Como el mercado le dobló la mano a Trump y lo obligó a recular

¡Buenas! Donald Trump da marcha atrás y pone pausa a la subida de aranceles –al menos por 90 días– y Wall Street registró alzas históricas.

El que obligó a Trump a recapitular fue el mercado. En las últimas 48 horas le mandaron un mensaje crudo y durísimo a la Casa Blanca, y Trump tuvo que hacer lo que hace 24 horas había prometido, con burlas y amenazas, que no haría: recular.

El “día de la liberación” de la semana pasada gatilló siete días de caos global y pánico en los mercados. Los aranceles recíprocos entraron en vigor en ese escenario este miércoles y duraron apenas 14 o 15 horas, hasta que llegó el posteo del presidente.

En los mercados financieros se hablaba de masacre y ventas de activos indiscriminadas, en particular los bonos del Tesoro y deuda soberana, lo que disparó los costos de endeudamiento alrededor del mundo. El multimillonario e influyente gestor de fondos de cobertura Ray Dalio advierte que lo más importante que hay que tener en cuenta es que “estamos viendo una ruptura clásica de los principales órdenes monetarios, políticos y geopolíticos. Este tipo de ruptura ocurre solo una vez en la vida, pero ha sucedido muchas veces a lo largo de la historia cuando se dieron condiciones similares insostenibles”.

La suspensión no es total, ya que quedan en pie los aranceles básicos universales de 10% para todos, Chile incluido, y con China no cambia nada. Hay consenso en que el impacto para Chile es indirecto pero frontal, porque una desaceleración de la economía global, y en particular la china, tendría fuertes repercusiones.

Esta semana La Moneda y el Ministerio de Hacienda entraron en modo crisis. Se convocó al Consejo de Estabilidad Financiera y el ministro Mario Marcel citó para el jueves a todos los exministros de Hacienda y exbanqueros centrales desde el retorno a la democracia, junto a la actual presidenta del ente emisor. Los empresarios también se pusieron en acción y la Sofofa convocó a su comité de emergencia para analizar y discutir el shock de los aranceles de Trump.

La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, dijo que la guerra comercial genera alta incertidumbre, pero que aún es temprano para prever los efectos en la economía chilena. El mercado estima que la crisis forzará al BC a retomar el ciclo de recorte de tasas de manera más agresiva y más rápida. Los operadores apuestan a dos recortes al menos. Esta semana las tasas locales aumentaron y el peso se desplomó frente al dólar. El Santander dice que hay que prepararse para un menor crecimiento para este y el próximo año.

En paralelo, las AFP se reunieron con la Superintendencia de Pensiones y comenzaron a informar a sus afiliados. Les recomendaron no tomar decisiones apresuradas. Habitat explicó en su carta que sus políticas de inversión “tienen un horizonte de largo plazo, por lo que se ajustan en base a los cambios estructurales en el mercado y no por cambios coyunturales de corto plazo”.

Y agregó que están “constantemente monitoreando los mercados y ajustando las políticas de inversiones en base a los cambios estructurales de largo plazo”.

Arista política. El caos que detonó Trump complica a la derecha y pone a la defensiva las posturas extremas. En el oficialismo recuerdan que tanto Matthei, Kast y Kaiser están ON THE RECORD apoyando a Trump desde que ganó las elecciones. Eso sí, esta semana la candidata de Chile Vamos criticó a la Casa Blanca y ofreció apoyo para enfrentar la crisis con políticas de Estado y unidad.

También en esta edición de El Semanal: cómo la guerra de aranceles podría afectar los beneficios para Codelco del acuerdo con SQM; uno de los gerentes de inversión más seguidos en el mercado nos dice lo que les están recomendando a sus clientes; y las amenazas al BID del hombre fuerte de Trump en la región.

Además, Roma arde y Nerón juega: el cuento de dos exministros de Hacienda, una candidata presidencial y el responsable del proyecto Dominga, todos comiendo en el mismo lugar donde se juntan los poderosos VIP, mientras los bolsas se caían a pedazos; y el cambio de look de CAP.

