Diputados PS y PPD critican acuerdo por las pensiones y adelantan su rechazo en la Cámara

Los jefes de bancada del Partido Socialista (PS) y el Partido por la Democracia (PPD) manifestaron su rechazo al acuerdo de pensiones alcanzado en las últimas horas en el Senado, e instaron al Gobierno a buscar un acuerdo con ambas cámaras y no sólo con el Senado.

Tras 12 horas de intensas negociaciones, senadores del oficialismo y la oposición lograron un acuerdo con el Gobierno, el llamado "marco de entendimiento social". Con el acuerdo, se aumentará progresivamente la pensión básica solidaria hasta un 50% desde enero del 2020, partiendo por los adultos mayores de 80 años y un 25% para los menores de 75 años, así el 2022 todos tendrán el 50%. Estas medidas beneficiarán a cerca de 1.600.000 pensionados.

El acuerdo conseguido en la madrugada por el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y su par de Trabajo, María José Zaldívar, con los parlamentarios, también contempla una rebaja del 50% para toda la tercera edad en transporte público; rebaja en precios de medicamentos e ingreso mínimo garantizado de $350 mil.

Al respecto, el jefe de bancada del PS, Manuel Monsalve, aseguró que “consideramos que en materia de pensiones, el acuerdo alcanzado en el Senado es un mal acuerdo. Primero, porque no es suficiente y segundo, porque es confuso. Las pensiones han sido un tema central en el marco del estallido social y el Gobierno que debería buscar un acuerdo nacional, en materia de pensiones, ha querido entender que un acuerdo con algunos senadores reemplaza un acuerdo de carácter nacional, en un tema tan importante para los chilenos, como el tema de pensiones”.

El legislador explicó que “la gran complicación es que la Cámara ya había aprobado una indicación para que el reajuste del aumento de las pensiones del Pilar Solidario fuera del 50 por ciento. En el caso del acuerdo del Senado, es una torpeza, porque es un acuerdo muy difícil de explicar a los chilenos. Me imagino al ministro de Hacienda explicando este acuerdo en una sala con 100 adultos mayores para decirles que algunos van a tener el aumento de un 50 por ciento, otros del 30, otros del 25 y que esto irá cambiando año a año. Los acuerdos donde hay que hacer un gran esfuerzo para explicarlos son malos acuerdos”.

A juicio del diputado Monsalve, “el Gobierno debiera buscar un acuerdo completo en el Congreso, para dar una sola señal: que el aumento de las pensiones del Pilar Solidario sea de un 50 por ciento a partir de enero de 2020. Lo segundo, es que el Gobierno no puede seguir avanzando en materia de pensiones sin tocar las AFPs y sin tocar los impuestos de los más ricos de Chile. Y el Gobierno insiste en decir que no hay recursos, pero claro, sin tocar los intereses de las AFPs y los impuestos de los más ricos”.

“El Gobierno tiene que pronunciarse", dijo el parlamentario PS, añadiendo que "esto no significa que en el marco de la Ley de Presupuesto vayamos a cambiar el sistema de AFPs. Eso no es posible. En la ley de Presupuesto es posible producir el reajuste del Pilar Solidario y separado del proyecto, pero el Gobierno no puede mantener silencio respecto de qué va a hacer con las AFPs, porque las soluciones para que sirvan, deben ser percibidas por la gente como tales y el acuerdo en el Senado no es percibido como una solución”.

De tal manera que el jefe de bancada del PS recalcó que “la modificación que hizo el Senado, en la partida del ministerio de Trabajo, nosotros la vamos a rechazar y significa que se irá a Comisión Mixta. Esta no es una disputa de protagonismo, lo que se busca es un acuerdo nacional para un tema relevante que es salir de la crisis en el país y que ello no se refleja con el acuerdo del Senado”, afirmó.

Acuerdo a medias

Por su parte, el jefe de la bancada de diputados del PPD, Ricardo Celis, sostuvo que "el día jueves en la mañana los jefes de bancada nos juntamos con el ministro de Hacienda, le planteamos lo del 50% para las pensiones básicas de los adultos mayores, aumentar el gasto per cápita de la Atención Primaria de Salud a $7.500, y la disminución de 50% en tarifas de transporte público para adultos mayores. Él nos dijo que no se podía, que no había espacio".

"Anoche se hace un acuerdo a medias, un mal acuerdo. Nosotros creemos que particularmente en adultos mayores hay que dar una señal muy clara. La gente que está en AFP tampoco entendería que llegásemos a un acuerdo sólo en la Ley de Presupuesto para establecer un monto para el pilar básico solidario. Nosotros entendemos que esta base que se va a establecer respecto a 165 ó 167 mil pesos debe funcionar para todos, pero esa es una conversación que va a venir a continuación. Pero en lo puntual, el día lunes vamos a rechazar esto porque queremos que se haga un esfuerzo mayor", aseguró el diputado Celis.

Financiamiento

De acuerdo al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, el costo de los programas considerados en el marco de entendimiento ascienden a US$ 1.500 millones. En su actividad matinal, el Mandatario sostuvo que el financiamiento de estas medidas representan "un esfuerzo gigantesco ", lo cual será cubierto en primera instancia por los fondos de la Reforma Tributaria acordada por el ministro Briones en el Congreso.

“En segundo lugar, vamos a hacer un esfuerzo inmenso por mejorar la eficiencia en el gasto público y hacer reasignaciones; en estas circunstancias no podemos perder ni malgastar ni un sólo peso porque tenemos que concentrarnos en las grandes necesidades", dijo.

Asimismo, el Presidente Sebastián Piñera dijo que "también vamos a hacer uso de parte de los ahorros que tenemos, pero el financiamiento tiene que ser serio y responsable. Por eso, yo hago un llamado a no caer en el populismo, en la demagogia, en el engaño, en la responsabilidad, es tan fácil ir por ese camino, pero todos sabemos dónde termina ese camino".