El “cantinfleo” de Kaiser tras reunión con las generadoras eléctricas

¡Hola! Hace algunas semanas, el candidato libertario Johannes Kaiser hizo gala de un profundo desconocimiento del mercado eléctrico y de las tendencias mundiales en energías al asegurar que, si él fuera Presidente, “sacaría cascando” a las empresas de energías renovables no convencionales de Chile.

Ahora lo volvió a hacer, pero –a juicio de actores del mercado de la energía– esta vez fue peor, ya que emitió declaraciones que develaron la ignorancia que tiene sobre el tema, después de haberse reunido con el gremio de Generadoras de Chile, que lo invitaron a un desayuno para conocer sus propuestas económicas sobre el tema energético. Tras esa reunión, emitió declaraciones que en formato audio se convirtieron rápidamente en virales. De verdad sorprenden. Y no precisamente por sus ideas.

En esta edición de Juego Limpio les traigo además el preocupante aumento de la caza furtiva de vicuñas en el norte del país, cuyo artículo llamé Lanas de sangre. En Chile una capa de vicuña puede valer hasta $8 millones. En Nueva York hasta cuatro veces ese valor.

En otros temas, te cuento además de un nuevo retroceso ambiental en EE.UU. Trump ahora decidió despedir a todos los investigadores del principal informe climático del país, un registro que lleva más de 25 años y que es irremplazable para la ciencia climática mundial.

Dentro de las polémicas en Chile, te hago una síntesis de las críticas que han surgido por la adjudicación de la licitación de buses eléctricos a una de las empresas emblemáticas del fracaso del Transantiago; y el resultado del concurso de aceleración de startups climáticas en el país.

Además, abordo la importante iniciativa de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe para salvar las islas Galápagos.

Ahora sí, terminados los anuncios, partimos con la cuenta regresiva.

¡Arrancamos con Juego Limpio!

1

“Cantinfleo” del candidato libertario sobre el mercado eléctrico

El diputado libertario y candidato presidencial Johannes Kaiser lo volvió a hacer. En pocos minutos profundizó a tal grado su confusión y desconocimiento del mercado eléctrico, que ayer lunes no hubo nadie del sector energético que no se riera, manifestara su preocupación o le diera vergüenza ajena, al escuchar un audio que dio vueltas toda la tarde con sus declaraciones sobre el tema eléctrico, en el que disparó –como se ironiza– “más de treinta falacias por minuto. ¡Y fueron tres minutos!”.

¿Pero qué dijo? Ya lo revisaremos, pero más importante que lo que dijo, es dónde lo dijo y después de qué reunión lo dijo.

En el marco de una serie de reuniones que el gremio Generadoras de Chile –asociación que reúne a las principales empresas de generación eléctrica del país– pretende desarrollar con todos los candidatos presidenciales, se llevó a cabo ayer un desayuno en que Kaiser fue el primer invitado.

Una vez terminada la reunión, Kaiser dio un punto de prensa. En esta frase, que me dio un actor del mercado eléctrico, se resume el cenit de la preocupación. “Cuando se escucha a alguien decir tantas cabezas de pescado, es difícil tener un juicio racional. Pero lo relevante aquí es qué le dijeron en la reunión con las Generadoras para que saliera tan confundido, que repitió los mismos cantinfleos de hace unos tres meses”.

Desde el mundo de las energías renovables no convencionales (ERCN) –que, digámoslo, no podían creerlo– desmontaron cada una de las falacias. Sin embargo, como son tantas, solo haré alusión a unas cuantas. Como contexto, hay que recordar que hace algunas semanas Kaiser ya había dicho que a las renovables no convencionales “las sacaría cascando”.

¿Qué dijo ahora?Dijo que para que Chile pudiera competir con otros países como China había que bajar los precios de la electricidad, para “llevar a nuestra infraestructura eléctrica a niveles de competitividad o de generación que puedan competir con esas naciones”.

Error. Kaiser confunde costos de producción y manufactura de equipos (cuando habla de competencia) con precios de electricidad. Chile no compite con países como China –apuntan las fuentes–, “porque esencialmente no somos un país manufacturador de ningún tipo de tecnología o equipamiento para producir energía eléctrica, tampoco para producir ningún tipo de energía, digamos, no solamente energía eléctrica renovable, ningún tipo de energía”.

Para explicar la falta de competitividad, Kaiser citó el precio de la electricidad en ciudades como Coyhaique, argumentando que era de las más caras del mundo y que eso debía cambiar.