1

UN CAMBIO DE PARADIGMA Y IPHONES MÁS CAROS

Esta semana, The Wall Street Journal publicó un estudio de TechInsights, consultora en comercio exterior, que analiza, a modo de ejemplo, el costo adicional que va a tener para los consumidores en Estados Unidos el iPhone 16.

Hoy ese costo está en US$ 549,73. Con el aumento de aranceles, el costo pasa a U$ 846,59. Es un 54% de aumento. Y el gráfico de esta nota lo explica.

El procesador, por ejemplo, viene de Taiwán, la pantalla y el módem son de Corea del Sur y las baterías son chinas –China abastece más del 50% de las baterías que consume la industria estadounidense, especialmente la automotriz–.

El reportaje del WSJ dice que estos cálculos son solo una parte del enorme impacto en el consumo de EE.UU. que producen estas medidas proteccionistas, “que seguramente afectarán también una inflación que es del 2,8%, pero que se calcula podría rondar el 5% a fin de año”.

Más allá de lo anecdótico, lo que el mundo está tratando de entender es si Trump está blufeando o de verdad quiere un cambio radical al orden económico y político mundial.

Un informe que está dando vuelta en círculos económicos sugiere que la estrategia de tarifas de Trump tiene dos resultados posibles. En el primero, el presidente estadounidense supera el caos económico y obtiene concesiones significativas de otros países. En el segundo, los mercados y la economía podrían continuar deteriorándose, y Trump no lograría obtener concesiones reales de sus socios comerciales. En este caso, podría verse obligado a retroceder. Historia en desarrollo.

Fitch Ratings –la influyente clasificadora de riesgo crediticio– dice que los ingresos generados por los aranceles ayudarán a reducir el déficit presupuestario de Estados Unidos este año, pero el impacto en el crecimiento económico y los recortes fiscales adicionales probablemente limitarán el beneficio fiscal duradero. El desafío para estabilizar la relación deuda/PIB de EE.UU. será grande mientras persistan las presiones de gasto a largo plazo no abordadas.

Advierte que los aranceles generales sobre importaciones de varios socios comerciales y las medidas de represalias subsecuentes, así como los aranceles específicos por sector, aumentarán la presión sobre las empresas sin margen de endeudamiento.

Y señala que los aranceles reducirán el crecimiento de los ingresos y la rentabilidad de la mayoría de los sectores corporativos a nivel global, limitando la capacidad de las empresas para restaurar su margen de apalancamiento e incrementando la presión sobre sus calificaciones crediticias.

Sobre América Latina, Fitch dice que los sectores más afectados serán transporte y aerolíneas, automotoras y el sector manufacturero.

2

GUERRA DE TARIFAS Y UN ENTORNO MÁS DESAFIANTE

Un entorno más desafiante para el litio y, por ende, números diferentes para calcular los beneficios del acuerdo entre Codelco y SQM. En los próximos 5 años los ingresos para la minera estatal podrían ser un tercio de los calculados en la operación.

Esta semana varios informes advierten que la guerra comercial detonada por Donald Trump introduce volatilidad y presión a la baja en el mercado del litio, al menos en el corto y mediano plazo.

“Vemos un riesgo a la baja en el corto plazo para los precios del litio, debido al impacto económico de los aranceles”, dice Moody´s Analytics.

Eso sí, la mayoría de los analistas coinciden en que los fundamentos a largo plazo de la creciente demanda de soluciones de energía limpia y vehículos eléctricos probablemente superen las interrupciones causadas por las tensiones comerciales.

Morgan Stanley advierte que el precio seguirá bajo hasta 2030. El banco de inversión norteamericano fue el asesor de Codelco en la operación con SQM. En un informe de hace un par de semanas estima que al 2030 el litio llegará a los US$ 15.000 la tonelada, pero con 34 meses de stock, debido a sobreproducción, lo que hará que el precio a futuro sea más bajo aún, según los analistas.

