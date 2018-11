Cinco cosas de las que todos van a estar hablando este martes

Tecnología en caída

La liquidación de las acciones de empresas de tecnología, que metió al Índice NYSE FANG+ en un mercado bajista durante la sesión de ayer en Estados Unidos, no da señales de aflojar. Parece que les tocará lo mismo a las acciones de Apple Inc. cuando comiencen a cotizarse hoy, con una caída de 1,5 por ciento más en las operaciones previas a la apertura del mercado. De manera general, el índice MSCI Asia Pacific retrocedió 0,3 por ciento y el índice Stoxx 600 de Europa caía 0,6 por ciento a las 5:45, hora de Nueva York. Los futuros del S&P 500 indicaban otra apertura en baja, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense con vencimiento en 10 años ascendía a 3,046 por ciento y bajaba el oro.

Criptodesplome

Los inversores que estén sufriendo por la caída de las acciones de empresas tecnológicas deberían considerarse afortunados si no están expuestos a las criptomonedas hoy. El bitcoin cotizaba a US$4.418,11 a las 5:45 y las demás principales monedas digitales monitoreadas por Bloomberg caían por lo menos 6 por ciento, lo que agravaba las pérdidas ya cuantiosas sufridas ayer. La liquidación coincide con un “hard fork”, o bifurcación de protocolo diferente a la principal, en el Bitcoin Cash, la cuarta criptomoneda más grande del mundo. Las autoridades estadounidenses, que comenzaron a investigar la hipótesis de que el enorme avance de los precios del año pasado fue alimentado por manipulaciones, concentraron su investigación en saber si se usó Tether para mover ilegalmente los precios del bitcoin, según personas al tanto del tema.

La opinión de Carney

El presidente del Banco de Inglaterra, Mark Carney, dijo que la volatilidad de la libra esterlina llegó para quedarse en tanto prosigue la incertidumbre respecto a la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. Carney también reiteró su opinión de que un brexit desordenado provocaría un shock de oferta en el Reino Unido, en un discurso ante el Parlamento. En el frente de negociaciones del brexit, la posición de la primera ministra Theresa May parece estar a salvo por el momento, mientras que los demás 27 Estados miembros de la UE comienzan a manifestar cierto descontento con el acuerdo de separación que debe firmarse hasta fines de esta semana.

A Goldman le gusta el efectivo

Goldman Sachs Group Inc. sugiere a los inversores exponerse un poco menos a riesgos. El banco afirma que, si bien las acciones tuvieron una excelente racha, llegó la hora de aumentar las tenencias en efectivo y pasarse a acciones más defensivas. Goldman proyecta un retorno modesto, de un solo dígito, para el S&P 500 el año que viene. Ahora parece que los inversores depositan sus esperanzas de recuperación de las acciones en una resolución de la guerra comercial.

A continuación...

A las 8:30 se publican los datos sobre comienzos de obras de construcción residencial y permisos de construcción en EE.UU. para octubre. El sector de constructores de viviendas busca un impulso mientras sigue cayendo la confianza. En materia de ganancias, hoy son todos minoristas. Algunas de las empresas que informarán las suyas son Lowe’s Cos Inc., Target Corp., Best Buy Co Inc. y Kohl’s Corp.