En esta parte, a los actores del mercado eléctrico se les comenzó a caer el pelo. Además de no dominar que las tarifas eléctricas corresponden a los contratos de energía, vale decir, que se trata de un proceso regulado que se da en el ámbito de las licitaciones, desconoce que el alto precio en las regiones de Aysén y Magallanes responde a su dependencia de los combustibles fósiles, que es energía térmica, sobre la base de carbón y diésel.

Y aquí la cosa ya se convierte en una ensalada rusa, porque el candidato refuerza su idea de que las energías renovables no convencionales no son competitivas, mezclando ahora el tema con la falta de líneas de transmisión.

Frente a ello, fuentes de las energías renovables ya ni ganas tenían de recordarle que hoy Chile tiene basado el 50% de la capacidad instalada en energías renovables no convencionales y un 40% de participación en la generación. Y que, además, ignora que no hay “ningún proyecto de energía eléctrica dentro del pipeline de inversiones que son relevantes para el abastecimiento de los consumidores eléctricos del país, de la ciudadanía, de la industria, de los clientes residenciales, que no sean energías renovables no convencionales”.

Y en cuanto al tema de los permisos para las líneas transmisión, que según Kaiser se los niegan a las empresas renovables, parece desconocer también que ese es un fenómeno que tiene que ver con la evaluación del territorio respecto de cualquier infraestructura, no solamente la eléctrica.

En fin, podríamos seguir así, pero no terminaríamos nunca. Ana Lía Rojas, directoria ejecutiva de Acera –uno de los gremios que reúne a las empresas de energías renovables no convencionales–, prefirió hacerle una invitación “elegante” al candidato en vez de criticar su ignorancia sobre el sector.

“Invitamos al candidato Kaiser a que se acerque, o nosotros invitarlo cordialmente, a conocer no solamente el mundo de la industria renovable no convencional, sino el mercado eléctrico, que es muy complejo de entender y que requiere entonces de una comprensión profunda”.

Consultado por Juego Limpio, Camilo Charme, del gremio Generadoras de Chile, sobre qué fue lo que se conversó en el desayuno para que el candidato expandiera sus confusiones, el director ejecutivo de la entidad se limitó a decir: “Las reuniones se basan en el acuerdo de reserva. Las declaraciones del diputado J. Kaiser son propias de él”.

2

Lanas de sangre: la caza furtiva de vicuñas en Antofagasta

Hace más de 10 años que los ganaderos y los habitantes del sector de Ollagüe, en la Región de Antofagasta, vienen alertando de la caza furtiva de vicuñas para desollarlas y vender su piel.

A pesar de estar protegidas por la Ley de Caza 19.473, que prohíbe su caza, captura y comercialización, las vicuñas siguen siendo víctimas de estos ataques que buscan lucrar con su valiosa lana. La caza ilegal de vicuñas no parece reducirse, sino por el contrario, ha comenzado a crecer.

De hecho, recientemente, en este mes de abril, Carabineros detuvo a un ciudadano boliviano en el sector de Vega Chela, cerca del salar de Carcote, quien portaba seis pieles de vicuña, municiones y una motocicleta sin patente. El individuo intentó huir a pie, tras abandonar su vehículo, pero fue capturado luego de una persecución de más de una hora.

Ante estos ataques, la Comunidad Indígena Quechua de Ollagüe ha intentado levantar una y otra vez la voz, sin éxito. Junto con condenar estos actos, la comunidad instó nuevamente a las autoridades a intensificar las labores de vigilancia y control para prevenir y sancionar estos delitos contra la vida silvestre.

Pese al control, las sanciones y los llamados a aumentar el volumen de denuncias, la pregunta es: ¿por qué no tienen efecto? Y la respuesta es la misma de siempre: el mercado de pieles, la alta rentabilidad.

La piel de vicuña tiene características térmicas únicas, así como una textura muy fina y suave, y ello explica el alto precio con que se transa. Como su esquila está autorizada a las comunidades andinas en virtud del Convenio de la Vicuña, firmado en 1981 entre Chile, Perú y Bolivia, un kilo de su lana transada legalmente puede valer 400 dólares. Sin embargo, en el mercado negro es mucho mayor, lo mismo que los productos confeccionados con dicha lana.

En Chile, una chalina confeccionada con lana de vicuña obtenida legalmente vale 2 millones 590 mil pesos, para un producto que no pesa más de 200 gramos. Un chaleco de mujer alcanza los 4 millones 390 mil pesos, mientras que una capa de mujer confeccionada con piel de vicuña llega a los 8 millones 290 mil pesos.

