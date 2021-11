Démosle una segunda vuelta: exposición de la UDP pone el foco en la importancia histórica de las franjas presidenciales en los balotajes

Las elecciones del próximo 21 de noviembre definirán, con toda seguridad, a los dos candidatos presidenciales que pasarán a la segunda vuelta, la que se realizará el 19 de diciembre. Dicha elección no es nueva, siempre ocurre, y trasciende elecciones y épocas.

En ese sentido, la Universidad Diego Portales, en alianza con El Mostrador, realizará a través de su Museo de la Publicidad -museopublicidad.udp.cl- la exposición "Démosle una segunda vuelta: retrospectiva de las franjas presidenciales de segunda vuelta (2000-2017)".

El objetivo, según Cristian Leporati, director de la Escuela de Publicidad de la UDP es poner en un contexto histórico estas segundas vueltas. "Normalmente cuando uno está en un proceso eleccionario, como el actual, lo que te come es la contingencia, y un poco dejas de analizar el contexto y un poco la evolución histórica de las franjas electorales. Eso es bien interesante porque de alguna forma las franjas electorales son un reflejo del momento social, cultural, político, empresarial que vive el país".

"Y eso se expresa particularmente en la franja, que se supone que es una forma que captura el sentir del pueblo, de la gente en general, de los electores. En ese sentido, con esta muestra quisimos hacer desde el retorno de la dictadura a la fecha, un poco un análisis de cómo son las segundas vueltas y en particular también cómo son en términos de género, que claramente cuando uno sale de la dictadura y llega a la democracia, el tema de género no era un tema muy consciente ni muy de agenda pública, no era muy relevante. Pero poco a poco el asunto de género, la igualdad de género, la participación de género en términos igualitarios y todas esas derivadas de la discusión y la reflexión, en teoría y como hipótesis deberían aparecer y estar presente en la franja electoral. Por lo mismo quisimos hacer este análisis para ver si efectivamente aquello ocurrió", añadió.

La exposición se desarrollará en tres instancias: la primera será una muestra de piezas audiovisuales presentadas por años y temáticas, que estarán disponibles a partir del 22 de noviembre en el siguiente link. Dichos videos fueron proporcionados por el archivo del Consejo Nacional de Televisión (CNTV).

Posteriormente se realizarán dos conversatorios que serán transmitidos por el YouTube de la Escuela y por El Mostrador. El primero se desarrollará el jueves 25 de noviembre, y será conducido por Leporati, con la participación de la presidenta del CNTV Carolina Cuevas, el profesor Claudio Lagos (doctor en Comunicación Social y magíster en Comunicación Política, estudioso de la imagen y representación del discurso publicitario) y Marcelo López (experto en semiótica, estrategia política y electoral). Dicho conversatorio tendrá como eje el valor de la franja, su influencia en el tiempo para la toma de decisiones electorales y la evolución del discurso de las segundas vueltas.

En tanto, el viernes 26 de noviembre nos centraremos en los temas presentes y ausentes de las decisiones de las últimas dos décadas y conversaremos con Pablo Paredes, Pablo Paredes, publicista, escritor y guionista, director general de la franja de Gabriel Boric, la profesora Cecilia Tapia, publicista, coordinadora del proyecto Publifem (plataforma de la escuela de reflexión en torno a la perspectiva de género en la industria de la publicidad y el marketing) y Héctor Cossio, editor de El Mostrador.

Finalmente, la tercera parte de la exposición es una serie de columnas elaboradas por nuestros profesores, quienes han realizado una revisión de estos videos y han elaborado sus textos analíticos desde diversos puntos de vista: feminismo, discurso, bienestar, economía, entre otros. Estas columnas serán publicadas desde el 29 en adelante en el sitio del Museo y en El Mostrador.

"Lo exitoso es que se comente. Lo exitoso en una sociedad que le cuesta reflexionar, que esta comida por el día a día, es importante reflexionar sobre algún dato relevante, aunque esté un poco en desgracia el último tiempo, como la política. Por lo tanto, el objetivo reflexione sobre la franja y particularmente en el tiempo, como esta franja electoral nos ha ido representando o no. Es reflexión básicamente, es ruidoso sobre aquello, generar una discusión sobre todo en caliente porque recién va a haber terminado la franja electoral, ya terminó la primera vuelta cuando esto acontezca y viene a una segunda vuelta, entonces es importante reflexionar sobre eso. Perfecto, básicamente reflexión y pensamiento crítico", cerró Leporati.

* Más sobre "Démosle una segunda vuelta" acá: