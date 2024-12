Sartor vs. la CMF y los temores de un efecto dominó al resto del mercado financiero

Presentado por:

¡Buenas y feliz domingo (lunes para algunos que leen esta edicón)! Arrancamos la recta final a las fiestas de fin de año con suficientes elementos para estar un poco más optimistas acerca de lo que se viene en 2025, eligiendo mirar el vaso medio lleno –sin ignorar que se necesitan más que simples intenciones para sacarnos del estancamiento económico e institucional que vivimos–, haciendo honor al espíritu navideño que ya respiramos.

Vamos por parte. En la Cena Anual de la Industria el Presidente Gabriel Boric se comprometió con el crecimiento y los empresarios y oposición mostraron estar dispuestos a avanzar con la reforma tributaria que Hacienda propone. Además, todo indica que hay suficientes puntos de encuentro para que en 2025 finalmente se llegue a un acuerdo en pensiones y otro para reformar el sistema político.

En la misma cena, el empresario Roberto Angelini, controlador de Copec y Arauco, entre otros, fue contundente: dijo que el país está terminando mejor el año y que el próximo será aún mejor, según informó el DF.

En la misma semana el economista Paul Fontaine sorprendió al defender la gestión del Gobierno del Presidente Gabriel Boric: "No encuentro que este Gobierno haya sido malo" y destacó su enfoque en el crecimiento económico y seguridad, y la Ley de las 40 horas.

Ignacio Yarur, que esta semana asumió como el nuevo líder del holding familiar que controla el BCI, dijo que van a seguir apostando a Chile y que no se van a ninguna parte, aludiendo quizás a los empresarios que en los últimos años han decidido sacar su plata e irse del país. «Nosotros no nos vamos. Llegamos hace mucho tiempo y nos quedamos. Como empresa chilena que somos, miramos con gran optimismo a este país».

En el mismo seminario, Ian Bremmer, probablemente el analista geopolítico más influyente en Wall Street, también tuvo palabras de elogio para nuestra institucionalidad: "Como americano, veo su país –Chile– y veo una de las democracias más robustas y con periodismo independiente (…). Veo que las instituciones funcionan, hay transición del poder y las personas creen en él, entonces no estoy preocupado, no creo que haya una crisis en el Estado de derecho".

A eso hay que sumar que las inversiones mineras comprometidas para los próximos años suman más de US$ 86.000 millones.

¿Quieren más razones para ser optimistas (al menos por esta semana)? La advertencia de la expresidenta Michelle Bachelet al progresismo: “Tenemos la obligación de repensar de qué manera (…) queremos respeto a los derechos humanos, respeto al Estado de derecho, pero a la vez hacernos cargo y tratar de buscar soluciones que sean efectivas. No solo soluciones moralmente correctas, sino que puedan ser efectivas en cambiarle la vida a la gente”. ¿Quizás una crítica constructiva al Frente Amplio?

Y una más –tal vez mi favorita, ya que me representa–, la respuesta del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, a los críticos de su coalición de derecha que lo tildan de “tibio” por su postura dialoguista: «Hasta me está gustando que me digan tibio, porque yo creo que el coraje está hoy en el centro, no en los extremos. Es fácil ser extremista, lo difícil es defender los acuerdos”. Muy Corea del Centro el señor Lacalle Pou.

Ahora a lo que nos convoca en esta edición de El Semanal: la CMF pone freno a rescates para evitar el colapso de Sartor y la AGF busca desesperadamente salir de la crisis que salpica a otros actores del mercado y podría terminar impactando en la U.

También en esta edición: lo que implica la inminente formalización del empresario Isidoro Quiroga por fraude en la venta de la salmonera Australis a un gigante chino; el informe de 3 economistas del Banco Central que advierte sobre el golpe al mercado inmobiliario local del calentamiento global; y Álvaro Jalaff se saca los guantes y se lanza contra sus exsocios de Grupo Patio.

Además, las vueltas de carnero de la CMF sobre el feriado bancario de diciembre; una mala semana para los abogados de Claro y Cia; y Sebastián Edwards lanza en Chile su libro sobre el proyecto neoliberal chileno y los Chicago Boys.

1

SARTOR CONTRA LAS CUERDAS

Qué pasó. Este viernes la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) suspende rescates de fondos de Sartor para evitar mayor daño a los aportantes y evitar un colapso que podría golpear al resto del mercado.

