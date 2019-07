Parque Rupestre Monte Aranda se prepara para las Vacaciones de Invierno

Como ver una película en un palco VIP. Así lo definieron las más de 150 personas que decidieron ver el eclipse solar total en el Parque Rupestre Monte Aranda. Familias, principalmente de Santiago y la región de Valparaíso, llegaron hasta Los Vilos para ser partícipes de un día inolvidable.

Tal como señalaban los organizadores del parque rupestre más grande de Chile, la visibilidad del evento astronómico fue excepcional, ya que se pudo observar con más del 95%. Incluso el momento en que la luna cubrió el sol en su totalidad hubo casi la misma oscuridad que se produjo en La Serena.

Entre niños y adultos se distribuyeron desde temprano en los puntos de observación del parque dispuestos especialmente para la ocasión: el circuito de los quillayes, el sendero y el plano de la casa del campesinado.

El parque rupestre Monte Aranda no sólo dejó en evidencia que está preparado para ser escenario de un evento astronómico, sino que también puede recibir a cientos de turistas. Una cita ideal que no termina con este eclipse solar, sino que se sitúa como panorama para visitar en vacaciones de invierno o un fin de semana.

Cómo llegar

No es complicado. Se requiere sólo de transporte particular. Con una ruta de fácil acceso, en buenas condiciones y con señalética. Se puede llegar desde Los Vilos y tomar la ruta D47. Antes de llegar a Caimanes, en el kilómetro 25 se encuentra el Monte Aranda. Su horario de atención es de martes a domingo desde las 10 am hasta las 18 pm.

En este lugar podrás encontrar bloques de arte rupestre diaguita y contempla 3700 metros de senderos naturales con 250 bloques con petroglifos. Sin duda, con un paisaje envidiable y en el que se puede acceder de forma gratuita.

Y no sólo eso, Monte Aranda cuenta con la opción de tener visitas guiadas a cargo de personas de la misma comunidad y además en él se realizan diversas actividades culturales.

Finalmente, para quienes quieran una inmrsión total de cultura y patrimonio, el parque Rupestre Monte Aranda forma parte de un circuito denominado “Ruta Cala Monte Aranda MLP” donde se incluye la Laguna Humedal Conchalí y el Centro CALA , ambos situados en Los Vilos.