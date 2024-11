Nuevo Grupo Patio sale a rendir examen ante el mercado

Presentado por:

¡Buenas y feliz domingo (lunes para algunos)! Se nos acaba noviembre y ya se comienza a respirar clima navideño. Y por eso hoy vamos a ver el vaso medio lleno. Empezando por los resultados de la segunda ronda de las elecciones de gobernadores, en la que a grandes rasgos ganó la moderación y los extremos quedaron segundos. Veremos cómo reacciona el mercado este lunes.

Las elecciones se desarrollaron en medio de una nueva polémica entre los empresarios y el Presidente Gabriel Boric, que los acusó de no estar invirtiendo en Chile por razones ideológicas. ¡La que se armó! En todo caso, ya el fin de semana ambas partes le ponían paños fríos al asunto.

Pero hubo algunas cosas para celebrar: tuvimos la visita del capo del agua del Banco Mundial, que dijo que “Chile es uno de los países con mejores resultados en la gestión del agua a escala mundial» y a los pocos días se publicó el Índice de Prosperidad 2024 –y que da a conocer la plataforma de finanzas y seguros HelloSafe–, en que puso a nuestro país como número 1 en la región.

La plataforma no es el Banco Mundial ni la OCDE, pero tampoco es para ningunearla. Arma el rankingclasificando a 186 países según seis indicadores clave: Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, Renta Nacional Bruta (RNB) per cápita, tasa de ahorro nacional bruto, Índice de Desarrollo Humano (IDH), coeficiente de Gini y tasa de pobreza.

Ahora a lo que nos convoca. En esta edición de El Semanal: las hermanas Luksic y el nuevo equipo de Patio salen a rendir examen al mercado este jueves; el costo para Bolivia de no tener acceso al mar y el informe que genera ruido en círculos diplomáticos; la letra chica de la Cuentas Nacionales del 3T y la previa a las cifras sectoriales de octubre.

Además, las opciones que evalúa Sartor para enfrentar la crisis;por primera vez el CEO de Enel Chile habla sobre las 3 semanas de crisis que gatillaron los cortes de luz de agosto; y lo que dice de nuestra élite del fallido intento de UNAB de organizar almuerzo con Premio Nobel de Economía y empresarios locales para hablar de inteligencia artificial (IA).

1

EL NUEVO GRUPO PATIO SALE AL MERCADO

Este jueves los nuevos controladores del Grupo Patio salen a rendir su primer examen ante el mercado desde que la familia Jalaff perdió el control y tuvo que salir de la propiedad. Será el jueves, cuando Patio Comercial salga a colocar bonos por 2 millones en UF a 10 años, lo que equivale a alrededor de US$ 76 millones. También es un examen para Jaime Munita, el CEO que los nuevos controladores levantaron a SURA Chile, para liderar la nueva etapa.

Todo estalló con los audios de Hermosilla, que gatilló el caso Factop y que tiene a varios fondos de inversión, a los hermanos Sauer, Rodrigo Topelberg y a los hermanos Jalaff entre los protagonistas. La crisis que estalló tuvo como daño colateral la salida forzada de los Jalaff.

En los últimos 10 días, BCI y Link Capital –que lideran la operación– organizaron una serie de reuniones con inversores y el resultado fue alentador. En el mercado especulan que, con las familias Luksic, Lería, Elberg y Harding ahora en control del holding tras la salida de los Jalaff, la operación será exitosa.

Los fondos serán para refinanciar vencimientos de 2025, cuando Patio enfrenta vencimientos por casi US$ 80 millones, de los cuales un poco más de la mitad son créditos con la banca y el resto son bonos. Después de 2025, Patio Comercial tiene vencimientos por US$ 20 millones aproximadamente y, luego, nada fuerte hasta 2044, cuando los vencimientos suman casi US$ 80 millones.

Los bonos son a 10 años y ofrecen una tasa de UF+4, bastante baja considerando el contexto de la industria y el nuevo escenario global para las tasas, luego de la victoria de Trump en las elecciones de Estados Unidos.

Un operador del mercado dice que, dado el alto ratio de deuda financiera neta/EBITDA comparado con Mall Plaza o Parque Arauco, la tasa a la que van a emitir es «buenísima».

Cabe mencionar que, tras la salida de los Jalaff, los nuevos controladores han tenido que meterse la mano al bolsillo e inyectar fondos, comprando activos del holding para sus sociedades personales. Al primer semestre de 2024, los ingresos de la compañía llegaron a $11.158 millones, con un avance del 30,3% anual, y la generación de Ebitda ajustado (incorporando los dividendos recibidos) creció en 39,6% anual, alcanzando los $8.065 millones.