Cuestionamiento a operaciones entre relacionados. Hace 3 semanas el regulador suspendió los aportes a los fondos de Sartor, tras acusar que “una parte relevante de los recursos de los fondos mutuos y de inversión públicos administrados por Sartor AGF financiaron créditos emitidos por personas vinculadas a los directores y accionistas mayoritarios de la administradora”.

Esa decisión gatilló una corrida y ahora la CMF teme que, para cumplir con los pedidos de los aportantes de rescatar sus fondos, Sartor se vea obligada a vender activos bajo presión, lo que podría afectar su valor y, por ende, a los aportantes.

Según la CMF, sus aportantes ya han pedido sacar US$ 175 millones, un tercio de los activos de Sartor. Y apunta que tiene una cartera respaldada por pagarés equivalentes a $59 mil millones, que son deudas de sociedades de directores y/o controladores.

El regulador agrega que Sartor no ha entregado una planificación satisfactoria para la liquidación de los productos de deuda emitidos por personas vinculadas a quienes participan en el órgano superior de administración de dicha AGF y a los accionistas mayoritarios de la misma.

Sartor no comparte el fondo de la resolución original de la CMF y el viernes había entregado lo que sus ejecutivos describen como un plan integral al regulador que responde a todos los puntos cuestionados y así se lo comunicó a sus aportantes.

El plan ha sido la base de las conversaciones con la CMF y considera separar todas las sociedades consideradas por el regulador como relacionadas, pago y venta de carteras de financiamiantos para generar mayor liquidez y mejora calidad de activos subyacentes a los fondos, simplificar la estructura de los fondos y reforzar los gobiernos corporativos. Sartor agrega que como parte del plan en las próximas semanas se pagarán financiamientos y se harán traspasos de cartera para reducir exposición de sus fondos a la cartera de empresas «vinculadas» de un 26% a 11% del total de la cartera.

Al interior de Sartor se viven momentos complejos. Desde el inicio no han estado de acuerdo con cómo la CMF está llevando el caso. José Antonio Gaspar es el director general jurídico de la CMF y quien sería el más duro en este caso.

Fuentes cercanas al directorio adelantan que este lunes le mandarán una carta a los aportantes, dentro del plazo que les dio la CMF.

Y en ese documento se explicarán las «muchas dudas del monto señalado por la CMF, ya que no cuadra, dado el volumen que administramos en la AGF». Según las mismas fuentes, las cifras que manejan en la AGF es que los pedidos de rescates son menores, aunque no dan números. Credicorp pidió el rescate por más del 70% y estos son activos gestionados para ellos.

Están cooperando. En el equipo de Sartor que está manejando la crisis revelan que recién el 3 de diciembre la CMF pidió el detalle de las carteras y se le fueron entregando. Y que a cada oficio y a cada reunión con ellos, «les hemos entregado propuestas concretas. Creo que cometieron un error importante desde el comienzo, siendo que ya se habían pagado rescates por más de 10 mil millones de pesos», comenta en reserva un alto ejecutivo. «Creo que el remedio podría terminar siendo peor que enfermedad y termine matando al paciente», lamenta.

La cartera de activos que podría tener que vender Sartor. El más mediático es la U. Su control sobre Azul Azul siempre ha estado rodeado de misterio y falta de transparencia. Se estima en el mercado que se podría vender por entre US$ 20 millones y US$ 30 millones. Pero desde Sartor descartan totalmente que se esté considerando vender.

Temor a que salpique al resto del mercado. Un alto ejecutivo de la industria financiera y el socio de una de las AGF grandes del mercado han estado entre los que vienen cuestionando la forma en que opera Sartor hace al menos 3 años.

Apuntan a los negocios entre relacionados, los mismos que ahora cuestiona la CMF; su vínculo con el caso Primus, en la que Pedro Pablo Larraín –fundador de Sartor– estuvo involucrado. Larraín aclara que hubo una deuda que fue totalmente pagada; y el misterioso rol del Banco Atlas, que llegó a controlar más del 10% de Sartor. Atlas es un banco panameño, pero con controladores finales en Estados Unidos. Está suspendido y bajo investigación. Sartor aclara que en 2022 recompró ese paquete accionario y ya no tienen relación alguna.

Varios actores del mercado dicen que el caso nuevamente deja al desnudo lo laxo de la supervisión y el poco due diligence que hacen algunos inversores. Revelan que el área de asset management de Scotiabank invirtió sus fondos en el Fondo Táctico Internacional (a través de fondos de Scotia Perú). Desde Sartor aclararon que esos aportes se pagaron en forma oportuna (en la versión de anoche de El Semanal ese dato no estaba aclarado.

