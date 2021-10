Inédito sitio web entrega información sobre senadores y diputados y su trabajo a favor o en contra de los animales

Que las ciudadanas y ciudadanos voten informados y conscientes de lo que opinan sus candidatos en materia animalista. Ese es el objetivo de la fundación Vegetarianos Hoy en el marco del proceso eleccionario que se vivirá el próximo 21 de noviembre.

Y a un mes de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales, revela a los votantes qué postura tienen los postulantes a estos cargos públicos en materia animalista a través del sitio web votaporlosanimales.cl.

Tras un exhaustivo rastreo, la inédita plataforma informa cómo las y los senadores y diputadas y diputados que van a la reelección han trabajado a la fecha en materia de protección animal (a favor o en contra), y cómo votaron en las discusiones de diferentes proyectos animalistas. Por ejemplo, cómo fue la votación del proyecto de ley para prohibir y sancionar las carreras de perros galgos, propuesta que finalmente fue rechazada en la Cámara baja, desatando una mediática polémica en la opinión pública.

El portal también devela información sobre quienes compiten por primera vez en las elecciones para senadores, diputados y consejeros regionales. En este caso, se puede conocer quiénes de ellos aceptaron firmar el compromiso elaborado por Vegetarianos Hoy, con el que se comprometieron a apoyar iniciativas de protección animal si son electos -ver detalle del compromiso al final-.

En cuanto a los presidenciables, el sitio web informa qué postulantes a La Moneda incorporan a los animales dentro de sus programas de gobierno, y quienes los omiten. Para ellos la Fundación también ha elaborado un compromiso que busca garantizar su apoyo en problemáticas cruciales para Vegetarianos Hoy, documento que hasta ahora ninguno ha firmado.

“Nuestra iniciativa busca entregar información a las y los ciudadanos preocupados por los animales no humanos para que voten de manera informada por todas aquellas candidaturas que tengan propuestas a favor de los animales. Apuntamos a una ciudadanía políticamente activa por los animales para que nunca más los temas animales queden fuera de las políticas públicas”, expresa Cristian Apiolaza, director Legal de Vegetarianos Hoy.

Efectivamente existe un considerable interés ciudadano por el tema: una reciente encuesta de Ipsos y la misma fundación sobre el trato a los animales en Chile, concluye que un 82% de las personas cree que las autoridades de gobierno y la clase política debe actuar para que se prohíban prácticas crueles y generar normas de bienestar animal.

“Vota por los animales”

La campaña debutó en las pasadas elecciones de la Convención Constituyente, informando qué candidatas y candidatos adherían a la iniciativa #NoSonMuebles, también liderada por la fundación, para que los animales sean considerados como seres sintientes tanto por la Constitución chilena como por el Código Civil. La organización logró que 64 constituyentes de un total de 155 firmaran su compromiso con dicho proyecto.

El documento, entregado tanto a los nuevos postulantes a cargos públicos como a los postulantes a La Moneda, los compromete a:

1) Fomentar políticas públicas que apunten a mejorar la vida de los animales no humanos y su bienestar.

2) Apoyar iniciativas de la sociedad civil y de organizaciones no gubernamentales de protección animal y de derechos animales que busquen establecer los más altos estándares de bienestar animal en actividades que involucren animales no humanos

3) Apoyar las iniciativas legales relacionadas con las campañas #NoSonMuebles, #ChileLibredeJaulas, #IndividuosNoToneladas y #MenúPorElPlaneta, entre otros.