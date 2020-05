Revista Velvet forma alianza de colaboración con El Mostrador

De todos los desafíos que Revista Velvet ha tenido que enfrentar desde sus inicios, hacer una edición sin poder verse ha sido lo más complejo. Debido a la pandemia que afecta al país y a mundo entero, todo el contenido de la revista abril/mayo se realizó sin contacto físico, sin compartir todos en una sala de redacción, intercambiar ideas y fotografiar entrevistados.

"Hacer una edición selfie es un desafío más de los muchos que hemos asumido desde que explotó esta crisis sanitaria. La reinvención está en el ADN de esta revista y estamos convencidos de que lo digital no es el futuro, sino el presente. Por eso, hemos investigado y trabajado duro para ser un medio 360, con papel, digital y ahora implementando Velvet TV. Hoy la audiencia espera eso y más de los medios de comunicación. O te actualizas y buscas otras formas de acompañar a las personas en sus casas, o puedes bajar la cortina", cuenta Katherine Echaiz, dueña y fundadora de revista Velvet.

Las entrevistas se realizaron por Zoom, las fotos por FaceTime y selfies, y la pauta por Meet. Las fotos de Jordi Castell y Alejandra Mustakis se sacaron en modo selfie. Las de Daniela Kirberg las hizo su hija Sarah y fue Javiera Eyzaguirre quien se encargó de hacer sin duda una de las portadas más difíciles de su vida, fotografiando a Angélica Castro por FaceTime, sin contacto presencial.

Jordi Castell cuenta que se sacó la selfie en el patio de su edificio. “Estábamos en plena cuarentena, andaba paseando al perro. Me gustó porque no me había teñido la barba, se me ve la cara sin tanta pose, con una sonrisa que tampoco es falsa. Tiene que ver 100% con el estado de ánimo con el que estoy. Parece que me gusta estar más encerrado, sin tanto contacto con el mundo real y creo que esa foto lo demuestra perfectamente”.

Por su parte, Angélica Castro dice que sacarse esas fotos a través de FaceTime, fue como volver a la esencia, a lo básico, a las raíces. Un diálogo entre la emoción y el ojo del fotógrafo. “Javi (Javiera Eyzaguirre) es una maestra en capturar el momento y la energía. Las sesiones de fotos cada vez se fueron profesionalizando más, estudios, luces, computadores, digital, vestuario, maquillaje, dirección de arte, pelo, accesorios, diseñadores, encargado del look y grandes luces. Para esta ocasión éramos solo ella y yo a través de un teléfono”.

La primera edición de revista Velvet fue lanzada en diciembre de 2019, en plena crisis social, se tuvo que cambiar la portada, las entrevistas, reaccionando a las nuevas demandas.