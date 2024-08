Las “extraordinarias anomalías” que dejaron a Chile a oscuras

¡Hola! Fuera de las responsabilidades que tendrán que ir estableciéndose contra las distribuidoras de energía eléctrica por el lento restablecimiento del servicio tras las tormentas, reconozco que nunca pensé que la anomalía climática que comenzó el martes en el sur del país y que avanzó inexorablemente hacia la zona centro-norte, alcanzando su peak la noche del jueves, dejaría a su paso más de 1 millón 200 mil hogares sin luz.

Aunque el viento golpeó con severidad aquella noche, no fue sino hasta la mañana del viernes cuando constaté el poder de la tormenta y sus rachas de 120 km/h y más. A unas cuantas manzanas de mi casa y en no más de 200 metros, unos 12 postes del alumbrado público fueron derribados como palitroques, en una reacción en cadena que partió con el primero de cinco árboles que cayeron sobre el tendido.

Mientras observaba, pensé: una cosa es escribir un newsletter climático y, otra muy distinta, apreciar en directo las consecuencias de los eventos extremos del clima.

Fue ahí cuando tomé la decisión de abrir esta edición de Juego Limpiocon la siguiente pregunta:

¿Tiene alguna relación el brote inédito de la triple tormenta que azotó el país con el calentamiento global?

En esta edición de Juego Limpio veremos que los eventos de este fin de semana no fueron hechos aislados, sino que estaban unidos a una serie de otras extraordinarias anomalías registradas durante el otoño e invierno de este año y que, a su vez, se relacionan con eventos ocurridos en la Antártica y con el calentamiento súbito de una de las capas intermedias de la atmósfera.

Como una cara distinta de la misma moneda, revisaremos también las alertas que hicieron los cuerpos médicos a la organización de los Juegos Olímpicos sobre la ola de calor extremo en París, que ha impulsado que deportes como el triatlón, tenis, remo, rugby 7, vóleibol de playa y hockey entren en la llamada «zona de peligro».

En cuanto a la transición energética, la noticia de esta semana ha sido el megaproyecto de amoníaco verde que pretende instalarse en Magallanes y cuyo Estudio de Impacto Ambiental fue acogido a tramitación hace una semana.

Tratándose de una inversión inédita de US$ 11 mil millones, el desafío de la institucionalidad ambiental se aprecia enorme; los intereses en juego, múltiples; y la contribución a generar energía limpia, inigualable. Todo esto, seguido de un estrés ecológico que se advierte sin precedentes.

Para ir cerrando, en el Termómetro del Clima nos detendremos en el día 2 de agosto y revisaremos, junto a la encuesta Ipsos, cuánto sabemos los chilenos sobre sostenibilidad o si verdaderamente entendemos algo por ello. Y para finalizar, en la sección ¡Eureka!, les dejaré algunos proyectos energéticos ingeniosos que luchan contra el tiempo para hallar la fórmula eficiente y económica que pueda jubilar el imperio de los combustibles fósiles.

¡Partamos a jugar limpio!

Antes de comenzar,quiero invitarte a que compartas Juego Limpio, así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te Inscribas gratis, para que no te pierdas los análisis y descubras los secretos del tema climático.

1

Extraordinarias anomalías

Para ponerlo en perspectiva, las ráfagas de viento que azotaron a buena parte del país, con voladuras de techumbres, árboles arrancados de cuajo de sus bases y olas de hasta 8 metros en la costa, son comparables con los vientos de los tornados F1. Solo la estación de la Dirección Meteorológica ubicada en Pudahuel anotó vientos que alcanzaron los 124 km/h.

Apenas se constataron los daños, hubo consenso general entre expertos en que lo experimentado hace cinco días fueron anomalías climáticas, no observadas hace muchos años.

¿Pero se trató de un hecho aislado? Para buscar respuesta, consulté al climatólogo Raúl Cordero, experto en caracterización de eventos extremos, incluyendo olas de calor, sequías, incendios, tormentas intensas y peligros glaciales. Su respuesta fue categórica: «Hemos tenido una temporada de otoño-invierno de extraordinarias anomalías climáticas».