También apuntan a Sura, que en 2021 nombró a 4 administradores para un programa de deuda privada para recomendar a sus clientes y entre ellos eligió a Sartor , e invirtieron casi $ 30.000 millones. Cuando estalló el caso Swell, en el que Sartor fue víctima, es querellante y pagó todos los fondos a los aportantes, empezaron a preocuparse y finalmente, en 2022, sacan la plata, «pero igual financiaron la fiesta por un rato».

2

LA FISCALÍA CONTRA QUIROGA

Qué pasó. Este fin de semana les contamos que el empresario Isidoro Quiroga será formalizado por estafa en la venta de la salmonera Australis a gigante chino. La noticia remeció el ambiente empresarial y el consenso es que Quiroga queda en una situación compleja y más presionado para llegar a un acuerdo.

Hagamos memoria. El grupo chino Joyvio acusó a uno de los hombres más ricos de Chile de estafa por la venta de la salmonera en 2019, por la que le pagaron US$ 921 millones. El caso está en arbitraje hace casi dos años, pero en paralelo avanza la investigación del Ministerio Público, que ahora decidió formalizar. Los chinos compraron Australis en 2019, pero hace dos años presentaron una querella, acusando que, en el proceso de compra, Quiroga y el directorio les ocultaron información.

Joyvio acusa a Quiroga de haber ocultado graves problemas de sobreproducción de salmón en el due diligence (que hizo José Gago, ex-CEO de Pescanova Chile) a la hora de negociar la venta a la empresa para alcanzar un precio más alto, por lo cual acusan ser víctimas de una estafa, pidiendo que se deje sin efecto la venta y que Quiroga les devuelva los US$ 921 millones que pagaron, además de otros US$ 300 millones por daños y perjuicios.

La defensa de Quiroga es tajante en señalar que "la administración china fue informada expresamente, de manera clara y directa, de la existencia de casos de sobreproducción por la administración local".

Al menos dos fuentes que siguen de cerca el caso creen que, tarde o temprano, Quiroga se dará cuenta de que seguir el litigio y las querellas no le conviene y que es mejor negociar. «Hay suficiente evidencia de que Quiroga y su equipo inflaron las cifras de producción, pero también hay material contundente de que los chinos sabían». Y creen que el empresario tendrá que abrir la billetera: entre US$ 200 millones y US$ 400 millones estiman lo que le costaría el acuerdo.

Sin embargo, cercanos a Quiroga dicen que él está convencido de que están tratando de extorsionarlo, que no hizo nada mal y que llegará hasta las últimas consecuencias. Y apuntan al rol del abogado Alberto Eguiguren, que lidera el equipo que representa a los chinos.

El abogado de Quiroga, Juan Domingo Acosta, en respuesta a nuestras preguntas, dijo que lo de la formalización «se trata de una causa política y mediática inventada por Joyvio para forzar un acuerdo, y que las decisiones de la Fiscalía, en los hechos, lamentablemente están siendo funcionales a esa estrategia”.

Y agregó que “con la formalización tendremos claridad sobre los hechos precisos que la Fiscalía pretende imputar y se establecerá un plazo de investigación para impedir que la causa se siga alargando”. Además, Acosta adelantó que han decidido solicitar el sobreseimiento definitivo y total de la causa, “porque nos resulta incomprensible el actuar de la Fiscalía y queremos someter el asunto al juicio imparcial de los tribunales de justicia”.

3

RIESGOS CLIMÁTICOS Y EL MERCADO INMOBILIARIO EN CHILE

Un estudio publicado por 3 economistas de Banco Central advierte que el cambio climático amenaza los valores inmobiliarios en Chile. El informe revela que el calentamiento global climático podría tener un impacto significativo en el mercado inmobiliario, con precios de propiedades residenciales proyectados a disminuir hasta un 12.3% para el año 2050, en escenarios de calentamiento global severo.

La investigación señala que las temperaturas máximas más altas, particularmente durante el verano, otoño e invierno, ya están reduciendo el valor de las propiedades residenciales. Para 2050, bajo escenarios moderados y severos de cambio climático, los precios de las propiedades residenciales podrían caer entre un 10.0% y un 12.3%, debido al calor extremo.

Atentos inversores. Los hallazgos destacan los riesgos financieros y sistémicos que representan las temperaturas en aumento, especialmente para los mercados hipotecarios y los inversores inmobiliarios.

