó en US$ 700 millones, luego en alrededor de US$ 440 millones y, hace unos meses –cuando salieron los Jalaff–, en menos de US$ 350 millones, aproximadamente. «LarrainVial estuvo vinculado en todas esas valorizaciones, aunque no formalmente, pero las validó ante sus clientes y el mercado», asegura una fuente cercana a los actuales socios, pero que no están contentos con la firma.

«Fue el mismo LarrainVial que asesoró a los compradores y atrajo a Guillermo Harding a entrar a Patio y con valorizaciones con enormes descuentos», dice la fuente cercana al nuevo directorio.

A Porzio se le consultó sobre el tema. Él explicó la participación de las hermanas Luksic en la propiedad de Grupo Patio.“Adicionalmente, a fines de marzo del año 2023, Paola y Gabriela Luksic, a través de sociedades de inversión, compran acciones de Grupo Patio por un monto cercano a 2 millones de UF aproximadamente, a una valorización de 15,5 millones de UF y aumentando su participación accionaria de 12% a 20% en Grupo Patio”.

4

GRÁFICO DE LA SEMANA: WALL STREET CUESTIONA CIFRAS DE HACIENDA

Una de las tres clasificadoras de riesgo más influyentes de Wall Street dice que Chile no cumplirá con la meta de déficit fiscal de 2024 y cuestiona proyecciones de ingresos que utilizó Hacienda en el Presupuesto 2025.

Fitch Ratings advirtió que Chile probablemente no cumplirá con su objetivo de déficit fiscal para 2024, proyectando un déficit del Gobierno Central (GC) de 2,9% del PIB , en comparación con la meta gubernamental de 2% (ver gráfico). Tampoco lo cumpliría el 2025.

, en comparación con la meta gubernamental de 2% (ver gráfico). Tampoco lo cumpliría el 2025. El informe dice que, a pesar de los recortes en el gasto, la caída en los ingresos fiscales, especialmente por los problemas de recaudación y de Codelco, han dificultado la consolidación fiscal.

han dificultado la consolidación fiscal. Los esfuerzos para aumentar los ingresos, incluida una amnistía fiscal que se espera recaude 700 millones de dólares, probablemente no cubrirán la brecha antes de fin de año,dice Fitch, y estima que la relación deuda/PIB de Chile aumentará al 41,3% en 2024, del 39,4% de 2023.

5

LA SEMANA EN REDES: LA DERECHA SE DA UN FESTÍN EN EL MERCURIO

Como parte del poder económico es análogo, en vez de postear algo en redes sociales, mandan carta a El Mercurio, y el diario de los Edwards se las publica. Y es lo que pasó el día después de que el Senado destituyera al ahora exjuez de la Corte Suprema, Sergio Muñoz.

Se dieron un festín. Juan Diego Montalva, en su newsletter +Política de esta semana, hizo hincapié en que las tres primeras cartas de El Mercurio el jueves fueron de poderosos VIP: Rodrigo Hinzpeter, director y abogado de empresas del Grupo Luksic; Jorge Quiroz, director de la Bolsa de Comercio e influyente economista y director de empresas; y Jorge Ronda Tampier, exgerente general de Puerto Castilla. Señal de que el poder económico (y la derecha política) celebraba el ocaso de un poderoso que les complicó la vida.

Juan Diego Montalva, en su newsletter +Política de esta semana, hizo hincapié en que las tres primeras cartas de El Mercurio el jueves fueron de poderosos VIP: Rodrigo Hinzpeter, director y abogado de empresas del Grupo Luksic; Jorge Quiroz, director de la Bolsa de Comercio e influyente economista y director de empresas; y Jorge Ronda Tampier, exgerente general de Puerto Castilla. Señal de que el poder económico (y la derecha política) celebraba el ocaso de un poderoso que les complicó la vida. Muñoz, el influyente exjuez de la Tercera Sala,era detestado por parte del establishment por algunos de sus fallos. Lo acusaban de legislar a través de la Corte y de tener un prejuicio contra el empresariado.

6

SIN TACOS NI CORBATAS

– Fitch Ratings advierte de ciertos riesgos a corto plazo para la banca chilena relacionados con el moderado crecimiento económico. Eso sí, prevé que las presiones sobre los perfiles financieros y comerciales de los principales bancos serán manejables.

La agencia anticipa una expansión crediticia moderada para los bancos chilenos este año, reflejando un desempeño económico modesto pero en crecimiento (se espera un promedio de 2.2% de crecimiento del PIB entre 2024 y 2026).