Las primeras que cita fueron dos olas de frío muy intensas , que hicieron del mes de mayo el más frío jamás registrado en la zona central de Chile.

, que hicieron del mes de mayo el más frío jamás registrado en la zona central de Chile. Junio –agrega– fue el mes más lluvioso en 22 años .

. A inicios de julio se registró una ola de frío tan intensa que congeló lagos y fiordos en el sur del país.

Siguiendo con las características extremas, ese mismo mes de julio fue el más seco jamás registrado en la capital .

. Y, recientemente, azotó la tormenta con ráfagas de viento más intensa nunca registrada en los valles de la zona central.

¿Y a qué se debe?, pregunté a Cordero. Varias de estas anomalías –respondió– es probable que estén relacionadas con la debilidad del vórtice polar y la influencia de un evento de calentamiento estratosférico súbito que se produjo el mes pasado.

Para entender lo anterior, el delegado de Chile en el Grupo de Ciencias de la Tierra del Comité Científico sobre Investigación Antártica (SCAR) me explicó que el vórtice polar «es un ciclón a gran altura, formado por vientos que circundan el polo a gran velocidad».

«Cuando el vórtice polar se debilita, aumenta el riesgo de un evento de ‘calentamiento estratosférico súbito’. En este tipo de eventos, los vientos del vórtice polar se desaceleran, convergen al polo y pierden altura, comprimiéndose y calentándose. Los eventos de calentamiento estratosférico súbito retroalimentan la debilidad del vórtice polar. Es decir, configuran un círculo vicioso: la debilidad del vórtice aumenta el riesgo de un evento de calentamiento estratosférico súbito que, cuando se da, debilita aún más el vórtice polar».

Dentro de la misma línea del argumento, Cordero enfatizó que dicho vórtice polar ha estado, durante una buena parte del otoño y el invierno, relativamente débil, todo ello sumado a que hace un par de semanas se dio «un muy inusual evento de calentamiento estratosférico súbito, lo que ha debilitado aún más el vórtice polar». Aunque el vórtice polar se localiza a gran altura (por encima de los 10 km de elevación), su debilidad –advierte– «usualmente termina transmitiéndose a los vientos troposféricos», vale decir, a los vientos en la superficie terrestre.

¿Pero los fenómenos que experimentamos hace unos días pueden atribuirse al calentamiento global?

El climatólogo no duda:

«Aunque el vórtice polar ayuda a entender el desarrollo de eventos extremos, es muy poco probable que la sucesión de los mismos sea simplemente una coincidencia. Una de las consecuencias del calentamiento global es que hace más frecuentes e intensos los eventos extremos y lo que hemos visto en el último trimestre me parece un excelente ejemplo de eso».

2

Amoníaco verde: de ángeles y demonios

De acuerdo con el informe anual de Global Carbon Project, la cantidad de CO2 que se arrojó a la atmósfera supuso un nuevo récord en 2023, con 40.900 millones de toneladas métricas, marcando el máximo de una curva que no hace más que subir desde 1995.

Desde hace años que el hidrógeno se vislumbra como una solución energética que deje atrás los combustibles fósiles, pero para que el H2 pueda almacenarse en forma líquida se requiere de grandes presiones o de temperaturas muy bajas, haciéndolo inviable desde el punto de vista económico.

Una posible solución al problema es transformar el hidrógeno en amoníaco (NH3)al momento de producirlo y, así, poder transportarlo en forma líquida a sus destinos de exportación.

La descarbonización, mediante este método u otro, es uno de los desafíos centrales de la transición energética. Eso todo el mundo lo sabe o debería saberlo. Pero la ecuación no es simple. Son muchos los factores que se conjugan para que aquello que parece alcanzable y razonable se vuelva huidizo e insensato.