Impacto en terrenos agrícolas. En cuanto a las propiedades agrícolas, el estudio encontró una relación más compleja. Las temperaturas más cálidas en invierno afectan negativamente los valores de las tierras, mientras que las temperaturas más moderadas en verano, otoño y primavera ofrecen un impulso. Para 2050, se espera que el efecto neto del aumento de las temperaturas en los valores de las tierras agrícolas sea insignificante.

Riesgos sistémicos para los mercados financieros. El estudio plantea preocupaciones sobre las implicaciones económicas más amplias del cambio climático para el sector financiero. Las hipotecas, un instrumento clave para la compra de viviendas, son altamente vulnerables a los riesgos climáticos. Investigaciones previas han demostrado que los eventos climáticos, como desastres naturales, aumentan las tasas de morosidad hipotecaria y atraen a compradores menos solventes en las áreas afectadas.

Los hallazgos destacan la necesidad de que los responsables políticos y los bancos centrales aborden los riesgos climáticos en la valoración de préstamos e hipotecas. El estudio también sugiere que políticas ambientales más estrictas, como mejoras en la calidad del aire, podrían ayudar a mitigar algunos de los efectos adversos de las temperaturas en aumento sobre la calidad de vida y los valores de las propiedades.

4

GRÁFICO DE LA SEMANA: EL COSTO DEL EMPLEO ESTATAL

Este gráfico es de un hilo que posteó en sus redes la economista Elisa Cabezón @mecabezon. Generó un gran debate acerca de las normas que regulan el empleo público. Cabezón afirma que «es compleja y poco transparente, lo q ha llevado a un crecimiento desmedido y costoso de éste, sin traducirse en mejores servicios».

«Hoy coexisten + de 10 estatutos, c/ uno con reglas propias para regular el empleo estatal. Esta regulación compleja y opaca facilita la contratación en cada nuevo gobierno y dificulta la desvinculación, lo q lleva a un Estado pesado y poco funcional».

El costo para el Estado del empleo público es de 20 mil millones de pesos y equivale a 7,1% del PIB.Hace 20 años era el 4,6%, es lo que muestran sus cálculos.

5

LA SEMANA EN REDES: TRANSICIÓN VERDE

Muchísimo ruido generó la entrevista que el diputado Johannes Kaiser dio a Iván Valenzuela, en Radio T13 el lunes, en la que negó el cambio climático y dijo que «sacaría cascando las energías renovables no tradicionales porque son carísimas y no tienen ningún impacto positivo en el clima, pero tienen un impacto muy negativo en la agricultura y el precio de la energía misma», entre otras cosas. A Kaiser nadie le explicó que las renovables son más baratas en costos y en precio final al cliente.

Uno de los que salió a rebatirlo fue el exministro del Medio Ambiente de Bachelet II, Marcelo Mena @marcelomena, en sus redes.

«Chile es la capital solar del mundo. Las reformas que llevaron a esto fueron incubadas desde una mirada de libre mercado y competencia. Hoy hay más actores y mayor inversión. La plata se queda en Chile y no se va a pagar fósiles importados. La revolución energética fue apostar por Chile y sus recursos. Quizás es distinta la historia en otros lados. Pero esa historia no se traduce bien al caso chileno, donde el libre mercado y el medio ambiente han permitido avanzar como ningún otro país en el mundo».

Mena lo invitó a debatir y también aprovechó para hacer un balance del año sobre el avance de las renovables, que es bastante positivo: «Primero, emisiones de CO2 sector generación llegarán a 18,93 millones de toneladas. Esto es 50% menos que el 2016. Escucharon bien, las emisiones de termoeléctricas bajaron a la mitad en 8 años».

«Segundo, la intensidad de emisiones bajó en 54%. Es decir cada kWh generaba 0.525 kg CO2 el 2016. Hoy es 0.245. Esto significa que si un auto eléctrico contaminaba 55% menos que bencina el 2016, hoy es 81% menos. Así que cortémosla con la tontera con que de dónde viene la energía para cargar el auto» .

6

SIN TACOS NI CORBATAS

– Caso Hermosilla/Audios/Factop: Álvaro Jalaff se saca los guantes y se lanza contra sus exsocios de Grupo Patio. En su declaración ante el Ministerio Público, a la que tuvo acceso el DF, dijo que él se vio presionado a vender sus acciones en el Grupo Patio «a un valor muy inferior al definido por mis asesores”.

