Provoste por presión de Chile Vamos: el martes podría definirse si renuncia a la presidencia del Senado

La presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), lanzó este viernes su candidatura presidencial para las próximas elecciones. Este sábado se refirió la solicitud de Chile Vamos, quienes a través de una declaración pública pidieron su renuncia como timonel de la Cámara Alta, luego de que anunciara su intención de llegar a La Moneda. Y adelantó que el martes podría tomarse dicha decisión.

"Yo nunca he puesto el rol que tengo al servicio de una tarea electoral", aseveró la precandidata presidencial, en entrevista con CNN Chile.

"Me enteré en el camino de las declaraciones de Chile Vamos exigiendo la renuncia. Yo soy presidenta del Senado porque la mayoría, que es la oposición, me ha puesto en esta tarea (…) Voy a ser muy respetuosa de las decisiones colectivas que hemos tomado y seguiremos tomando en Unidad Constituyente", agregó.

Y declaró que "a mi me parece que dentro de esos hitos y de esa calendarización, el día martes que es el día que habitualmente nosotros nos reunimos en la oposición (...) ahí conversamos los temas legislativos y temas también de políticas coyunturales y contingentes, así que me imagino que este será un tema que estará presente en esa conversación".

Cabe mencionar que Yasna Provoste se someterá a una consulta ciudadana con Paula Narváez (PS) y Carlos Maldonado (PR) para definir a la abanderada o abanderado del pacto Unidad Constituyente.

"La derecha me tiene miedo hace mucho tiempo"

La actual parlamentaria también abordó la acusación constitucional que terminó con su destitución como ministra de Educación en 2008, durante el gobierno de Michelle Bachelet, luego del Caso Subvenciones en que la Contraloría Genera de la República informó que no estuvieron adecuadamente respaldados alrededor de 600 millones de dólares transferidos por el Mineduc a sostenedores educacionales de la Región Metropolitana.

Provoste aseguró que estos dineros es una rémora antes que asumiera la cartera de Educación: "Yo llegué a ser ministra de Educación a mediados de junio de 2006, este era una proceso anterior y además radicado en una secretaría regional ministerial, no era en el ministerio".

"Mi destitución, promovida por la derecha más dura de este país, se produce en abril de ese año y en septiembre la Controlaría señala que estaba todo en orden. Pero quiero agregar algo que nunca lo he planteado y lo quiero decir: Al que le habían iniciado el sumario era al seremi de la Región Metropolitana y que lo habían acusado todo el tiempo respecto a una causa. Al final, el contralor (Ramiro Mendoza) de ese momento, que termina siendo brazo derecho de Sebastián Piñera hoy día, es decir, era parte de una operación por parte de la derecha y lo termina condenando por otro tema", argumentó.

Y añadió que "sabíamos que esto era una operación de la derecha más dura por lo que uno representa, porque la derecha no es que ahora me tenga miedo, la derecha me tiene miedo hace mucho tiempo".

Por esta destitución, Yasna Provoste no pudo postular a ningún cargo público por cinco años, hasta marzo de 2014 cuando asumió como diputada.

"Aquellos que han desatado esta campaña en las redes el día de ayer, utilizando su poder económico y bots en Twitter, lo que hacen es reflejar el miedo profundo que nos tienen en una candidatura", cerró.