Una parte importante de esta preocupación es el megaproyecto de amoníaco verde que lidera el consorcio HNH Energy, conformado por las firmas austríacas AustriaEnergy y Ökowing, y el fondo de inversión danés Copenhagen Infrastructure Partners. Con una inversión de US$ 11 mil millones, el proyecto busca instalarse en la localidad de San Gregorio, en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

El proyecto es ambicioso y nada fácil. Para cumplir con la estimación de elaborar 270 mil toneladas anuales de hidrógeno verde y 1 millón de toneladas anuales de amoníaco verde, esta megaindustria requiere la construcción de una planta desaladora de agua de mar y un parque eólico de 194 turbinas. Para la exportación del amoníaco, el proyecto contempla además un puerto multipropósito y su terminal marítimo de uso mixto, tanto para la importación de carga como para la exportación de amoníaco.

Dentro del cálculo costo-beneficio de un proyecto de esta naturaleza, Néstor Escalona, profesor de Ingeniería Química y Bioprocesos de la UC, me señala el aporte a la descarbonización y «un tremendo potencial no solo para la Región de Magallanes sino para Chile, de creación de capital humano, mayor trabajo y creación de infraestructura que va a transformar a Magallanes en un polo tecnológico en el futuro».

Visto así, cuesta pensar que alguien pudiera oponerse. Sin embargo, se anticipa una oposición de las comunidades y ONG nacionales e internacionales solo comparable a la que se levantó contra el proyecto hidroeléctrico HidroAysén.

Apenas el Estudio de Impacto Ambiental, presentado por HNH Energy, fue acogido a tramitación por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Magallanes, una treintena de organizaciones levantaron la voz. No hubo una sola organización que opinara distinto, aun cuando tienen plena consciencia del aporte que supondría para la reducción de gases de efecto invernadero.

¿Por qué? Porque se entiende que la magnitud del proyecto no se condice con el impacto sobre el territorio, las plantas desaladoras contaminarían las aguas y el parque eólico devastaría la biodiversidad de aves en la región.

Ante la pregunta sobre cómo conciliar la defensa de los territorios y la protección de los ecosistemas con la urgencia de descarbonizar el planeta, Cristopher Toledo, investigador de hidrógeno de Terram, me reconoce que se trata de un desafío complejo.

Para lograr este equilibrio, desde Terram dicen que deberían implementarse varias estrategias, como «establecer y reforzar un marco normativo que garantice la protección ambiental y social, además de ser estrictas y exigir a las empresas el cumplimiento de altos estándares». Adicionalmente, opinan que los beneficios económicos de estos proyectos también deben traducirse «en mejoras para las comunidades locales».

Ante lo que se vislumbra como una colisión frontal, la institucionalidad ambiental de la Región de Magallanes enfrenta un desafío hasta ahora sin precedentes.

En el SEA lo tienen claro. «Sin duda representa un importante desafío para la institucionalidad ambiental del país, en especial para Magallanes», confiesan. Y, acto seguido, declaran su fe:

«Estamos seguros de que los equipos regionales están plenamente capacitados y cuentan con la cantidad y experiencia suficiente para tramitar y evaluar los componentes ambientales de esta iniciativa con el apoyo de los demás servicios competentes».

¿Cómo lo harán? En el SEA me adelantan que se decidió reforzar los equipos técnicos de la Región de Magallanes, mediante la contratación de dos nuevos profesionales especializados en biología, tanto para el componente fauna como flora. Adicionalmente –señalan–, se creó en la dirección ejecutiva un equipo especial que prestará apoyo a la Dirección Regional durante todo el proceso de evaluación ambiental.

Para asumir este desafío, me cuentan que en materia de información para el análisis territorial, junto al Ministerio de Energía y Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), de Alemania, se está implementando el proyecto de digitalización de la descripción de proyectos, área de influencia y línea de base en el marco del SEIA.

«Los proyectos que serán digitalizados fueron los sometidos al SEIA en las regiones de Antofagasta y de Magallanes y la Antártica Chilena. Este esfuerzo se enmarca en las iniciativas de Team Europe para el Desarrollo del Hidrógeno Renovable en Chile (RH2), cofinanciado por la Unión Europea y el Ministerio Federal de Economía y Protección del Clima de Alemania (BMWK)».

