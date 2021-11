Las dietas veganas, vegetarianas y flexitarianas podrían ahorrarle dinero según nueva investigación

Muchas personas están eligiendo hacer el cambio a dietas basadas en plantas por muchas razones, incluso como una forma de reducir su huella climática o estar más saludables.

Sin embargo, durante mucho tiempo ha existido la noción de que las dietas basadas en plantas son inherentemente más caras que seguir una dieta omnívora más tradicional, por lo que algunas personas pueden dudar en hacer el cambio. Pero resulta que esto no es del todo exacto. De hecho, la reciente investigación que mis colegas y yo publicamos en Lancet Planetary Health encontró que comer una dieta más saludable y sostenible (como vegana, vegetariana, pescataria o flexitaria) en realidad podría reducir hasta un tercio de su factura de alimentos si vive en un país de altos ingresos, como el Reino Unido, los Estados Unidos o Europa.

Para llevar a cabo nuestro estudio, utilizamos datos del Banco Mundial, que recopila regularmente información sobre los precios de muchos artículos diferentes para estimar el poder adquisitivo de diferentes países como una forma de calcular su producto interno bruto (PIB). Para los alimentos, recopilaron datos sobre más de 460 productos de mercados de todo el mundo. Estos artículos iban desde productos globales, como marcas de arroz ampliamente disponibles, hasta productos regionales únicos solo para ciertos países.

Utilizamos los datos de precios de los artículos mundiales y regionales para calcular el costo promedio de diferentes grupos de alimentos, incluidos el arroz, las frutas y verduras, las legumbres y el pescado, por país. Para calcular el costo total de las dietas y los cambios de costos, luego emparejamos los datos de precios con información sobre la demanda y el desperdicio de alimentos actuales de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y con recomendaciones sobre patrones dietéticos que pueden ser más saludables y sostenibles que las dietas actuales, como flexitarias, pescatarianos, vegetarianos y veganos. Esto nos dijo cuánto podría gastar una persona en promedio para seguir diferentes dietas.

Asequibilidad

Los resultados de nuestro análisis fueron un poco sorprendentes. Si nos fijamos únicamente en los costos de los ingredientes, una dieta vegana en realidad cuesta un tercio menos que las dietas "occidentales" actuales con altas cantidades de carne y lácteos que muchas personas consumen en países de altos ingresos como el Reino Unido. Las dietas vegetarianas tienen un valor similar, mientras que las personas que siguen dietas flexitarias ahorraron en promedio un 14 %. Solo las dietas pesqueras, que incluyen una mayor proporción de pescados y mariscos, a veces pueden costar un 2% más que las dietas actuales.

Para ponerlo en perspectiva, estimamos que la dieta occidental típica cuesta alrededor de 50 dólares por semana por persona (37 libras esterlinas). En comparación, el costo de las dietas flexitarias es de alrededor de 42 dólares por persona y semana, dietas vegetarianas tan bajas como 34 dólares y dietas veganas tan bajas como 33 dólares. Eso significa que, en el transcurso de un año, podrías ahorrar casi 900 dólares por persona cambiando a una dieta más basada en plantas.

Lo importante a tener en cuenta aquí es que los datos que utilizamos se refieren a los costos de los ingredientes básicos, como frutas, verduras, legumbres, etc. No incluimos comidas preparadas, comida para llevar o alimentos altamente procesados, como hamburguesas a base de plantas. Eso significa que, si quieres realizar estos ahorros, elige alimentos mínimamente procesados y prueba algunas recetas nuevas. Eso no solo es mejor para su billetera, sino que en la mayoría de los casos también será más saludable y sostenible que las dietas basadas en alimentos altamente procesados.

Sin embargo, las cosas eran un poco más complicadas cuando se miraban a los países de bajos ingresos, como el África subsahariana. Allí, las dietas típicas consisten principalmente en alimentos con almidón. Descubrimos que aunque seguir dietas veganas, vegetarianas, flexitarias o pescatarianas era un cuarto más barato que seguir una dieta occidental rica en carne y lácteos, estos patrones dietéticos seguían siendo al menos un tercio más caros de seguir que las dietas altas en almidón que se consumen actualmente en los países de bajos ingresos.

Ofrecerse seguir una dieta saludable y sostenible en los países de bajos ingresos es claramente un desafío. Es por eso que nuestro estudio también examinó cómo podríamos reducir los costos. Descubrimos que cuando el desarrollo económico en las regiones pobres se combinó con esfuerzos para reducir el desperdicio de alimentos e introducir precios de alimentos saludables y respetuosos con el clima, fue posible hacer que las dietas sostenibles fueran competitivas en costos en los países de bajos ingresos en una década.

Se necesita urgentemente la transición hacia dietas más saludables y sostenibles para prevenir niveles peligrosos de cambio climático y para abordar la carga sanitaria de las dietas deficientes. Nuestro estudio muestra que, dado el apoyo político adecuado, las dietas saludables y sostenibles también pueden ser asequibles, no solo en los países de altos ingresos, sino en todas partes.

Marco Springmann, Investigador principal, Programa Oxford Martin sobre el futuro de los alimentos, University of Oxford

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original article.