Tavake Pacomio, la surfista rapanui sobre el cuidado ambiental: “Todos podemos ser voluntarios y todos debemos ser voluntarios”

Tavake Pacomio (33) es originaria de Rapa Nui. Su cercanía con el mar la llevó a practicar el surf; y de las olas saltó a la conservación marina. Y es que en la costa de la isla abunda sobremanera un producto que ha dado los mayores dolores de cabeza en la lucha medioambiental: el plástico.

Las playas pascuenses son las mayores receptoras de plástico en el país. Según el Tercer Muestreo Nacional de Basura en las Playas, el 75,31% de la basura retirada en la costa isleña corresponde a algún tipo de este material. El promedio nacional es del 50%. ¿Y por qué llega tanto plástico a Rapa Nui? Por las corrientes marinas provenientes de la zona continental.

“Empecé mi camino en la conservación porque en la isla la gente se empezó a movilizar y a darse cuenta que necesitaba proteger el mar”, dice Pacomio. Actualmente, la surfista es voluntaria y vicepresidenta de Te Mau o te Vaikava o Rapa Nui, una agrupación comunitaria de la isla cuyo fin es la promoción de la conservación marina y el uso sustentable de los recursos. “Todos podemos ser voluntarios y todos debemos en cierta medida ser voluntarios”, agrega Tavake sobre la protección ambiental.

Surfistas y ecologistas

Como el mundo del surf es pequeño, menciona Pacomio, Tavaque conocía a Ramón Navarro, otro surfista y ecologista quien además es miembro de la ONG Parley For The Oceans y lidera iniciativas de limpieza de playas de Corona x Parley.

El común interés de ambos los llevó a hacer buenas migas y comenzaron a trabajar juntos en iniciativas medioambientales.

¿En qué momento pasaste también a ser parte de Corona Parley?

Hace dos años me dijeron ‘oye, mira, queremos armar este proyecto, tenemos este programa de limpiar las playas, de los bordes costeros ¿cómo lo ves en la isla, tú crees que resultaría, como lo podríamos hacer?’. Para nosotros era un tremendo beneficio porque si bien trabajamos con voluntarios, hay muchas cosas que hay que costear: alimentación, transporte, logística, y yo creo que en temas de conservación la colaboración es clave. Si no existiera esta colaboración la verdad es que hay muchas cosas que no podríamos hacer. Entonces ahí es donde entra a jugar empresas conscientes como Corona que realmente se comprometen para hacer acciones concretas como son el calendario de limpieza de playas, crear productos sin plástico, etc.

¿Cuán importante es el apoyo entre empresas y voluntarios?

Yo creo que Chile es un país que está de a poco procesando, internalizando estas acciones y lo importante que es que todos nos involucremos. Las empresas tienen recursos y son muy importantes pero las empresas sin los voluntarios no podrían realizar estas acciones y viceversa: el voluntario, si no tiene el apoyo de la empresa tampoco se podría realizar. Entonces yo creo que esa es la mirada hoy en día, la colaboración.

Reciclaje en la isla

Las playas pascuenses son las primeras en el país con un plan de manejo de residuos. Gracias a eso en la isla reciclaron más de 35 toneladas de botellas plásticas tipo PET durante el 2018.

¿Cómo lo lograron? Resulta que en la isla existe un centro de acopio especializado que traslada los residuos a Santiago. Ya en la capital, el plástico se envía a la planta de reciclaje Recipet, filial de la empresa Typack, en la comuna de San Bernardo.