Pero a la ambición climática, a la oportunidad económica de vender energía a Europa, a la preocupación en cuanto a que la solución energética no termine perpetuando el colonialismo clásico de los territorios, al estrés de los ecosistemas y al desafío de la institucionalidad, se suma una visión económico-pesimista de aquellos que creen que ni por lejos el hidrógeno es una panacea, avizorando el rotundo fracaso de toda la industria.

Así lo cree Michael Liebreich, el principal experto en análisis e información de los mercados de energía de Bloomberg, que estará de visita este martes 6 de agosto en el país, invitado por Colbún –uno de los líderes de la energía fósil– para debatir sobre el futuro de la industria energética.

Liebreich es radical. Según dijo a DF, muchos de los proyectos que se han anunciado ni siquiera van a llegar a construirse.

«Algo de lo que estoy seguro, no habrá naves con hidrógeno líquido porque es mucho más difícil de transportar; si en alguna parte del plan estaba la exportación de hidrógeno líquido, hay que olvidarlo. Ahora, si se piensa hacerlo como amoníaco y luego hacer el hidrógeno de este, es una locura, económicamente. Ninguna de las personas que escribieron las estrategias de hidrógeno sabía esto, lo garantizo. Es una aspiración».

Mucha agua puede correr todavía bajo el puente.

3

La Tierra con sobregiro

Tal como escribió el periodista Marco Fajardo hace seis días en El Mostrador, hasta el popular dicho sobre “pasar agosto” se ve trastocado por la actual triple crisis ambiental de cambio climático, contaminación y pérdida de biodiversidad. Porque, según indican los datos de la Red Global de la Huella Ecológica (GFN por sus siglas en inglés), este año la humanidad apenas estuvo “pasando” julio, dado que el 1 de agosto la Tierra entró nuevamente en sobregiro ecológico.

Los humanos utilizamos tantos recursos ecológicos como si viviéramos en 1,71 Tierras . La Huella Ecológica es la única métrica que compara la demanda de recursos de individuos, gobiernos y empresas con la capacidad de regeneración biológica del planeta.

. La Huella Ecológica es la única métrica que compara la demanda de recursos de individuos, gobiernos y empresas con la capacidad de regeneración biológica del planeta. Para determinar la fecha del Día del Sobregiro de la Tierra para cada año, la fundación Global Footprint Network calcula el número de días de ese año en los que la biocapacidad de nuestro planeta es suficiente para cubrir la Huella Ecológica de la humanidad.El resto del año corresponde a un exceso global.

El Día del Sobregiro de la Tierra se calcula dividiendo la biocapacidad del planeta (la cantidad de recursos ecológicos que la Tierra es capaz de regenerar ese año) por la Huella Ecológica de la humanidad (la demanda de la humanidad para ese año) y multiplicando por 365, el número de días que tiene un año ( o 366 días en un año bisiesto, como en 2024).

Dado el efecto acumulativo del exceso, que conduce a un incremento de este déficit hasta convertirlo en deuda, la fecha exacta del Día del Sobregiro de la Tierra para cada año es menos significativa que la magnitud del exceso ecológico.

La tendencia general de la progresión de fechas año tras año, como ahora comprenden, es idéntica a la de la relación entre la Huella Ecológica de la humanidad y la biocapacidad de nuestro planeta. Durante la última década, la fecha se ha mantenido más estable. Esto significa que la humanidad está añadiendo más daños a la biósfera a un ritmo constante.

Álvaro Salazar, investigador del Instituto de Ecología y Biodiversidad y de la Universidad de La Serena, es doctor en Ecoclimatología de la Universidad de Queensland, Australia, y actualmente realiza un posdoctorado sobre los efectos climáticos de la restauración de la vegetación natural de Chile central.

Para Juego Limpio, el ecoclimatólogo interpreta el siguiente gráfico.

La figura muestra el Earth Overshoot Day (Día del Sobregiro de la Tierra) desde 1971 hasta 2024. Este día representa la fecha en la que la demanda de recursos de la humanidad en un año supera lo que la Tierra puede regenerar en ese mismo año. A partir de ese día, se entra en un déficit ecológico, utilizando recursos que deberían estar destinados a futuras generaciones o causando la degradación de los ecosistemas. En los años de la década de 1970, el sobregiro ocurría a finales de año (noviembre o diciembre).