Morgan Stanley había sido optimista sobre el litio en diciembre, anticipando recortes significativos en la producción, debido a los precios bajos. Sin embargo, su análisis más reciente indica una caída adicional producto del aumento de la oferta. Empresas como CATL han reanudado su mina en Jiangxi y las exportaciones de Chile están en aumento. Además, nuevos proyectos de oferta están surgiendo, como el proyecto Centenario DLE de Eramet en Argentina, uno nuevo en Mali, y se espera un crecimiento de la oferta en Brasil para 2026.

Empresas como CATL han reanudado su mina en Jiangxi y las exportaciones de Chile están en aumento. Además, nuevos proyectos de oferta están surgiendo, como el proyecto Centenario DLE de Eramet en Argentina, uno nuevo en Mali, y se espera un crecimiento de la oferta en Brasil para 2026. El informe de Morgan Stanley explica que los precios de los vehículos eléctricos han sido un factor de apoyo, pero los riesgos en los volúmenes de ventas en Estados Unidos están aumentando. Se espera un rebote modesto en el precio del litio, con una previsión de $11,000 por tonelada para el segundo trimestre de 2025 y $11,125 por tonelada para todo el año 2025.

Esta semana el empresario Francisco Javier Errázuriz usó parte del informe de Morgan Stanley en su presentación en el Congreso ante la Comisión Investigadora del acuerdo. Errázuriz volvió a cuestionar las proyecciones optimistas del acuerdo, basadas en un precio del litio de US$ 25.000 por tonelada, señalando que las estimaciones más realistas apuntan a US$ 10.000 por tonelada.

Según él, eso reduciría significativamente los ingresos esperados de US$ 1.800 millones a US$ 500 millones entre 2025 y 2030. Ya en 2025, Codelco recibiría solo US$ 100 millones en vez de los US$ 400 millones prometidos.

3

LA MESA: CÓMO NAVEGAR LA INCERTIDUMBRE GLOBAL

Omar Larré: “Lo que vivimos con Trump 1.0, el estallido y la pandemia nos preparó para esta crisis”.

El cofundador y gerente de Inversiones de Fintual fue el invitado a La Mesa de esta semana.Dice que estamos en medio de la tormenta y es demasiado pronto para hacer cambios drásticos. Advierte que hay mucha incertidumbre y que nos tocó estar “entremedio de unos gigantes que se están peleando”. Fintual administra más US$ 1.000 millones y tiene como base de su estrategia de inversión el uso de tecnología.

Larré reconoce que sus clientes están intranquilos y dice que han visto un aumento de 4 veces en las consultas. “Con clientes nuevos, se reevaluó el riesgo. Con los antiguos, se reforzó la idea de mantener el plan de inversión”.

Explica que en Fintual hay mucho conocimiento que viene desde ocho años de historia:

“Nosotros ya vivimos el 2018 con Donald Trump y la guerra comercial 1.0, la primera versión. Después del 2020, de hecho el 2019 con la crisis social, el 2020 con el COVID, el 2022 con una de las mayores alzas de tasas y las mayores bajas del mercado. Entonces, tenemos una buena cantidad de experiencia para poder primero afrontar y, de cara a los clientes, cómo hablar y cómo y qué decir y cómo atender caso a caso. Y segundo, qué hacer con el portafolio de inversión”.

“Estamos en medio de la tormenta. No hay estampida de inversionistas. Ha habido movimientos hacia fondos más conservadores, como los money market, pero nada fuera de lo común”, agrega.

Reconoce que la incertidumbre es real, y más aún en un país chico y abierto como el nuestro. Estamos justo entre gigantes que están reordenando las reglas del juego.

No fue un cisne negro: el mercado esperaba más aranceles, pero no en esa magnitud. Se le ha llamado un “cisne naranjo”, en alusión a Trump.

Impacto estructural a largo plazo:

Se frenarán inversiones de capital (CAPEX).

Aumentará la inflación por efecto de los aranceles.

El proteccionismo parece haber llegado para quedarse. El libre mercado como paradigma dominante está en jaque.

Para ver la entrevista completa, haz clic en este enlace o en la imagen de portada.