(se espera un promedio de 2.2% de crecimiento del PIB entre 2024 y 2026). A esto se suma la baja demanda de crédito, principalmente en préstamos corporativos, comerciales e hipotecarios,así como una menor disposición al riesgo por parte de los bancos, dada la coyuntura económica actual.

– Socios de Patio vuelven a inyectar fondos al holding inmobiliario a través de una operación interna y así evitar tener que hacer un aumento de capital. Fue una operación de alrededor de US$ 18 millones y se suma a la de agosto, en la que los mismos socios inyectaron cerca de US$ 35 millones. O sea ,desde la salida de los Jalaff, las hermanas Luksic, Eduardo Elberg y Guillermo Harding han inyectado un poco más de US$ 53 millones.

La idea original era hacer un aumento de capital, pero al final se decidió comprar a Patio Comercial el 29% de Rentas Patio X, una sociedad que tiene como sus principales activos outlets. El negocio incluye un acuerdo por la recompra del 100% de estas acciones al mismo precio. La operación de la semana pasada también involucró a LarrainVial, que a través de un fondo tiene participación en los activos que se vendieron.

una sociedad que tiene como sus principales activos outlets. El negocio incluye un acuerdo por la recompra del 100% de estas acciones al mismo precio. La operación de la semana pasada también involucró a LarrainVial, que a través de un fondo tiene participación en los activos que se vendieron. Pero la otra alternativa que evalúan, para recuperar lo invertido, es hacer una operación parecida a la que Parque Arauco hizo con AFP Habitat para venderle el 49% de su negocio de outlets. El fondo lo está armando Santander y ofrecería una rentabilidad generosa, pero también hay conversaciones con otros bancos de inversión.

– Hermanas Luksic separan a Thomas Kimber de la gerencia general de Karün, la startup que fundó hace 12 años y que levantó US$ 35 millones en los últimos 7 años. Es la condición para inyectar nuevos fondos y así evitar la quiebra de Karün, que en su momento era una de las «niñas bonitas» del ecosistema startup local.

Kimber quedaría como asesor y llegaría un nuevo gerente general y un nuevo directorio, según el DF MAS.

Karün es la primera marca B de anteojos realizados íntegramente con materiales reciclados de la Patagonia. Llegó a tener 80 empleados, vender US$ 10 millones al año en 17 países, y había prometido duplicar su negocio en 2023. Firmó alianzas con Messi y con National Geographic.

7

AGENDA DE LA SEMANA: LA GEOPOLÍTICA

– El ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la presidenta del Banco Central de Chile, Rosanna Costa, estarán en Washington esta semana, para participar en las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).

La tensión geopolítica y las elecciones de Estados Unidos se toman la agenda. A tres semanas de que los norteamericanos acudan a las urnas para decidir entre Trump o Harris y con la tensión en el Medio Oriente hirviendo, el FMI publicó un informe en la previa a las reuniones, en el que advierte que las tensiones comerciales, las guerras en Europa y el Medio Oriente, economías endeudadas y un bajo crecimiento, amenazan con prolongar una era económica mediocre y dejar a las naciones sin recursos para reducir la pobreza y hacer frente al cambio climático.

A tres semanas de que los norteamericanos acudan a las urnas para decidir entre Trump o Harris y con la tensión en el Medio Oriente hirviendo, el FMI publicó un informe en la previa a las reuniones, en el que advierte que las tensiones comerciales, las guerras en Europa y el Medio Oriente, economías endeudadas y un bajo crecimiento, En Estados Unidos, Rosanna Costa y el ministro Marcel participarán en varios paneles, y sostendrán reuniones con altos funcionarios, banqueros e inversionistas institucionales.

En Nueva York, la presidenta del BC será homenajeada con el Lifetime Achievement Award,de la Cámara Norteamericano-Chilena de Comercio, por su contribución y logros en el área económica como primera mujer en presidir el Banco Central de Chile.

– Datos y cifras: en la semana el Banco Central publicará la serie mensual de Datos Bancarios, el informe del Mercado de Derivados Financieros, Indicadores de Compraventa Regional, Indicadores de Compraventa por Actividad Económica, Indicadores de Crédito Comercial entre Empresas, y el Índice Mensual de Ventas Diarias del Comercio Minorista.

– Arranca la temporada de resultados de empresas del IPSA del tercer trimestre. JP Morgan proyecta un aumento de entre el 25 y 30 por ciento comparado con el mismo periodo de 2023. Los sectores que liderarán el avance serían el eléctrico, de retail y el forestal.

8