Sin embargo, la fecha de sobregiro se ha adelantado progresivamente a lo largo de las décadas, alcanzando el mes de agosto en los últimos años. Esto significa que la humanidad está utilizando aproximadamente 1.75 veces los recursos que el planeta puede generar en un año y, por lo tanto, esta utilización de los recursos planetarios es insostenible en el tiempo.

Las causas principales de este sobregiro son la sobreexplotación de los recursos, la deforestación y pérdida de biodiversidad, cambio climático y la inseguridad en la disponibilidad de recursos. El Earth Overshoot Day subraya la necesidad urgente de adoptar medidas para reducir la huella ecológica y vivir dentro del rango de los recursos que el planeta dispone.

Si quieres calcular tu huella ecológica, pincha aquí: https://www.footprintcalculator.org/home/es

4

Los juegos del calor

No cabe duda de que los Juegos Olímpicos de París 2024 no solo pasarán a la historia por las tres medallas de oro que ganó Simone Biles, sino también por la ola de calor extremo que no pretende irse de Europa.

De acuerdo con informaciones que me llegaron de la asociación Periodistas por el Planeta, los atletas que compiten al aire libre se encuentran en una situación crítica, ya que no solo está en riesgo la salud de los deportistas sino también su rendimiento.

El fisiólogo deportivo Mike Tipton describió que deportes como el triatlón, el tenis y el rugby 7 entran en una «zona de peligro» con estas temperaturas. El experto advirtió sobre los riesgos de desmayos, agotamiento por calor e incluso golpes de calor, especialmente en disciplinas que requieren un esfuerzo prolongado bajo el sol.

Pero esta preocupación por el calor extremo no es nueva. El informe «Anillos de Fuego»ya había alertado sobre los peligros potenciales del cambio climático para los Juegos Olímpicos.

En el curso de los Juegos, atletas de diferentes disciplinas han expresado su preocupación. La dos veces olímpica Mathilda Hodgkins-Byrne señaló que el cambio climático es una amenaza creciente para el deporte y teme por el futuro de su hijo. Por su parte, el marchista australiano Rhydian Cowley, quien sufrió un golpe de calor, hizo un llamado a tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Fuera de lo que se pensó originalmente, los Juegos Olímpicos de París 2024 se han convertido en un escenario para evidenciar los impactos del cambio climático en el deporte y en la vida de las personas. La comunidad deportiva y los organizadores del evento han confesado su desafío por delante: garantizar la seguridad de los atletas y, al mismo tiempo, impulsar acciones concretas para combatir el calentamiento global.

5

Tres preguntas a Nicolás Fritis de Ipsos

La presión legal y las demandas de los inversionistas han convertido las iniciativas ESG en un imperativo empresarial. En este contexto, la plataforma de consultas de opinión Ipsos realizó una nueva encuesta para conocer, por segundo año consecutivo, cómo la sociedad percibe estas acciones por parte de las compañías.

Para Juego Limpio contacté al autor del informe, Nicolás Fritis, y le hice llegar este breve cuestionario de tres preguntas:

–¿Cuáles serían las principales conclusiones que sacas tras los resultados del Monitor de Sostenibilidad 2024?

-Los datos muestran que el avance en materia de sostenibilidad que han hecho las empresas no se condice con un cambio hacia una cultura más sostenible en la ciudadanía. Hay una parte del mensaje que se está perdiendo en el viento, las empresas están trabajando mucho más que lo que las personas están viendo. Hay una necesidad de avanzar en educación y, sobre todo, en mejorar los mensajes para que sean más simples y acordes con el desconocimiento general de la población.

–A luz de la evidencia de la encuesta, ¿por qué crees que la ciudadanía entiende mejor el concepto de cambio climático, pero no identifica correctamente el concepto de la sostenibilidad?

-El cambio climático es un fenómeno que se ha comunicado mucho mejor que el tema general de la sostenibilidad, pero, por sobre todo, está generando efectos visibles en los chilenos. La sequía, los cambios en las estaciones, las olas extremas de calor, nos han hecho ser sensibles a este tema, porque nos afecta directamente. Ni hablar de lo que acaba de pasar esta semana con el temporal de viento.

