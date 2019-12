Cómo disfrutar mejor de un espumante en estas fiestas de año nuevo

Una de las épocas más especiales del año es cuando llegan las fiestas de Navidad y Año Nuevo. La familia y los amigos se reúnen para celebrar y compartir momentos inolvidables, comiendo rico y disfrutando de las tardes veraniegas en la ciudad.

Y es que además de elegir la mejor comida, una de las opciones favoritas de los chilenos a la hora de celebrar es el espumante, que cada vez ha dejado de ser una elección exclusiva de celebraciones especiales y ha ido abriéndose espacio en la vida diaria de las personas, quienes reconocen sus bondades.

Para poder disfrutar de esta bebida, Patricio Azócar, enólogo de Cooperativa Capel, entrega diferentes consejos para que todos puedan aprovechar de la mejor forma los espumantes en estas fiestas y el resto del año.

Copa flauta y servir en dos tiempos

En primer lugar, la copa es esencial al momento de tomar un espumante. Lo ideal, comenta, es usar una tipo flauta ya que si se usa una copa de espumante plana, se pierde muy rápido la burbuja ya que ésta es más bien para ponerle helado y no para disfrutar del cóctel. Y no solo la forma de la copa es crucial, la limpieza de esta también lo es. A veces, una mala limpieza provoca que un espumante no tenga burbujas, por lo que Azócar recomienda no usar detergentes en el lavado.

¿Sabemos servir el espumante? No hay que ser expertos, pero sí es necesario saber que se sirve en dos tiempos: primero, las burbujas casi llenan la copa, llegando a su borde. Una vez que estas bajan, quedan en la mitad de la copa y es ahí donde viene el segundo tiempo con el que la copa queda llena. La botella se pone inclinada y, muy importante, es que la copa no esté fría - pero tampoco caliente- ya que se pierde la burbuja.

Por lo mismo, en cuanto a la temperatura, el espumante debe estar frío, cercano a los 7°C. Si está más frío, pierde su aroma y su sensación en la boca es molesta. Por el contrario, si está más caliente, las burbujas tienden a expandirse y se siente que explotan en la boca, lo que no es recomendable.

Las burbujas son esenciales. Al momento de servir, se debe procurar que la copa quede bien dotada de éstas. Según Azócar, deben ser lo más finas posible y se debe producir un camino fino ascendente de ellas, ojalá siendo lo más estables en el tiempo. “Las burbujas le dan elegancia, efervescencia y diferencia un espumante de un vino tranquilo”, comentó.

Sabores y combinaciones

Según el enólogo, los espumantes tradicionales -como la línea Myla- son más intensos y con una sensación de dulzor mayor, por lo que se acentúa las armonías entre el espumante y las comidas. Entre sus variedades se encuentra el Extra Brut, que posee la sensación más dulce entre los Extra Brut y combina muy bien con ostras, en especial las chilotas; con salmón ahumado y otros frutos del mar.

Otro muy versátil es el Brut, que puede comerse con pescados, pastas y aves. Finalmente, el Brut Rosé marida muy bien con frutillas, frutas tropicales, así como con carnes rojas, charcutería y quesos.

En general los espumantes se pueden combinar cualquier comida, ya que tienen una sensación más fresca, que los hace agradables al paladar.