El llamado del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, al sector privado a ponerse en "acción" para lograr la reactivación de la economía, cayó mal en el empresariado.

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alfonso Swett, le recordó al titular de las finanzas públicas que el sector empresarial ya está haciendo su parte. Pero el empresario Jorge Awad fue más allá y señaló que con sus declaraciones Larraín "parece un ministro de un Gobierno de izquierda".

"Me extraña mucho cuando el ministro de Hacienda dice el Gobierno está haciendo su trabajo, 'ahora queremos que el sector privado entre en acción', pero por Dios, este es un titular de un ministro de un Gobierno de izquierda", dijo en Radio Infinita el ex presidente de la Asociación de Bancos.

Además, preguntó: "¿Por qué la inversión no ha crecido?, no es porque haya desconfianza, la inversión no ha crecido porque en el mundo la esperanza de vida de las empresas bajó de 40 años a 12, es como si dijeran que las personas van a vivir menos, entonces lógicamente cuando dicen que las empresas van a vivir menos por la revolución tecnológica, yo tengo que recuperar la inversión en menos años".

Awad agregó que "tengo que ser muy cauteloso en cómo tengo que invertir, y eso no es un tema de la confianza del país o que la demanda esté o no floja, es un tema de la revolución tecnológica".

CPC defiende acción de los empresarios en reactivación económica

Luego de una reunión que mantuvo con el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, en la que abordaron diversos temas referentes a la productividad, inversión y proyectos de ley, el presidente de la CPC se refirió al mensaje del ministro de Hacienda.

"Para poner en contexto: lo que es inversión privada a marzo de 2018 estaba en un poco más de US$15.000 millones. Hoy tenemos inversiones a marzo 2019 en US$35.799 millones. O sea, eso si no es acción, yo le pregunto al ministro qué podemos entender por eso", preguntó el presidente de la CPC.

De todos modos, valoró algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno para conseguir la reactivación. "Nosotros celebramos no solamente lo que hecho el Ministerio Hacienda con estos más de US$2.000 millones que creemos que es un impulso importante a la economía, sobre todo si le aplicamos amplificadores de los efectos que va a tener eso (...) sino también celebramos la coordinación que ha habido con el Banco Central, donde es muy relevante la disminución de tasas que hizo de forma oportuna".