–¿Qué responsabilidad tienen las empresas en comunicar a la ciudadana las gestiones que están haciendo para alcanzar una mayor sostenibilidad?

-Las empresas tienen, primero, la responsabilidad de transformarse hacia adentro, producir de manera más limpia, comprometerse al interior con generar lugares de trabajo más igualitarios e inclusivos, ofrecer productos y servicios responsables social y ambientalmente. Después de que logren eso, deben apoyar un cambio hacia una cultura más consciente de los consumidores, facilitar las prácticas más responsables, poniendo a disposición de la ciudadanía alternativas de productos responsables.

6

El Termómetro del Clima: el día después de la tormenta

El pasado viernes pudimos observar en la Región Metropolitana –así como en muchas ciudades del sur– los efectos de temporal de viento y lluvia que azotó a buena parte del país la semana pasada y que obligó a la suspensión de clases en 10 regiones. Los vientos provocaron daños severos, con caídas de árboles sobre el tendido eléctrico y roturas de matrices de agua potable. Situaciones que mantienen hasta el día de hoy a muchos hogares sin energía eléctrica ni agua.

El mapa que les muestro en esta oportunidad corresponde al pronóstico metereológico del día viernes2 de agosto, un día después de que el temporal azotara a la zona centro del país.

Como no es difícil estimar que situaciones como estas sean frecuentes en el futuro cercano, ya sea porque corresponden a circunstancias típicas del invierno o a anomalías climáticas, en el Termómetro del Clima de esta semana el profesor Pablo Sarricolea nos ayudará a entender a qué corresponde cada indicador de este mapa sinóptico, generado por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio.

Pablo Sarricolea es profesor asociado, director del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile. Además, investigador adjunto del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2, línea Ciudades Resilientes, y asesor científico del «Regional Copernicus Centre in Chile – CopernicusLAC-Chile», Centro de Modelamiento Matemático.

En este caso es un producto de pronóstico del tiempo que muestra la presión del aire reducido a nivel del mar, viento, precipitación y el espesor de la media tropósfera (la tropósfera es la capa más cercana al suelo y que posee un espesor de 9 a 13 km).

Las líneas blancas corresponden a la presión a nivel del mar (isobaras) y, en texto negro, se muestra el valor de presión de ese nivel en hectopascales (hPa) cada 5 hPa. 1013 es un valor clave, pues separa centros de alta (H o High) y de baja (L o Low) presión. Las altas presiones se asocian a aire estable, y las bajas a aire inestable con potencial de lluvias. En la imagen se ve un centro de baja presión al sureste de Punta Arenas que atrae la banda de precipitaciones.

Las líneas rojas corresponden al espesor entre 500-1000 hPa. Muchas veces permiten ver bajas segregadas en altura. Y la línea verde marca el espesor de 552 hPa (nótese que es muy sinuoso, lo que da cuenta de poca zonalidad o condición latitudinal del movimiento atmosférico). En este caso muestran una vaguada frente a la costa de Chile central. Las vaguadas son prolongaciones de bajas presiones y pueden ocurrir a distintos niveles atmosféricos. Como se aprecia, en la parte delantera de la vaguada, los montos de lluvia y nieve acumulada son más altos en dicha zona.

Por otro lado, los vientos son graficados en marrón (dirección e intensidad). Nótese que son casi paralelas a las líneas de presión.

7

¡Eureka!: soluciones creativas

1. Innovación en energía mareomotriz

En Países Bajos, las empresas Equinox y SeaQurrent han recibido varios millones de euros para desarrollar tecnología de energía mareomotriz, que utiliza las corrientes marinas para generar electricidad sostenible. Hasta ahora, el país se había centrado en paneles solares y turbinas eólicas para la producción de energía sostenible.

Este año, la isla de Ameland será pionera en adoptar esta nueva tecnología. Equinox ha creado una turbina submarina similar a un molino de viento, mientras que SeaQurrent ha diseñado una cometa submarina que genera electricidad al girar en forma de ocho alrededor de un generador en el lecho marino.