Sin embargo, en las tiendas de lujo de Manhattan o Milán esos precios pueden alcanzar el doble o incluso el cuádruple.

Pero la caza furtiva no solo pone en peligro la supervivencia de la vicuña, disminuyendo sus poblaciones y alterando el equilibrio de los ecosistemas andinos, sino que también afecta a las comunidades que dependen de la vicuña para su subsistencia, ya que la disminución de su población dificulta la realización de actividades tradicionales como la esquila y la comercialización de su fibra.

La denuncia de la caza furtiva es fundamental para proteger la especie y los ecosistemas andinos. ¿Dónde se puede hacer? Se puede denunciar a través del SAG, Carabineros y Conaf (y también a través de organizaciones de conservación como VICAM).

3

Decarb-volution anuncia los ganadores del concurso de startups climáticas en Chile

Antes de partir con el resultado de esta iniciativa, hay que responder a la pregunta esencial: ¿qué es Decarb-volution? Se trata de un programa de aceleración enfocado en impulsar startups tecnológicas que desarrollan soluciones para combatir el cambio climático, con especial foco en la descarbonización de la economía.

Con el apoyo de Corfo y de Climate KIC, el objetivo principal es apoyar y potenciar a startups que ya tengan productos o servicios validados y que estén trabajando en tecnologías limpias, energías renovables, gestión de residuos, eficiencia energética, captura de carbono o, en general, cualquier innovación que aporte a la neutralidad de carbono.

¿Qué pasó en estos días? Que terminó el Demo Day de Decarb-volution, o sea, la premiación de las mejores soluciones climáticas desarrolladas en el programa de aceleración impulsado por ChileGlobal Ventures.

Que terminó el Demo Day de Decarb-volution, o sea, la premiación de las mejores soluciones climáticas desarrolladas en el programa de aceleración impulsado por ChileGlobal Ventures. Pewman Innovation, Botanitec y Watermindobtuvieron los tres primeros lugares, destacándose entre las ocho startups

En el marco del Climatech Innovation Summit, los emprendimientos participantes –Watermind, Done Properly, Pewman Innovation, Botanitec, Bluetek, Copperptorek, Egreen y Bluera– presentaron sus soluciones ante un jurado de expertos.

Pewman Innovation se llevó el primer lugar con CRIOPROTECT, un bioestimulante que combina bacterias antárticas y nanotecnología para reducir el daño por heladas en cultivos.

un bioestimulante que combina bacterias antárticas y nanotecnología para reducir el daño por heladas en cultivos. En segundo lugar, Botanitec fue reconocida por sus desarrollos biotecnológicos basados en residuos industriales para la agricultura.

fue reconocida por sus desarrollos biotecnológicos basados en residuos industriales para la agricultura. Finalmente, Watermind obtuvo el tercer puesto gracias a su plataforma que detecta floraciones de algas nocivas, usando datos satelitales e inteligencia artificial.

Durante el evento se anunció el lanzamiento de la segunda edición de Decarb-volution, que buscará nuevamente apoyar a startups tecnológicas que desarrollen soluciones enfocadas en la descarbonización.

La nueva convocatoria está dirigida a empresas en etapas tempranas, constituidas en Chile, que cuenten con un producto o servicio validado comercialmente. El programa ofrecerá mentorías, formación técnica, preparación para la inversión y acceso a redes estratégicas, además de la posibilidad de obtener cofinanciamiento de hasta $46 millones equity free, sujeto a aprobación de Corfo.

Dato clave para emprendedores: las postulaciones para la nueva edición estarán abiertas a partir del 25 de mayo en el sitio web oficial www.decarb-volution.com.

4

Trump despide a autores del principal informe climático

Mientras gran parte del mundo avanza como puede en el combate al cambio climático, el Gobierno de Estados Unidos hace lo imposible por frenarlo todo.

En una nueva muestra de este retroceso en materia ambiental, Trump anunció el despido de los científicos encargados de elaborar el Informe Nacional del Clima (National Climate Assessment, NCA), documento que durante más de 25 años ha guiado políticas públicas contra el cambio climático en Estados Unidos.

La medida, comunicada a través de un correo electrónico dirigido a los colaboradores de la Sexta Evaluación Nacional del Clima (NCA6), señaló que el “alcance” del informe será “reevaluado” y que los investigadores quedan “liberados de sus funciones”.

