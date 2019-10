La saga continúa: AFP aseguran que “los problemas de créditos hipotecarios o enfermedades terminales no dependen de las administradoras”

La incertidumbre volvió a apoderarse de las AFP luego de lo afirmado por el mismo Presidente Sebastián Piñera, quien le abrió la ventana a la posibilidad de que enfermos terminales puedan retirar sus ahorros previsionales, en el marco de la discusión de la reforma de pensiones.

Esta postura del Ejecutivo ha tenido que ser ratificada por varios personeros del oficialismo, por lo que durante esta jornada, fue el turno de la subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar, quien confirmó lo dicho por el Mandatario.

"El encargo que hizo el Presidente es darle una mirada a estos casos que son excepcionales y nosotros lo estamos estudiando. El caso excepcional que se nos ha planteado es el caso de un enfermo terminal, que lo que se busca es que tenga una mejor pensión, que se pueda garantizar que pueda percibir estos fondos durante su vida. Nosotros estamos trabajando en esta materia, no es algo que esté acabado y, por lo tanto, no podría decir cuándo se va a presentar una indicación, si es que es una indicación o un proyecto de ley", sostuvo la autoridad en un seminario.

En relación a la reforma previsional y si dicha indicación implicaría un retraso para la iniciativa, Zaldívar señaló que “para nosotros es una prioridad que esta reforma se apruebe lo antes posible. Este es un tema que no está dentro del corazón y, por lo tanto, no necesariamente debiera ir asociado a esta reforma. No sé si la podría complicar, pero sí, a lo mejor, atrasar".

Con todo, Zaldivar coincidió que el 4% del aumento de las pensiones es bajo, “pero estamos trabajando para cambiar de la mejor forma el sistema. Hay que recordar que, después de 38 años, es el mayor esfuerzo que un gobierno ha hecho por mejorar las pensiones. Para eso, es muy importante que las personas coticen siempre por lo que corresponde y no caer en la tentación de cotizar por menos para que esa persona pueda acceder a un subsidio habitacional. Con eso podremos seguir avanzando en mejorar el sistema”.

El “bien común” de los cotizantes

Por su parte, el gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín, volvió a referirse a este tema. “Hoy en la discusión las AFP aparecen como las que pueden resolver los problemas de créditos hipotecarios o de enfermedades terminales, pero son cosas que no dependen de las administradoras de fondos de pensión. Pero obviamente nosotros, como parte del sistema, tenemos que buscar espacios por el bien común de todos los cotizantes”, indicó.

Larraín además añadió que “por distintas razones avanzamos hacia crear expectativas que finalmente no cumplimos y tenemos que buscar la manera de ser muy directos en las expectativas", indicó.

Sin embargo, agregó que "el problema de las pensiones no lo vamos a resolver con las utilidades de las AFP, las pensiones subirían entre $ 8.000 y $ 12.000, no depende nosotros".

La arremetida de AFP Habitat

Sin embargo, una AFP que no se quedó con los brazos cruzados ante esta situación fue Habitat, acudiendo durante esta jornada al Tribunal Constitucional para impedir que la funcionaria pública de Punta Arenas, Beatríz Valenzuela, retire sus $51 millones de ahorros previsionales antes de su edad de jubilación.

Según consigna El Diario Financiero, la administradora ingresó al TC un recurso de inaplicabilidad en contra de la solicitud.

"En forma previa al análisis de cada una de las causales de inadmisibilidad, se ha señalado que es claro que el único destino de las cotizaciones previsionales es el de solventar prestaciones de seguridad social. Esta característica, de suyo, impide la libre disponibilidad de los fondos de la cuenta de capitalización individual, y corresponde a una finalidad lícita establecida por el legislador", argumenta Habitat.

"Esta finalidad es evitar que los trabajadores, fuera de su vida útil, queden desamparados ante las contingencias sociales. Se trata, por ende, de una limitación proporcional a la finalidad jurídicamente tutelada", precisaron.