La electricidad producida se transmitirá a la isla mediante un cable. Maarten Berkhout, gerente general de SeaQurrent, afirma que la cometa comenzará a suministrar electricidad a Ameland a finales de este año, con la instalación del generador prevista para esta semana.

2. Aerogenerador silencioso ultraeficiente

Países Bajos, tradicionalmente conocido por su dependencia de combustibles fósiles y su industria pesada, ha logrado transformarse en un emblema de la innovación sostenible. Hasta la década de 1970, el país enfrentaba graves problemas de contaminación del aire, escasez de tierras y el incremento del nivel del mar.

Estos desafíos impulsaron a Países Bajos a descarbonizar su economía y diversificar sus fuentes de energía. La energía eólica ha sido una tecnología clave en esta transición, con el país destacándose como líder en el desarrollo de innovaciones.

La más reciente es el LIAM F1 UWT, un aerogenerador pequeño y silencioso diseñado para uso urbano, capaz de generar entre 300 y 2500 kWh, aproximadamente la mitad del consumo hogareño promedio. Este avance subraya el compromiso continuo de Países Bajos con las tecnologías sustentables y su capacidad para reinventar soluciones energéticas en beneficio del medio ambiente y la sociedad.

3. “Barrios por el Clima”: proyecto para mitigar calor en Santiago

Un análisis satelital de la temperatura en el Gran Santiago durante los últimos 10 años reveló las zonas más afectadas por olas de calor, identificando puntos específicos para intervención. El proyecto “Barrios por el Clima”, impulsado por Corporación Ciudades y Fundación Ibáñez Atkinson, busca reducir la temperatura en espacios públicos o privados abandonados o sin vegetación.

Las comunas más afectadas, como Quilicura, Renca y Cerrillos, serán priorizadas, basándose en altas temperaturas, densidad poblacional, vulnerabilidad y baja cobertura vegetal . Las intervenciones incluirán cambios en pavimento, paisajismo y mobiliario urbano.

. Las intervenciones incluirán cambios en pavimento, paisajismo y mobiliario urbano. ONGs como Mi Parque, Bosko y Patio Vivo colaborarán en el diseño de proyectos, mientras que la Pontificia Universidad Católica de Chile implementará herramientas de monitoreo. Martín Andrade, director de Corporación Ciudades, enfatiza la necesidad de colaboración público-privada para abordar este desafío, destacando la urgencia y magnitud del problema.

El proyecto promoverá la implementación de iniciativas en las comunas más afectadas y participará en diálogos sobre la crisis climática y sus efectos urbanos.

8

El martillo del SMA

Caso 1: Programa de Cumplimiento para Compañía Minera Florida S.A.

La SMA aprobó el programa de cumplimiento de Compañía Minera Florida S.A., tras 21 denuncias ciudadanas por material particulado y ruido. Inspecciones en 2020 revelaron fallas en las medidas de mitigación. La empresa se comprometió a implementar acciones en 24 meses, como la humectación de caminos y monitoreos de ruido. El costo total es de $965.574.000.

Caso 2: Cargos contra Galpón Pellet Futrono por Exceso de Ruido

La SMA formuló cargos contra el proyecto Galpón Pellet Futrono en Los Ríos, por superar los niveles de ruido permitidos. La empresa enfrenta una posible multa de hasta mil unidades tributarias anuales (UTA), equivalentes a más de $791 millones.

Caso 3: Incumplimiento del Plan de Descontaminación por Industrias Vínicas

La SMA acusó a Industrias Vínicas en Maule de no cumplir con las mediciones de emisiones de material particulado según lo requerido. La empresa arriesga una multa de hasta mil UTA. La superintendenta Marie Claude Plumer destacó la importancia del cumplimiento ambiental para proteger la salud pública.

Ya hemos llegado al tercer número de Juego Limpio y la verdad es que ha sido una muy estimulante experiencia. ¡Te espero el próximo martes!

Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirme a juegolimpio@elmostrador.cl.