Al primer semestre de 2024, los ingresos de la compañía llegaron a $11.158 millones, con un avance del 30,3% anual, y la generación de Ebitda ajustado (incorporando los dividendos recibidos) creció en 39,6% anual, alcanzando los $8.065 millones.

2

LA SEMANA MÁS DIFÍCIL PARA SARTOR

Sartor evalúa vender parte de su cartera para enfrentar la crisis que gatillaron los cuestionamientos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sobre conflictos de intereses en su modelo de negocios. El regulador suspendió por 30 días los nuevos aportes a los fondos bajo la gestión de la firma. Esto, por «deficiencias relevantes detectadas en su gestión». La decisión golpeó a todo el sector de activos alternativos.

Durante las últimas semanas, varios de los fondos que administra la gestora que lidera Pedro Pablo Larraín, enfrentaron una caída significativa en su valor. El fondo Sartor Táctico experimentó una caída de más de 10%. A eso hay que sumar que cuatro fondos de Deuda Privada de Sartor sufrieron una caída en sus aportantes del 9%, según El Mercurio Inversiones. De acuerdo con el reportaje, la AGF pagará rescates por $13.273 millones, un 5% del patrimonio de estos fondos.

Fuentes cercanas al directorio cuentan que una de las opciones que evalúan es vender parte de la cartera en activos alternativos, que es el fuerte de la AGF. Varios operadores en ese segmento del mercado creen que hay un mercado para vender cartera, pero sería a precios castigados. Según el DF, ya habría interesados.

Las mismas fuentes descartan ese escenario , aseguran que los activos son valiosos y los interesados lo saben. «Lo principal es cuidar el patrimonio de los aportantes. Es lo fundamental», es en lo que se están enfocando los socios.

Las mismas fuentes descartan ese escenario , aseguran que los activos son valiosos y los interesados lo saben. «Lo principal es cuidar el patrimonio de los aportantes. Es lo fundamental», es en lo que se están enfocando los socios.

3

CHILE, BOLIVIA Y EL COSTO ACTUAL DE LA GUERRA DEL PACÍFICO

No tener mar le cuesta a Bolivia más o menos entre US$ 400 millones y US$ 1.000 millones al año para su economía. Es el cálculo de un nuevo informe que publicó el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF por sus siglas en ingles) y al que tuvo acceso Bloomberg. El documento revela que anualmente Bolivia pierde entre el 1,5% y el 3,4% de su Producto Interno Bruto (PIB), debido al sobrecosto logístico de no contar con acceso soberano al mar.

Estos sobrecostos incluyen gastos en transporte, almacenamiento y seguros asociados al uso de puertos chilenos y peruanos como Arica, Antofagasta, Ilo y Matarani . Chile da acceso a los puertos de Arica y Antofagasta a Bolivia a tarifas preferenciales y con beneficios logísticos y de almacenamientos. Además, el informe calcula que los paros laborales en los puertos chilenos y peruanos han generado pérdidas acumuladas de al menos US$ 500 millones en los últimos cinco años.

. Chile da acceso a los puertos de Arica y Antofagasta a Bolivia a tarifas preferenciales y con beneficios logísticos y de almacenamientos. Además, el informe calcula que los paros laborales en los puertos chilenos y peruanos han generado pérdidas acumuladas de al menos US$ 500 millones en los últimos cinco años. El informe está dando vuelta en círculos diplomáticos locales y entre algunos funcionarios consultados genera preocupación de que en Bolivia se convierta en una excusapara generar una nueva polémica diplomática con Chile, en momentos en que el país vive un clima de alta tensión política.

La Guerra del Pacífico terminó en 1884 con la victoria de las fuerzas chilenas y tuvo como principal consecuencia la anexión a perpetuidad de Tarapacá y Antofagasta por parte de Chile. Bolivia perdió su mar y Perú debió soportar una ocupación militar por tres años. Según el informe, la derrota de Bolivia significó un punto de inflexión para el país andino con la pérdida de la salida al mar, lo que ha marcado su historia económica y social hasta ahora.

El economista del IIF, Jonathan Fortún, dice que la falta de acceso al mar es un factor crucial que “limita la competitividad de Bolivia, pero no es el único obstáculo. Las dificultades internas, arraigadas en la estructura económica y política del país; también contribuyen significativamente a sus limitaciones”.

>>>Si quieren leer la historia completa, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

4

GRÁFICO DE LA SEMANA: LO QUE NO SE DISCUTIÓ DE LAS CUENTAS NACIONALES

Las Cuentas Nacionales del Tercer Trimestre mostraron una economía que creció 2,3%, un poquito más de lo anticipado, pero empujada casi completamente por la minería. Los analistas advirtieron que los tres últimos meses del año serán más complejos y el consenso es que el crecimiento anual para 2024 va a cerrar en 2,2% y alrededor de 2% en 2025.

