Lagos Weber y Valdés replican a Piñera por volver a echarle la culpa a Bachelet

Una vez más, el Presidente Sebastián Piñera recurrió al comodín de responsabilizar a Michelle Bachelet por la marcha de la economía, a raíz de la caída experimentada por su país en el último ránking de competitividad del Centro Mundial de la Competitividad de la escuela suiza de negocios IMD.

"La caída en el ránking de Competitividad es consecuencia de malas reformas que hicimos en el pasado, lo hemos dicho muchas veces", afirmó Piñera en declaraciones al Canal 9 de Concepción, una declaración que concitó inmediatas respuestas desde la oposición.

“Ya ha pasado más de un año de Gobierno y resulta que todavía seguimos culpando al Gobierno de Bachelet”, replicó el senador y presidente de la Comisión de Hacienda, Ricardo Lagos Weber (PPD), quien refutó los argumentos del mandatario.

De acuerdo al parlamentario, “lo más extraño es que cuando crece al 4 por ciento es por la acción del actual Gobierno y cuando las cifras son menores, es por culpa del Gobierno anterior. La verdad uno esperaría más proactividad del equipo económico del Presidente Piñera”.

A estas críticas se sumó el exministro de Hacienda del Gobierno de Michelle Bachelet, Rodrigo Valdés, le señaló al Presidente que “culpar a otros de tus problemas no harán que se solucionen antes”.

El académico recordó que "la última reforma relevante económica terminó hace tres años, hemos tenidos dos mediciones entremedio de distintos rankings, entonces es otro el problema".

De todos modos, consultado por alguna autocrítica en la gestión del Gobierno anterior, Valdés sostuvo que "lo he dicho algunas veces, obviamente que algunas reformas tuvieron efecto en crecimiento... siempre dije que algunas de esas reformas no eran gratis en términos de crecimiento. Yo siempre he sido muy autocrítico".