MOP responde a Hyundai y le exige cumplir con los contratos de las obras del Puente de Chacao

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) cuestionó la decisión de la empresa del Consorcio Puente de Chacao (CPC) de paralizar las obras del puente que conecta la Isla Grande de Chiloé con el territorio continental.

El día lunes, Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. informó a través de un comunicado que no continuaría las obras, acusando “tratos abusivos y falta de seguridad jurídica” por parte del MOP.

“Por primera vez en la historia de Hyundai, después de tres años de conversaciones, espera y reiterados compromisos incumplidos, la empresa se ha visto en la imposibilidad de continuar las obras sobre el Canal de Chacao”, afirmó la compañía coreana.

En el comunicado que iba dirigido al ministro Alfredo Moreno, la compañía denunció que “el incumplimiento de los compromisos contraídos por parte del MOP, la mala fe con que se han llevado adelante las conversaciones, el prejuicio injusto que de ello se deriva y la completa inseguridad jurídica que se instala como consecuencia, llevaron al CPC a la conclusión que es imposible, en estas condiciones, continuar con las obras”.

Por su parte, el MOP respondió que la empresa debe terminar las obras argumentando que el CPC aumentó los pagos en un 50% lo que significa cerca de US$300 millones más.

Además aseguró que las distintas peticiones del CPC han estado en conversaciones con el MOP y de no producirse un acuerdo los contratos estipulan que el conflicto puede llegar a tribunales.

“Existen diversas peticiones de CPC en que solicita el reconocimiento de trabajos adicionales al contrato (…) estamos disponibles para seguir haciéndolo y acercarnos a un acuerdo. De no producirse, el contrato establece claramente a los tribunales chilenos como mecanismo para dirimir cualquier diferencia”, expresó el MOP.