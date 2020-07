Ministro Moreno advierte impacto de ley de servicios básicos: "Puede terminar siendo motivo de demanda contra el Estado"

Descartada la carta del Tribunal Constitucional, el Gobierno evalúa presentar un veto al proyecto de ley que prohíbe el corte de servicios básicos en pandemia y posterga el pago de deudas en ciertos casos. Esto implica reingresar la iniciativa al Parlamento, lo que desató las críticas de la oposición. Frente a esto, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, aseguró que poner este tema en una legislación "puede terminar siendo un motivo de demanda contra el Estado".

El titular del Mop dijo a Radio Concierto que "esto es algo que ya está funcionando desde hace dos meses, ya hay decenas de miles de familias que ya han utilizado este beneficio para la luz, para el gas, para las telecomunicaciones, para el agua y está totalmente disponible independiente de la ley". Recordemos que el tema del pago de cuentas como luz y agua fueron abordadas el pasado 27 de marzo, cuando el Presidente Sebastián Piñera anunció una serie de acuerdos con empresas de servicios básicos e Internet para ayudar a los usuarios durante la crisis sanitaria.

"Los beneficios de la ley y de lo que se está otorgando mucho antes de que haya ninguna ley, son básicamente los mismos y los beneficiarios son muy parecidos, la ley innova en pequeños grupos de personas, incluye algún beneficio adicional que además las empresas, a medida que se ha ido discutiendo esto en el Congreso han aumentado sus beneficios de manera tal de igualarlos", afirmó el ministro de Obras Públicas.

Moreno puso énfasis en que la discusión no es si las personas van a recibir el beneficio o no. A su juicio, la discusión que existe en este punto "es que el proyecto de ley que fue aprobado y en el cual el Presidente está tomando la decisión de hacer un veto respecto de algunos puntos que no tiene que ver con los beneficios, no van a cambiar en nada los beneficios, sino que tiene que ver con que esto señala que esto se hace sin ninguna compensación".

"Si lo establecemos por ley eso puede terminar siendo un motivo de demanda contra el Estado de Chile", sentenció Moreno.

El jefe del MOP explicó que lo que se está haciendo es poner un problema público en determinadas empresas o personas que tendrían que hacerse cargo de eso. En este caso, dice, "se tiene que hacer con compensación de acuerdo a la ley, a la Constitución de Chile y el Estado de Derecho".

"Lo que tenemos que tener cuidado es que esto no se transforme en algo que después pueda dañar el patrimonio de los propios chilenos. De lo que se trata es que esto siga estando en el marco de una cosa voluntaria de las compañías que lo pagan con su propio patrimonio y es un aporte a sus clientes en un momento que lo requieren", finalizó Moreno.

Todo indica que habrá veto y cabe mencionar que la decisión del Gobierno desató una ola de críticas desde la oposición. “No se entiende que el Gobierno esté pensando en vetar el proyecto de servicios básicos. Cuando la ciudadanía requiere ayuda, no le podemos cortar la luz, el agua, el gas o el internet en un minuto en que todos y todas debemos estar en nuestros hogares”, puntualizó la jefa de bancada de senadores DC, Ximena Rincón, quien catalogó como un “error” la opción presidencial.