4

SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– Dos exministros de Hacienda, una candidata presidencial y el CEO de Andes Iron, la sociedad detrás del proyecto Dominga. Hablo de Felipe Larraín, Ignacio Briones, Carolina Tohá y Pedro Ducci. El martes por la noche estaban todos cenando en Baco, eso sí, sentados en mesas separadas.

Baco estaba a tablero vuelto y sin ninguna señal de que estamos en medio de una de las mayores crisis globales desde la Segunda Guerra Mundial. Mientras Roma arde (o la política local se sacude), en Baco se sigue brindando .

. Porque en Chile el poder no solo se ejerce en La Moneda o en el Congreso –también se cocina, se sazona y se decanta, mesa por mesa–.

– Y a propósito de Dominga y Andes Iron, mientras el Gobierno y los ambientalistas aún cuestionan el proyecto, Francisco Villalón, gerente de Asuntos Corporativos y Desarrollo Sostenible de la empresa, fue electo al Comité Ejecutivo de la Red Pacto Global Chile (ONU), entidad que cuenta con cerca de 200 empresas socias.

Se presentaron más de 30 candidatos para 15 puestos. La primera mayoría la obtuvo Katharina Jenny, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Antofagasta Minerals.

⁠– El BID en problemas. Esta semana Mauricio Claver-Carone, enviado especial para América Latina de Trump, confirmó que la actual administración está cuestionando su aporte al banco multilateral. Lo hizo en un seminario en Miami y hizo saltar las alarmas en las capitales de la región.

“Ahora mismo, el BID está pidiendo un aumento de capital para el sector privado, y quieren 350 millones de dólares de impuestos de los Estados Unidos. Y yo dije ¡Vendan su maldito edificio! Eso es un buen comienzo. No nos pidan más dinero, para al final del día tener un impacto limitado y crear una situación perversa”.

“Creo que hay que reformarlo, absolutamente. Tienen que ser reformadas (las organizaciones multilaterales) y creo que ninguno de ellos merece otro dinero de los impuestos de los Estados Unidos. Eso es seguro”.

Cabe recordar que hace 10 días el Banco Interamericano de Desarrollo celebró su reunión anual en Santiago y acordó un aumento de capital de US$ 3.500 millones. Durante el encuentro se firmaron 11 acuerdos con foco en la integración y el combate de la pobreza.

– La Compañía de Acero del Pacífico (CAP) tiene un nuevo look. Lo presentó esta semana en la junta anual de accionistas. El gerente general Nicolás Burr explicó que el nuevo logo y el nuevo sitio web “reflejan la nueva hoja de ruta de la empresa que apunta a ocupar una posición de liderazgo en el mercado global de los materiales críticos para la descarbonización”. Eso sí, reconoció que podrían ser afectadas sus exportaciones a China por la guerra comercial que detonó Trump.

El cierre de Huachipato arrastró los resultados. En 2024 la empresa registró una pérdida neta de US$ 408 millones, “en gran parte atribuida a la suspensión indefinida de la actividad siderúrgica y a las pérdidas acumuladas por esta operación hasta agosto”, dice la memoria.

Ahí Burr reconoció que fue un año desafiante. “Cerramos el ejercicio con un EBITDA de US$ 569 millones e ingresos por US$ 1.800 millones, lo que representa una disminución del 42% y 25% respectivamente en comparación con el año anterior”. La caída se explica principalmente por la volatilidad en los precios del hierro y una menor producción del mineral, dijo el gerente general.

“Cerramos el ejercicio con un EBITDA de US$ 569 millones e ingresos por US$ 1.800 millones, lo que representa una disminución del 42% y 25% respectivamente en comparación con el año anterior”. La caída se explica principalmente por la volatilidad en los precios del hierro y una menor producción del mineral, dijo el gerente general. En la junta nuevamente AFP Habitat votó en contra de seguir con EY como auditor, ya que lleva más de 5 años con la responsabilidad. La explicación de CAP es que se licitó y EY tuvo la mejor oferta y cambiaron el socio a cargo de la cuenta.

Hasta aquí llegamos esta semana.