Este despido masivo afecta a cientos de expertos del Programa de Investigación sobre el Cambio Global de Estados Unidos (USGCRP), organismo que por ley debe presentar el informe al Congreso y al presidente cada cuatro años. La próxima edición estaba programada para 2027.

Desde la comunidad científica la reacción fue inmediata. Rachel Cleetus, autora del capítulo sobre el impacto del calentamiento en las costas, calificó la decisión como “insensata” y advirtió que “sin esta información, el país corre el riesgo de navegar a ciegas en un mundo cada vez más peligroso debido al cambio climático”.

La Evaluación Nacional del Clima es una herramienta crítica que analiza los efectos del calentamiento global en la economía, la salud pública y el medio ambiente. La última edición, publicada en 2018, proyectaba que la inacción climática podría costar hasta un 10% del Producto Interno Bruto de EE.UU. hacia finales de siglo.

El despido de los científicos se enmarca en un contexto más amplio de políticas regresivas impulsadas por Trump tras su regreso al poder este año, caracterizado por la eliminación de regulaciones ambientales, el impulso de energías fósiles y la desarticulación de instituciones federales clave.

Organizaciones como la Unión de Científicos Preocupados han denunciado esta intervención como una “intromisión política peligrosa”, que debilita la capacidad del país para enfrentar fenómenos climáticos extremos y otros desafíos ambientales.

5

Controvertida licitación de buses eléctricos despierta el fantasma del Transantiago

Una serie de críticas han surgido en los últimos días por la controvertida decisión de La Moneda de adjudicar la millonaria licitación de buses eléctricos a una de las empresas emblemáticas en el caos inicial del Transantiago.

¿Qué pasó? El Ministerio de Transportes entregó una millonaria licitación a ex Alsacia Express, empresa que se cambió el nombre a VOY. En el mundo del transporte, esta compañía es considerada como uno de los peores operadores históricos del Transantiago, que se declaró en insolvencia y demandó al Estado de Chile ante el CIADI.

La cuestionada licitación adjudicó la operación de 5 unidades de servicio y la incorporación de 1.200 buses eléctricos, alineándose con la estrategia de electromovilidad del Gobierno.

Pero los problemas continúan, pensando en que el millonario plan gubernamental afectaría a las comunas de La Granja, San Ramón, La Pintana, Lo Espejo, Puente Alto, El Bosque, San Joaquín, Macul, La Florida, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y La Cisterna.

La mayores críticas apuntan a que el Gobierno pactó con una compañía que no dio el ancho con el Transantiago y ahora le entrega la labor de renovar el 30% de los servicios actuales, cubriendo 121 recorridos y 23 terminales, de los cuales 20 son electroterminales.

Y además se trata de harta plata. El costo fiscal del Plan de Electromovilidad que se está licitando es de $41.066.830.068.

6

CAF y Fondo Verde impulsan la transformación ecológica de las islas Galápagos

CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, junto al Fondo Verde del Clima (GCF, por sus siglas en inglés), impulsaron recientemente el programa “Cambio Climático: El Nuevo Desafío Evolucionario para Galápagos”, con el objetivo de transformar las islas Galápagos en un modelo de desarrollo autosuficiente, bajo en carbono y resiliente al cambio climático.

Las islas Galápagos, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, enfrentan serios riesgos derivados del cambio climático, que amenazan su biodiversidad y los medios de vida de sus 33 mil habitantes.

¿Qué hace tan vulnerables a las islas Galápagos? La alta dependencia de importaciones y una matriz energética basada en diésel.

El programa aborda estos desafíos a través de tres pilares principales:

El cambio hacia una matriz energética limpia y eficiente.

El fortalecimiento de los sistemas alimentarios locales y la protección de ecosistemas.

Y la promoción de prácticas agrícolas y pesqueras sostenibles. La estrategia busca reducir la dependencia de insumos externos, disminuir las emisiones y fortalecer la resiliencia climática de las comunidades locales.

La iniciativa cuenta con el apoyo del Gobierno ecuatoriano, organismos internacionales como WWF y FAO, actores privados y multilaterales, y la comunidad local, representando un modelo de cooperación para la acción climática en ecosistemas frágiles.

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, destacó que esta apuesta por soluciones ambientales innovadoras en Galápagos podría replicarse en otros territorios de alta biodiversidad, reafirmando el compromiso de CAF con un desarrollo más sostenible e inclusivo en América Latina.

Hemos llegado así al final de Juego Limpio. Una edición que trae cierto sabor amargo por las noticias que vienen del otro extremo de nuestro continente. Les recuerdo que si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirme a juegolimpio@elmostrador.cl.