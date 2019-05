La fuerte crítica de Eyzaguirre a los "Tiempos Mejores" de Piñera: “Echarle la culpa a las reformas de Bachelet francamente linda en la desfachatez”

Una durísima crítica fue la que emitió el ex ministro de Hacienda durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, Nicolás Eyzaguirre (PPD), en contra de las propuestas económicas de Sebastián Piñera y acusó que el discurso de los "Tiempos Mejores" se quedó sin base.

"Simplemente el Gobierno se quedó sin relato, porque uno podrá discrepar o estar de acuerdo con las medidas estructurales que ya están todas presentadas en materia de Isapre, pensiones, de jornada de trabajo, de impuestos, de previsión, pero no hay ninguna duda (…) que ninguna de ellas va a tener un efecto de corto plazo de gran importancia", dijo Eyzaguirre en entrevista con Cooperativa.

"Es más, no hay medidas de corto plazo en este momento en materia económica que vayan a cambiar de base la situación. Los problemas de la economía chilena tienen que ver con medidas persistentes de largo plazo, no con efectos de respiración artificial. Como no hay tales medidas, y como las propias que ha presentado el Presidente Piñera no pueden ni deben tener un efecto de corto plazo, la promesa presidencial principal de los 'Tiempos Mejores' se quedaron sin base, y al quedarse sin base, el Gobierno se quedó sin relato, entonces la realidad está siendo más fuerte que sus promesas", complementó el ex secretario de Estado.

"La economía se está desinflando, este año no vamos a crecer ni siquiera 3 por ciento, y sale este informe de competitividad, que bastaba leer la nota de prensa para darse cuenta que era una mirada de mediano plazo de cuestiones que vienen desde hace años", aludiendo al informe del Institute for Management Development (IMD) de Suiza.

Eyzaguirre también se fue en picada en contra del Mandatario por culpar -en reiteradas oportunidades- al Gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet por la marcha actual de la economía.

"Piñera ha sido Presidente de Chile seis de los últimos 10 años, entonces pretender echarle la culpa a las reformas del último Gobierno, francamente linda en la desfachatez (...) Yo creo que es un Gobierno que en este momento está francamente sin conducción, sin línea. ¿Qué va a hacer este Gobierno para realmente traer tiempos mejores? Francamente yo creo que eso ya quedó fuera de posibilidades", finalizó.