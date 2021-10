Yasna Provoste: "Este gobierno ha fracasado rotundamente en su obligación de dar seguridad a las chilenas y chilenos"

La candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, culpó al Gobierno de los hechos de violencia ocurridos en la conmemoración del segundo aniversario del 18-O. "Este gobierno ha fracasado rotundamente en su obligación de dar seguridad a las chilenas y chilenos", señaló.

"Así ha ocurrido con el narcotráfico, la delincuencia en los barrios, y así ha ocurrido también con los grupos de violentistas que se esconden e infiltran en las manifestaciones. Pequeños grupos que incendian y saquean a vista y paciencia de las cámaras de televisión, sin una policía que intervenga con prontitud", agregó.

Según Provoste, "el responsable de esto es el gobierno. No es la oposición, no son las candidaturas, no es el Parlamento, no son los gobernadores, ni los alcaldes, ni es la convención. Es el Gobierno, así de claro".

"Hemos dicho con mucha claridad que nuestro proyecto de ley persigue terminar con las presiones preventivas injustas y el texto dice -además con claridad- por hechos ocurridos entre octubre de 2019 y diciembre del año 2020. Nada tienen que ver los delitos del día de ayer y hace mal el gobierno en inventar una mala excusa para intentar salvar su candidatura presidencial", aseguró.

"Quienes salen a destruir y vandalizar no lo hacen porque crean que serán indultados, sino porque saben que el Gobierno es incapaz de hacer cumplir la ley", cerró.