¿Hay dos Chile? Pero el economista jefe del Scotiabank, Jorge Selaive, destacó algunos puntos que dan para pensar. Uno de ellos es el gran desequilibrio en la creación de empleo entre regiones: «Uno que crea empleo con una cartera relevante de proyectos de inversión, y otro con significativo deterioro del empleo y donde la inversión parece más exigua».

Pero el economista jefe del Scotiabank, Jorge Selaive, destacó algunos puntos que dan para pensar. Uno de ellos es el gran desequilibrio en la creación de empleo entre regiones: Selaive también destacó que en lo que va del año continúa la entrada de Inversión Extranjera Directa, «en tanto se observó también una entrada de Inversión de Cartera, no en acciones sino de Deuda de largo plazo».

>>>Si quieren leer el análisis completo, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

5

SEMANA EN REDES: TENSIÓN GEOPOLÍTICA

La portada de Politico.com (la versión impresa) refleja el consenso que existe en Europa acerca de lo que significa la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca: un nuevo orden mundial y una Rusia (Putin) cada vez más osado y amenazante, que ahora ve a Europa más débil y sin el apoyo incondicional de Estados Unidos.

Ian Bremmer @ianbremmer , presidente de Euroasia Group y el analista geopolítico más escuchado en Wall Street, lo destacó en sus redes . «Trump 2.0 podría llevar a una Unión Europea fragmentada y débil». Y destaca el temor que genera en los países nórdicos y Polonia, en el sentido de que Trump forzará un cese al fuego que los dejará a merced de Rusia.

. «Trump 2.0 podría llevar a una Unión Europea fragmentada y débil». Y destaca el temor que genera en los países nórdicos y Polonia, en el sentido de que Trump forzará un cese al fuego que los dejará a merced de Rusia. Acá en Chile tendremos la chance de escucharlo de primera mano el 5 de diciembre.Bremmer estará de vuelta en nuestro país en dos semanas, invitado de honor al seminario anual del BCI.

6

SIN TACOS NI CORBATAS

– La reorganización global de Deloitte sigue repercutiendo en las operaciones en Chile y esta semana resultó en la salida de un socio histórico y que muchos apostaban a que, eventualmente, asumiera como socio principal, o country manager. Se trata del argentino Miguel Pochat.

Desde que se anunció la reorganización global de una de las auditoras/consultoras que son parte de las Big 4 (Deloitte, PwC, KPMG y EY) a fines de junio, han salido varios socios y ejecutivos que pintaban para seguir creciendo. Los nombres más conocidos son los de Daniel Ortega, Marcelo Córdova, Pedro Figueiredo y Agustín Alcaide. Hace unas semanas, Deloitte también perdió a uno de sus economistas: Patricio Jaramillo, que se sumó a PwC.

Los nombres más conocidos son los de Daniel Ortega, Marcelo Córdova, Pedro Figueiredo y Agustín Alcaide. Hace unas semanas, Deloitte también perdió a uno de sus economistas: Patricio Jaramillo, que se sumó a PwC. Eso sí, al mismo tiempo que han salido socios y asociados, también está llegando sangre nueva y hay importantes ascensos internos, aseguran desde Deloitte. Explican que, como parte de la reorganización, se eliminaron redundancias y, a modo de ejemplo, revelan que antes había competencia interna por ofrecer los mismos servicios a potenciales clientes, sin que las partes internas se hablaran entre ellas.

Explican que, como parte de la reorganización, se eliminaron redundancias y, a modo de ejemplo, revelan que antes había competencia interna por ofrecer los mismos servicios a potenciales clientes, sin que las partes internas se hablaran entre ellas. Para evitar ruido interno, altos ejecutivos de la firma en Canadá –que es la matriz de las operaciones en Chile–, vinieron al país a explicar la reorganización a los equipos locales y de cara a los clientes.

vinieron al país a explicar la reorganización a los equipos locales y de cara a los clientes. >>>Si quieren el culebrón completo, Suscríbanse a El Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– Por primera vez el CEO de Enel Chile habla sobre las 3 semanas de crisis que gatillaron los cortes de luz de agosto. Giuseppe Turchiarelli lo hizo el jueves en el Capital Market Day de Enel Chile. El ejecutivo italiano fue enfático en insistir que fue un caso de fuerza mayor y que este tipo de eventos extremos se volverán a repetir.

Y usó como ejemplo lo que pasa en Estados Unidos, dando a entender que quizás en Chile nos estamos pasando de pueblos en la reacción: «En Florida se han quedado dos semanas sin luz, nadie se ha quejado, aquí estamos hablando de un país que tiene un tornado tres o cuatro veces al año. Entonces, es un país que hubiese podido gestionar eventos de este tipo. El punto es que eventos de este tipo no se pueden gestionar. Eso es el tema. Se puede suavizar el efecto, se puede tratar de encontrar la forma para recuperar anticipadamente, pero ¿qué nos hace pensar que si Estados Unidos no han logrado y no logran desde años gestionando este evento, aquí se puede gestionar?».

