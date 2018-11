Piñera evade muerte de Catrillanca y dice que no podrán resolver todos los problemas de La Araucanía

Aplausos cada tres minutos, metáforas, algunos chistes, buenas noticias sobre la economía y ninguna referencia a la muerte de Camilo Catrillanca. Así se podría resumir en pocas palabras el discurso del Presidente Sebastián Piñera frente al mundo empresarial, en una nueva versión de Enade.

De los poco más de 50 minutos que habló en CasaPiedra, el Mandatario dedicó cerca de 10 a la situación que se vive en La Araucanía, que ayer se vivió la renuncia de su intendente, Luis Mayol, tras la muerte del joven comunero mapuche a manos de Carabineros.

No se refirió a los hechos en particular, ocurridos en la región, ni siquiera al nombramiento de Jorge Atton como nueva autoridad regional. Pero Piñera señaló que "respecto a La Araucanía, solamente voy a decir que nosotros estamos perfectamente conscientes de los problemas que la aquejan desde hace no décadas, siglos".

En esa misma línea, como lavándose las manos, agregó que "sabemos que nuestro Gobierno no va a ser capaz de resolverlos todos, pero si tenemos la firme voluntad de emprender la aventura de asumir y afrontar con coraje y valentía, para poder dar un salto adelante que permita a esa hermosa y maravillosa región de Chile, inmensamente rica, pero tremendamente empobrecida, poder también poder ser parte de este proyecto de desarrollo nacional".

Así, Piñera se dio el pase a sí mismo para hablar del Plan Impulso Araucanía, apuntando que éste "tiene tres pilares y algunos piensan que esos pilares son antagónicos, pero estoy convencido, como igual lo está el ministro Moreno que son absolutamente complementarios".

El primero "tiene que ver con mejores escuelas, caminos, consultorios, oportunidades de empleo y alianzas estratégicas. El segundo, es un nuevo trato con nuestros pueblos originarios, que pasa por el reconocimiento constitucional, la creación del ministerio de asuntos de pueblos indígenas, el consejo de los pueblos y muchas cosas más. Debemos reconocer el valor de su cultura, su lenguaje, su cosmovisión", comentó el Presidente.

En tercer lugar, Piñera dijo que, a pesar de las buenas intenciones para con la región, "el Gobierno nunca puede renunciar a mantener el orden público y la seguridad ciudadana. Y por supuesto que ese equilibrio no es fácil, como lo hemos sabido en los últimos tiempos", concluyó.

Piñera en materia económica

Acompañado por el presidente de Icare, Claudio Muñoz; el mandamás de la CPC, Alfonso Swett; y bajo la conducción de la periodista Soledad Onetto. El mandatario partió su presentación destacando la evolución del desarrollo del país desde principios de la década de los 80. Repasando la caída de Venezuela, "un país tan rico, con reservas de petróleo, que está en el último lugar", celebró que Chile, "la colonia más pobre de América Latina, pasó a encabezar el ranking de ingreso per cápita y desarrollo humano".

"Esto lo hemos logrado básicamente en los últimos 30 años, que han sido buenos para Chile, aunque a algunos les cueste reconocer que son buenos años para el país", añadió Piñera.

El Presidente indicó en su exposición que la meta es que antes de que termine el próximo gobierno Chile sea un país desarrollado, pero para lograr esa tarea indicó que es necesario que la economía logre crecer a un ritmo de 5% anual.

Y para llegar a él, Piñera dijo que las metas son claras, aprovechando de golpear, como en reiteradas ocasiones, al gobierno anterior. "En los últimos años Chile perdió el dinamismo. El crecimiento de la economía cayó a una tercera parte; a menos de la mitad. Y del millón de empleos que estábamos creando, se redujeron también a la mitad. La inversión cayó y el déficit fiscal creció. Mientras la deuda pública se duplicó en solo cuatro años".

En esa misma línea el jefe de Estado aseguró que en su gobierno se están creando empleos de calidad y aseveró que el objetivo de la reforma laboral será avanzar en la flexibilización del mercado.

“Todas las reformas de nuestro gobierno están enfocadas en la economía que viene y no lo que fue, por eso queremos modernizar la legislación laboral, no para precarizar sino dar libertad y flexibilidad a las relaciones laborales”, agregó. Y afirmó que “estamos creando más y mejores empleos, no por cuenta propia o del sector público”.

Sebastián Piñera concluyó realizando un llamado a todos los actores de la sociedad a trabajar juntos para alcanzar el desarrollo. “Nos toca liderar la transición hacia el desarrollo y la derrota de la pobreza. Juntos vamos a llegar más lejos y con mayor certeza”, indicó, siendo enfático en que “la visión que le hemos prometido al país es llegar en 8 años a niveles de desarrollo de España y Nueva Zelanda”.