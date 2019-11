Mark Ronson: "Mi motivación principal siempre ha sido crear música"

A principios de noviembre, personas de todo el mundo llegaron a Budapest, la capital de Hungría, para presenciar tres días de actuaciones memorables. El Miller Music Amplified da la posibilidad de que distintas personas del mundo lleguen a vivir una experiencia VIP donde la música, la vida nocturna y el entorno se mezclan en tres días inolvidables.

Este año Mark Ronson encabezó el cartel de artistas. Este músico, DJ, compositor y productor musical británico ha conseguido diversos logros en su vida. Ha ganado dos Brit Awards, siete Premios Grammy y un Premio Óscar.

Como productor musical ha trabajado para artistas como Robbie Williams, Miley Cyrus, Lady Gaga, Bruno Mars, Paul McCartney y Amy Winehouse, con quien colaboróen el álbum Back to Black que obtuvo tres Grammy en 2008.

Versiones de artistas como Radiohead y Kaiser Chiefs lo han llevado a tres top 10 hits y fue la primera persona en ganar un Brit Award sin ser el cantante de los temas.

-Tu inicio es muy particular. Cuando Puff Daddy te dio 100 dólares le dijiste que tenías que usarlo para comer y te dio otros 100 y ahí empezaste. Entonces es impresionante la historia porque obtuviste mucho éxito. Ganaste un Oscar y un Grammy y muchos premios ¿Qué viene ahora? ¿Cuál es tu siguiente paso cuando ya tienes tanto?

-Creo que es lo mismo que pienso cuando me despierto en las mañana y cuando voy al estudio. Lo único que espero es poder hacer algo bueno en el día. Espero escribir algo bueno. Cuando estoy produciendo - ahora estoy produciendo un álbum para la cantante Yebba- en mi cabeza me pregunto: “¿Pensaré en el orden correcto y en la atmósfera para sus canciones?”.

En este punto de mi vida, quiero decir, quizá cambie después, pero ahora estoy motivado por lo mismo que cuando despertaba a los 18. Era solo querer hacer algo bueno cada día. Tú sabes, obviamente ahora un poco más de experiencia y un poco más de éxito, trae más confianza. Quizás ya no es como "si no hago algo bueno hoy, como comeré". No es así de malo ahora. Pero aun así mi motivación principal siempre ha sido crear música.

-Y sobre la influencia de tu música, dijiste que una de las personas más importantes es Duran Duran. ¿Por qué?

-Era mi primera banda favorita cuando era un niño, cuando tenía como 5 o 6 años. Realmente los amaba y los conocí muchos años después y por supuesto siempre es un poco surreal cuando conoces a tus héroes y te haces amigo de ellos. Son todos hombres realmente maravillosos y simplemente empezamos a trabajar en música. Entonces hicimos eso y hemos colaborado un poco en sus álbumes desde entonces

-En Latinoamérica ahora la música tiene mucho éxito y muchos artistas están yendo. Pero, ¿cuál crees que es el siguiente paso? Tú no eres el típico artista o el típico productor. ¿Adónde tú crees que vamos respecto a la música en general?

-Trabajo con alguien como Diplo -DJ y productor estadounidense- que es tan inteligente. Él ve cuando una nueva micro cultura musical empieza antes que cualquiera y siempre es muy bueno para encontrar lo mejor de lo nuevo. Personalmente, no creo que sea tan bueno en identificar la próxima tendencia o para dónde va pero creo que hay ciertas cosas en música que son eternas, que hace que la gente gravite hacia ellas, que es como la canción clásica o un buen cantante. Entonces, no importa cuánto cambien estilos o tendencias, o estilos de producción y sonidos aparezcan, sin importar si es trap o grime o lo que sea que esté ocurriendo, yo creo que una buena interpretación y canción que te haga sentir algo es lo que siempre debe ser lo importante.

-Eres un hombre con influencia en el mundo, no solo eres un artista. Y el mundo está cambiando. La sociedad está cambiando y ahora tenemos problemas como el calentamiento global y distintas cosas que están pasando en el mundo... ¿cuál es tu visión sobre eso? Porque la nueva generación - y es una de las razones porque tenemos a Greta, por ejemplo - está tratando de tomar y cambiar la sociedad. ¿Cuál es tu opinión desde el punto de vista de un hombre con tanta influencia en Gran Bretaña?

-Yo creo, que el mundo, con todo el tema del clima y el medioambiente, tenemos que arreglarlo y tenemos un tiempo muy limitado para hacerlo. Y Greta, obviamente es una de las figuras más inspiradoras en aparecer en los últimos 20 años o desde siempre en este movimiento. Yo pienso en estas cosas, apoyo estas causas y creo que es muy importante.