«En Florida se han quedado dos semanas sin luz, nadie se ha quejado, aquí estamos hablando de un país que tiene un tornado tres o cuatro veces al año. Entonces, es un país que hubiese podido gestionar eventos de este tipo. El punto es que eventos de este tipo no se pueden gestionar. Eso es el tema. Se puede suavizar el efecto, se puede tratar de encontrar la forma para recuperar anticipadamente, pero ¿qué nos hace pensar que si Estados Unidos no han logrado y no logran desde años gestionando este evento, aquí se puede gestionar?».

– Angela Merkel hace una dura advertencia sobre el creciente poder de Elon Musk y su influencia en la política estadounidense durante el próximo Gobierno de Donald Trump. En una entrevista con Der Spiegel y que sirve como adelanto de sus memorias, la excanciller de Alemania expresó su «enorme preocupación» por el rol de Musk en armar una alianza entre Trump y grandes empresas tecnológicas de Silicon Valley.

Merkel teme que elenorme poder de los gigantes tecnológicos y el capital que controlan amenacen con desequilibrar el orden democrático occidental. Merkel destacó la necesidad de la política de mantener un equilibrio entre los poderosos intereses empresariales y el ciudadano común. «Mis 16 años en el poder me enseñaron que los intereses empresariales y políticos deben mantenerse en equilibrio», dijo.

– ️A veces una imagen dice más que mil palabras. En este caso, es un hecho que para mí confirma la frivolidad y precariedad de nuestra élite. Hablo de la visita a Chile del Premio Nobel de Economía 2011, Thomas Sargent, organizada por la Universidad Andrés Bello. Viene a dar un charla magistral sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA).

Bueno, resulta que la UNAB quería organizar un almuerzo para generar una conversación entre el Nobel de Economía y gente influyente en Chile. Bueno, no fue posible. El economista y académico de la UNAB, Felipe Balmaceda, lo lamentó en sus redes. Dijo que «nadie tenía tiempo».

El economista y académico de la UNAB, Felipe Balmaceda, lo lamentó en sus redes. Dijo que «nadie tenía tiempo». Algo similar pasó en el seminario de Moneda Asset este año. Cuando la chilena más capa en el tema de IA comenzó su exposición, en la que precisamente apuntó a la falta de interés y preocupación de los empresarios locales en el tema, la mitad de los asistentes ya se estaban parando de sus asientos y abandonando el evento. ¡Plop!

7

AGENDA DE LA SEMANA

– Informe Global de Estabilidad Financiera. Lo presenta el lunes el FMI y en Chile, en conjunto con el Banco Central. Participarán la vicepresidenta del Banco, Stephany Griffith-Jones, junto a la gerenta de la División de Política Financiera, Rosario Celedón.

– El viernes tendremos una previa de lo que habría sido la actividad económica de octubre, señal de cómo arrancó el último trimestre del año. Ese día el INE publica datos de empleo, comercio e industria. El sorpresivo débil Imacec de septiembre mandó a los analistas y al propio ministro de Hacienda a recalcular proyecciones.

Datos y cifras:el lunes el Banco Central publica los Indicadores de Coyuntura Semanal, los de Comercio Exterior al Tercer Trimestre, las cifras de Crédito Comercial entre Empresas y el Informe de Mercado de Derivados Financieros. También publica la serie Mensual de Datos Bancarios.

8

EL DEBATE: LA BANANA MÁS CARA DE LA HISTORIA, ¿ES ARTE?

Ninguna otra obra de arte del siglo XXI ha provocado escándalo, despertado la imaginación y trastocado la definición misma del arte contemporáneo como Comedian, de Maurizio Cattelan, cuyo debut en Art Basel Miami Beach en diciembre de 2019 cautivó al mundo.

No lo digo yo, lo dicen los curadores de Sotheby’s, la casa de remates que puso la obra en subasta la semana pasada.

Bueno, hace unos días, el plátano más famoso del mundo volvió a hacer historia. La polémica obra de Cattelan (que es perecible) se subastó por US$ 6,5 millones, muy por encima de la estimación previa a la subasta de Sotheby’s, que era de US$ 1,5 millones.

muy por encima de la estimación previa a la subasta de Sotheby's, que era de US$ 1,5 millones. Arte o no arte,la banana fue objeto de una intensa batalla de ofertas. Uno de los argumentos es que el impacto y valor de una obra de arte se define en parte por las reacciones que genera.

