Cubillos se suma a convencionales UDI por Kast: en segunda vuelta "votaré contra el proyecto de Boric"

La candidatura presidencial de José Antonio Kast sigue sumando adherentes de su ex partido la UDI. Además de varios parlamentarios y militantes del gremialismo, hace unos días un grupo de constituyentes de Vamos por Chile se cuadró con su propuesta.

Se reunieron con el líder del Partido Republicano los convencionales Ruth Hurtado, Cecilia Ubilla, Pollyana Rivera, Martín Arrau, Rocío Cantuarias y Harry Jürgensen. Si bien cuatro de los seis son independientes, Jürgensen y Arrau militan en RN y la UDI, respectivamente.

Hoy se suma Marcela Cubillos, quien declaró a El Mercurio que Sebastián Sichel y muchos de quienes lo apoyan "no tienen por qué asumir hoy un compromiso de apoyar a alguien de fuera de la coalición. Pero, en mi caso, sí votaría por Kast en segunda vuelta".

Cabe mencionar que Cubillos –exministra de Educación del actual Gobierno de Sebastián Piñera– compitió como "independiente" de la UDI dentro de la lista de Chile Vamos en el distrito 11, compuesto por las comunas de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén. Una independencia que en la práctica no es tal, ya que el instituto LyD —el cual dirigió— es reconocido desde siempre como el centro de pensamiento y "riñón político" del gremialismo.

"Si mi proyecto político no está en la papeleta de segunda vuelta, después de haber dado una batalla hasta el último día por mostrarlo al país, yo votaré contra el proyecto de Boric", agregó Marcela Cubillos al matutino.

De todas formas la convencional constituyente afirmó que está "convencida de que Sichel tiene más posibilidades y capacidad de crecimiento en segunda vuelta. Y sería una elección totalmente distinta".

Cubillos también abordó la campaña de Apruebo Dignidad y la presencia del PC tanto en el pacto como en la Convención. Expresó que de Boric le "preocupa el hecho de que a la presidencia no se llega a aprender". "La gente espera que llegue a la presidencia alguien ya ha aprendido, que se siente en el sillón presidencial, sea capaz de escuchar y no perder un solo minuto en buscar soluciones concretas. No es un cargo para ganar experiencias", criticó.

Y sobre la presencia del PC afirmó: "Si quieres saber cómo sería un gobierno de ellos, mira cómo gobiernan en la Convención. Ahí quien ha puesto la música es el PC. La Convención es un adelanto de un gobierno FA-PC. Es un proyecto tremendamente intolerante, donde no tienes derecho a pensar distinto de ellos. Se sienten moralmente superiores por sus posturas políticas. Y eso es peligroso, porque si crees que eres la encarnación de la verdad y del bien, te sientes con derecho a cancelar al que piensa distinto y a silenciarlo. Además, tienen una idea refundacional que no reconoce nada hacia atrás. Y eso no es lo que la gente quiere".

La constituyente de la UDI emplazó hace unos días al candidato presidencial del Partido Republicano, por una de sus propuestas en materia de diversidad. Acusó que sus planteamientos dejan de lado a las mujeres que deben criar solas a sus hijos e hijas.

El emplazamiento se da luego que, en un artículo de La Tercera, el comando de Sebastián Sichel marcara diferencias con Kast. Una de ellas hace referencia a materia de género e impide la adopción homoparental.

"Sumado a esto, en su programa plantea incentivos para parejas casadas: mejores planes de salud, mejores herencias e incentivos tributarios sólo a aquellos casados legalmente", acusaron desde Chile Podemos Más sobre el el programa del exdiputado.

Este punto fue al que Marcela Cubillos apuntó y pidió explicar al líder de los republicanos. Esto mientras su candidato, Sebastián Sichel, cae en las encuestas.

"Urge aclarar. José Antonio Kast, a muchas mujeres nos ha tocado sacar adelante a nuestros hijos. Se puede. Algunas de ellas, en condiciones muy adversas. Toda mi admiración. No se entiende que sean perjudicadas respecto de aquellas que lo hacen en pareja", escribió en su cuenta de Twitter.