Fuentes cercanas al empresario dicen que es algo que en privado él viene argumentando hace meses: que Lería, las hermanas Luksic y Eduardo Elberg se aprovecharon de su situación y le compraron el control a un precio regalado.

Sobre la investigación de la Fiscalía acerca de que él y su hermano serían parte de un esquema de boletas falsas, Jalaff declaró que "a la fecha respecto de estas facturas no debo ningún peso" y agregó que "nada me llevó a pensar que este financiamiento tendría estas consecuencias, ni que Factop había emitido cientos de facturas a mis sociedades sin nuestro consentimiento y conocimiento, y mucho menos que aquellas habían terminado en fondos de inversión".

– La tormenta que se está viviendo al interior de ChileCompra, el sistema de compras públicas del Estado de Chile, encargado de facilitar y regular las adquisiciones y contrataciones. Su principal objetivo es asegurar la transparencia, eficiencia y competitividad en los procesos de compra realizados por las instituciones públicas.

Esto es debido a que el portal de Mercado Público incluyó algo que se venía pidiendo hace tiempo: la nueva Declaración de Beneficiarios Finales como requisito, a partir del 12 de diciembre, algo que se venía pidiendo hace tiempo, ya que permite rastrear platas. Pero el problema es que el sistema implementado no incluyó la opción para empresas cuyos beneficiarios finales son extranjeros.

Una de las empresas afectadas nos mostró algunos de los intercambios de mensajes con Mercado Público, en que un funcionario confirma que no han solucionado aún este problema que afecta a menos del 10% de las empresas que participan en el sistema, por ser extranjeras. Y advierte que no puede garantizar que esté resuelto antes del 11 de diciembre.

– Un panqueque y las vueltas de carnero de la CMF sobre el feriado bancario de diciembre. Este año, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) generó controversia al decidir eliminar el tradicional feriado bancario del 31 de diciembre, que permitía a los bancos cerrar ese día para procesos internos, como los cierres contables anuales.

La decisión, basada en interpretaciones de la nueva Ley Fintech, implicaba que las instituciones bancarias debían operar ese día como un día laboral normal. Esta medida afectaba no solo a los trabajadores bancarios, sino también a las operaciones financieras programadas, causando ajustes inesperados en los sistemas críticos y posibles costos adicionales​.

El sindicato de BancoEstado y la propia banca criticaron duramente la medida, argumentando que perjudicaba los derechos de miles de trabajadores y generaba incertidumbre operativa. Finalmente, tras una fuerte oposición, la CMF anunció que el feriado se mantendría vigente en 2024, ya que los cambios normativos necesarios aún no habían sido implementados.

Fuentes de la industria comentan que «esto es otro ejemplo más de la improvisación y desconocimiento de la industria financiera de la Comisión, especialmente de su área jurídica, donde esto se suma a numerosos temas normativos relevantes que no ha abordado la Comisión, y respuestas pendientes por largos periodos a instituciones».

– Una mala semana para los abogados de Claro y Cia. A la inminente formalización de su cliente Isidoro Quiroga en el caso de la venta de la salmonera Australis (ver tema 2 de esta edición), se suma el Supremazo que tiene aún en shock al mundo legal que se dedica a temas de libre competencia: que la colusión del papel fue clave en la quiebra de un competidor. En ese caso, Claro representó a CMPC, la empresa del Grupo Matte.

Se trata de la demanda de indemnización de perjuicios de Papelera Cerrillos contra CMPC y SCA, donde la Justicia declaró que una colusión perjudica no solo a consumidores, sino que también a terceros competidores.

El fallo de la Tercera Sala ha generado una intensa discusión en círculos legales. Cabe recordar que, cuando se decidió el fallo, la presidía aún el polémico ahora exjuez Sergio Muñoz. Una fuente que fue clave en la investigación original de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) es crítico. Dice que la Corte otorgó indemnización por un delito que no fue el que se acreditó en el caso de colusión.

Los que defienden a Muñoz dicen que «el mundo de la libre competencia debería estar de luto con su salida de la Corte. Es una enorme pérdida».

– Round para el ministro de Energía, Diego Pardow, en su pelea con el lobby feroz de los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD). La Comisión de Energía de la Cámara, con votos oficialistas y de oposición, aprobó los tres pilares de financiamiento para ampliar el subsidio eléctrico y aliviar el impacto del alza de las cuentas de luz. Y uno de esos pilares es el polémico «cargo FET» a los PMGD.

