AFP destinan US $ 960 millones a la compra de acciones chilenas durante julio

Una notable actividad registraron las AFP en el mes de julio, periodo en el que adquirieron títulos por 960,4 millones de dólares en acciones locales.

La inversión marcada por la apertura a bolsa de Cencosud Shopping (Cencoshopp), donde las administradoras de pensiones se quedaron con casi el 60% de las acciones, y por su participación en el aumento de capital en Enel Américas (Enelam).

Sin esos dos sucesos, el monto hubiese sido desinversión por aproximadamente 80 millones de dólares. Lo anterior de acuerdo a un informe de BCI Research.

En el detalle, las principales inversiones netas vinieron de Cencosud Shopping (US$ 722 millones), Enel Américas (US$ 319 millones), Banco Crédito e Inversiones (US$ 36 millones), SQM – B (US$ 7.5 millones) y SMU (US$ 6,6 millones).

En el caso de las desinversiones, vienen marcadas por la venta de papeles en Cencosud (US$ 15,3 millones), Banco de Chile (US$ 15,1 millones), Banco Santander (US$ 14,9 millones), Forus (US$ 11,7 millones) y Latam Airlines (US$ 11,7 millones).

Cabe recordar que mediante el modelo de compra de acciones de las AFP -con fondos de pensiones- de participaciones accionarias en el mercado de capitales, éstas colocan directores en diversas compañías del país, con el poder económico que ello trae aparejado.

Revisa el informe mensual aquí