Viñas chilenas elegidas dentro de los mejores 50 viñedos del mundo

Expertos en vinos, gastronomía y turismo premiaron a los mejores viñedos a nivel mundial en el listado de World’s Best Vineyards que se dio a conocer este lunes en Londres, donde entre 1.500 bodegas nominadas de todo el mundo.

Este certamen, que fue creado para premiar y reconocer el turismo enológico o enoturismo, busca evaluar los viñedos no sólo por la calidad de sus vinos, sino también por su gastronomía, el recorrido, el ambiente, el personal de atención, la vista, el precio de ésta, la reputación de la viña y la accesibilidad de cada lugar.

"El vino es un reflejo de su entorno particular, su terroir", dijo el fundador de los premios Andrew Reed. "No se trata solo del vino, es un paquete en su totalidad".

Sudamérica dominó el listado con siete viñas entre los tops 20, y nuestro país fue el mayor ganador de la noche, ya que ocho viñedos fueron elegidos entre los 50 primeros del mundo.

“Estamos muy contentos de haber sido escogidos entre las mejores viñas para visitar a nivel mundial, ya que esto refleja el esfuerzo que realizamos cada día por lograr la excelencia en todas nuestras áreas, y constantemente mejorar y renovar nuestra oferta turística, viñedos y experiencia enológica en general, con el objetivo de seguir siendo la viña que marca la pauta en innovación y calidad”, expresó Pilar Moreno, directora de Marketing de Viña Errázuriz, que quedó en el puesto 17.

Actualmente, la viña ofrece ocho diferentes experiencias en sus dos bodegas ubicadas en Panquehue, en el Valle de Aconcagua. Las visitas contemplan información sobre la historia de la viña y su importancia en el desarrollo de la industria del vino a nivel nacional e internacional. También ofrecen recorridos por las históricas bodegas subterráneas y los viñedos.

En cuanto a maridaje y degustación, algunos de los tours finalizan con una degustación exclusiva de hasta cuatro de sus mejores vinos, mientras que su servicio de Food & Pairing ofrece un almuerzo de tres tiempos, cada uno de ellos acompañado en perfecta armonía con vinos de su línea de Especialidades.

Listado completo

1. Zuccardi Valle de Uco (Argentina) - Mejor de Sudamérica

2. Bodega Garzón (Uruguay)

3. R. López de Heredia Viña Tondonia, S.A. (España) - Mejor de Europa

4. Quinta do Crasto (Portugal)

5. Catena Zapata (Argentina)

=6. Montes (Chile)

=6. Clos Apalta Winery (Chile)

8. Rippon (Nueva Zealand) - Mejor de Australasia

9. Marqués de Riscal (España)

10. Weingut Dr. Loosen (Alemania)

11. Craggy Range (Nueva Zelanda)

12. Robert Mondavi Winery (California) - Mejor de Norteamérica

13. Penfolds Magill Estate (Australia)

14. Viña VIK (Chile)

15. Weingut Tement (Austria)

16. Château Smith Haut Lafitte (Francia)

17. Viña Errázuriz (Chile)

18. Antinori nel Chianti Classico (Italia)

=19. Opus One Winery (California)

=19. Domäne Wachau eGen (Austria)

21 Schloss Johannisberg (Australia)

22 Château Margaux (Francia)

23 Viu Manent SA (Chile)

24 Vivanco. Bodega, Fundación, Experiencias (España)

25 Bodega Colomé (Argentina)

=26 Viña Santa Rita (Chile)

=26 Bodegas Salentein (Argentina)

28 Familia Torres - Pacs del Penedès (España)

29 d'Arenberg (Australia)

=30 Viña Casas del Bosque (Austria)

=30 Schloss Gobelsburg (Chile)

32 Bodegas RE (Chile)

33 Schloss Vollrads (Alemania)

34 Vergelegen Estate (Sudáfrica) - Mejor de África

35 Domaine Sigalas, (Grecia)

36 Ridgeview (Reino Unido)

37 Quinta do Bomfim (Portugal)

38 Veuve Clicquot (Francia)

=39 Delaire Graff Estate (Sudáfrica)

=39 Château Mouton Rothschild (Francia)

41 El Enemigo Wines (Argentina)

42 E.Guigal (Francia)

43 Domaine Henri Bourgeois (Francia)

44 Bodega Bouza (Uruguay)

45 Creation Wines (Sudáfrica)

46 Ruinart (Francia)

47 Seppeltsfield Barossa (Australia)

48 Kir-Yianni (Grecia)

49 Château Heritage (Líbano) - Mejor de Asia

50 Mission Hill Family Estate (Canadá)