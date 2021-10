Sichel en el momento de mayor tensión con la UDI: "Hay una sensación rara. Lo que no puede pasar es tener dos candidatos al mismo tiempo"

Sigue la tensión en la derecha. Esta vez, tras dejar a los partidos del pacto en libertad de acción y evadir la autocrítica manteniendo la ofensiva contra Kast –que gana cada vez más terreno en la centroderecha–, el candidato presidencial de Chile Podemos +, Sebastián Sichel, descartó que la relación con la UDI esté quebrada, pese al descuelgue de varios parlamentarios que han anunciado durante los últimos días su apoyo a la candidatura del líder del Partido Republicano.

La explicación la dio el propio candidato oficialista hace unos días, cuando atribuyó la posición de los gremialistas a que "ellos han estado ahogados por una presión de una derecha más antigua que les dice ‘Kast, Kast, Kast’ como si fuese la única opción".

Hoy Sebastián Sichel dice que "tiene que haber definiciones y por eso dije que los dejaba en libertad de acción, no sólo a los militantes". En conversación con El Mercurio, el exministro de Desarrollo Social expresó que, sin embargo, siente que "lo que no puede pasar es tener dos candidatos al mismo tiempo, es muy raro(...). Más que un quiebre, hay una sensación rara".

El abanderado de La Moneda y ex-DC aseguró al matutino que respeta a los partidos. En ese sentido, recordó su participación con ellos en la primaria,"pero tengo la sensación –dijo– de que están más preocupados de sus problemas más internos que del bienestar de Chile. Hay algunos con los que me saco el sombrero y hay otros a los que lo único que les importa es su propia sobrevivencia".

"Si la derecha vuelve a caer en la tentación de sólo ser la resistencia, este país no sólo será ingobernable, sino que no vivirá nunca más en paz", agregó Sichel.

El candidato manifestó que "hay ciertas tentaciones caudillistas o populistas que van trayendo hacia atrás la historia de la centroderecha. Si algo yo valoraba en la centroderecha es que era el bastión del cuidado de la responsabilidad fiscal, pero parece que a algunos que se han descolgado les importaba poco y que, por lo tanto, están dispuestos a adherir a programas que son irresponsables en lo que era ese bastión".

"La centroderecha –añadió– había logrado avanzar en tolerar sus diferencias, abandonar esa derecha de los 90 que se peleaba todos los días. Siento que volvimos a esas viejas prácticas antes de potenciar lo que logramos en la primaria: un proyecto mayoritario y unitario".

"No es la centroderecha en sí, sino que los que están cayendo en la tentación del resultado electoral de corto plazo con la derecha antigua, es que están haciendo perder la credibilidad que se había ganado en cuanto a la protección de los derechos humanos, en valoración de la diversidad, en la tolerancia con las distintas orientaciones sexuales", cerró.

UDI y RN frente a las encuestas

Las encuestas marcan una tendencia a la baja de Sebastián Sichel, además de la fuga de parlamentarios hacia JAK. Aún así el presidente de la UDI, Javier Macaya, recalcó que el exministro aún "tiene margen" de pasar a segunda vuelta, pero aseguró que este no puede responsabilizar a los partidos de su mal desempeño en las encuestas: "Eso no es correcto", subrayó.

En entrevista con La Tercera, el timonel UDI aseguró que "no hay que hablar tanto de la segunda vuelta, sino de lo que se juega en la primera vuelta", haciendo énfasis en la elección parlamentaria y que, a su juicio, "se ha equivocado el foco en eso" por parte de los partidos y el comando de Sichel.

Macaya criticó la estrategia del presidenciable oficialista de decretar libertad de acción de los partidos de la coalición de Chile Podemos +: "Esto no fue una estrategia conversada con los partidos. Hoy día, más allá de eso, necesitamos ponernos a trabajar con el candidato que ganó legítimamente la primaria", dijo, y destacó que la UDI "respeta sus compromisos y, por eso, creemos que tiene poco sentido, por un lado, pedir libertad de acción y, por el otro lado, responsabilizar a los partidos por un mal momento de la campaña".

El diputado UDI argumentó que "la virtud principal que tiene nuestra coalición y la diferencia fundamental que tenemos con (José Antonio) Kast es que hacemos política desde la base de una coalición con diferencias, hacemos política institucional". En esa misma línea dijo: "Necesitamos que Sebastián Sichel, nuestro candidato, contribuya al desempeño de la coalición en la parlamentaria, porque el espectáculo que estamos dando puede dejarnos con menos de un tercio en la Cámara para gobernar".

El parlamentario afirmó que Sichel "tiene margen" de pasar a segunda vuelta, pero que "no se puede responsabilizar a la UDI, ni a los partidos políticos de la baja de Sichel en las encuestas. Eso no es correcto" y que, de no avanzar en la elección, las responsabilidades "son compartidas".

El presidente del gremialismo también explicó que la fuga de parlamentarios "no significa que la UDI tenga dos candidatos. Hemos marcado con fuerza que no nos gustan las peleas en las que se han involucrado hacia Kast y estamos pidiendo que no se pase al ataque (...). Si uno sigue con las peleas ese espectáculo puede generar un mal resultado en las parlamentarias".

Agregando que el partido tiene un compromiso con Sichel que "va más allá de haber firmado un pacto de primarias y respetarlo. Tiene que ver con contenido, con ideas, con propuestas y ser parte de una coalición", por lo que "no nos da lo mismo si gana Kast o Sichel, nuestro candidato es Sebastián Sichel" y que, ante un eventual triunfo de Kast, hay que "replantearse a la centroderecha en Chile".

También abordó la situación el presidente de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, que les bajó el perfil a los sondeos y comentó a Chilevisión que "las encuestas son de un día, de un ambiente liquido y reflejan momentos. Quedan 3 semanas, todavía no entramos en un ambiente de campaña electoral presidencial y los partidos hemos estado trabajando mancomunadamente".

"Comparto con Javier que una de las causas (del descenso de Sichel en encuestas) fue haberse alejado de las causas de los partidos, porque los partidos están desplegados y son parte de la infantería en campaña presidencial. Pero acá lo importante es primero cómo somos capaces de convencer a la gente de que Sichel es el candidato que puede ofrecerle gobernabilidad al país, y es un tema que va más allá de la fantasía, es sentido de realidad. Y segundo, poder enfocarnos que nuestro sector no puede permitir quedarse sin acciones concretas y directas para evitar que el 21 de noviembre gane Gabriel Boric".

"El llamado a los partidos de la coalición, en particular RN, es a desplegarse para mostrar aquello, lo que ofrece nuestro candidato. Votar por Sichel es el voto inteligente, útil y en RN lo hacemos con ánimo", cerró.