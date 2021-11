Kast sale a aclarar dichos sobre dictadura de Pinochet: "Nunca he negado que se cometieron violaciones a los DD.HH."

Críticas recibió el candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, debido a su defensa a la dictadura de Augusto Pinochet, diferenciándola con lo que ocurre en Nicaragua. "Hay una situación que marca una diferencia con lo que ocurre en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Creo que lo de Nicaragua refleja plenamente lo que en Chile no ocurrió (con Pinochet): que frente a elecciones democráticas se hicieron elecciones democráticas y no se encerró a los opositores políticos. Eso marca la diferencia fundamental", dijo.

En conversación con el programa Café Cargado de La Red, Kast salió al paso de las críticas, asegurando que "yo nunca he negado el tema de que existió gobierno militar, que fue un gobierno autoritario, de que se cometieron violaciones a los derechos humanos. De hecho, yo voté a favor de todas las leyes de reparación mientras era diputado".

En esa línea, añadió que sus polémicos dichos fueron sacados de contexto: "Yo puedo entender que en algunos casos pueda haber ignorancia, pueda haber falta de conocimiento, pero en algunos medios de comunicación, sobre todos algunos medios de comunicación locales, lo que hay es mala intención, porque la comparación y la pregunta que a mí se me hace es respecto a lo que estaba pasando en Nicaragua, donde Daniel Ortega compite sólo porque tiene encerrado a los otros competidores. Van él y su señora a una elección que claramente no es democrática. Cómo va a ser una elección democrática si tú encierras a tus opositores Aquí en la elección ganó Patricio Aylwin, se reconoció el triunfo, se reconoció la derrota de la opción del gobierno militar, que era la opción Sí. Claramente no hay punto de comparación entre lo que dicen algunos y lo que yo planteo".

A su juicio, a pocos días de los comicios es común que se busque "tergiversar cualquier cosa, sea en este tema, en un tema económico, medio ambiental, todo lo buscan tergiversar".

"Ocupo una frase que puede ser real pero tergiversarla y ponerla en otro contexto, y por eso les está yendo relativamente mal, porque la gente se aburrió de esa forma de hacer política", cerró.