Como contamos en este espacio, hubo más de 30 reuniones de lobby con solo 3 miembros de la Comisión . «Y a Pardow lo ningunearon desde el arranque, a pesar de que siempre mostró flexibilidad y disponibilidad para dialogar», dice uno de los diputados que votó a favor de la propuesta.

Cercanos al ministro y varios legisladores dicen que los PMGD «se pasaron en el lobby. En cantidad y en el relato. Nos terminaron agotando y a otros les dio vergüenza», admite una fuente que fue parte de las negociaciones en la Comisión. «Veremos qué pasa cuando se vote en Sala».

7

AGENDA DE LA SEMANA

– Se viene una semana tranquila, al menos en datos e informes. Lo más esperado son los resultados de la Encuesta de Operadores Financieros (martes) a una semana de la última Reunión de Política Monetaria (RPM) del año y los de la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas (EEE) de diciembre (jueves).

En las últimas dos semanas una serie de datos confirman que la economía está creciendo a ritmo lento, con la inflación a la baja, y que hay factores estructurales que limitan nuestro crecimiento hace años.Por lo mismo, se da casi por descontado que en la reunión del 18 de diciembre el Banco Central tiene espacio para seguir bajando su Tasa de Política Monetaria (TPM). Se proyecta un recorte de 25 puntos base y que la tasa llegue a su nivel neutral hacia fines de 2025.

– Batalla Tianqi vs. SQM vs. la CMF. Este miércoles la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago escuchará los alegatos orales en la causa que tiene al gigante chino, y segundo mayor accionista de SQM, enfrentado con los controladores y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en su esfuerzo por frenar el acuerdo con Codelco.

Tianqi presentó un recurso de ilegalidad contra la CMF,que ya en varias decisiones dijo que el acuerdo para la explotación del litio no tiene que pasar por junta de accionistas.

– Sebastián Edwards de vuelta en Chile para lanzar la versión en español de su libro El Proyecto Chile. La historia de los Chicago Boys y el futuro del neoliberalismo. Será este lunes en al Universidad Diego Portales y contará con la presencia del ministro de Hacienda, Mario Marcel. El libro del economista cuenta la historia del proyecto neoliberal en Chile y el origen de los Chicago Boys. Describe cómo, durante la dictadura, los militares adoptaron un modelo económico que contradecía sus principios nacionalistas, autoritarios y proteccionistas.

Edwards dice que el modelo es la base de la modernización de Chile durante los gobiernos de la Concertación, de los programas sociales que prácticamente erradicaron la pobreza, de la multitud de tratados de libre comercio, del boom de exportaciones y de la ampliación de la matrícula universitaria a niveles nunca imaginados.

Pero también aborda el problema de la desigualdad, que continúa siendo una herida abierta, desencadenándose en el estallido social de 2019 y en los fallidos procesos constitucionales de 2022 y 2023. Edwards es de los que hace tiempo viene diciendo que el modelo chileno fue muy exitoso, pero se agotó. Y es crítico de las élites chilenas por no aceptar o entender que el modelo hace años que pide a gritos cambios y ajustes.

8

LA VALIENTE DE LA SEMANA: LA ALCALDESA DE VITACURA

Este año, varios empresarios que leen este newsletter me han comentado en privado que en mis críticas sobre la elite tiendo a poner a todos en el mismo saco y «que no es tan así». Puede ser que tengan algo de razón, pero a veces los hechos son tan contundentes que se me hace difícil el mea culpa.

Un buen ejemplo reciente es que, en la elección a gobernador de la Región Metropolitana, Francisco Orrego, un candidato populista, poco preparado y que apela a las barras bravas, arrasara en las tres comunas más identificadas con la derecha dura . Me hizo imaginar que es tal la grieta ideológica que, si Nerón –el emperador romano– hubiese nominado a uno de sus caballos como rival del candidato oficialista, Claudio Orrego, en esas tres comunas el caballo ganaba.

Ahora, un ejemplo de que quizás efectivamente no todos en la elite chilena son iguales, es la reciente carta a El Mercurio de la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, condenando el hecho de que el exalcalde Raúl Torrealba –formalizado por corrupción y hasta hace un poco tiempo en prisión preventiva– se aparezca en el Club de Polo a almorzar con sus amigos, como si nada. Vale la pena leerla. Es valiente. Conozco ese mundo. No le va a salir gratis. En su mundo, la carta tendrá sus costos.

