Ministro de Economía por alza del IPC: "El primer problema del Gobierno es centrarse en las familias"

Los precios al consumidor en Chile subieron un 1,4% en abril, sobre lo esperado, debido a avances en alimentos y bebidas no alcohólicas, así como recreación y cultura, informó el viernes el gobierno.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dijo que la inflación registró un alza a 12 meses del 10,5%, muy por encima del rango de tolerancia del Banco Central, de entre 2,0 y 4,0%.

"Diez de las doce divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, una presentó incidencia negativa y una registró nula incidencia", dijo el INE en su informe.

También te puede interesar:

Ante las cifras del IPC el ministro de Economía, Nicolás Grau, señaló que lo que tiene que solucionar el Gobierno es "cómo hacer para que las familias que viven en Chile puedan sortear este tipo de problemas", aunque descartó que una ayuda generalizada "no necesariamente es la mejor idea".

"El primer problema del Gobierno es centrarse en las familias y en su bienestar, eso se desarrolla en dos dimensiones: en el corto plazo necesita desarrollar un conjunto de ayudas, que es lo que estamos haciendo", aseguró Grau en conversación con Radio Cooperativa.

"Otro tema es no contribuir a que el problema siga escalando... Si alguien piensa que la discusión de retiros va a ayudar a que este problema se atenúe, bueno, es justamente lo contrario. Imagino que a esta altura ya entederemos que, en un contexto de economía sobrecalentada, hacer un retiro generalizado o hacer cualquier política de ayuda generalizada no necesariamente es la mejor idea, porque eso justamente va a seguir presionando al alza inflacionaria. Tenemos que manejar todos y todas esa ecuación", advirtió el ministro Grau.

El titular de la cartera de Economía manifestó que la inflación "es un fenómeno mundial" y "eso no significa que como país, como Estado y en particular como Gobierno no podamos hacer nada".

"Por un lado corresponde que el Banco Central tome un conjunto de medidas, que es lo que está haciendo, y por otro lado corresponde que el Gobierno Central tome un conjunto de medidas", planteó.

"Nuestro Gobierno está tomando dos tipos de medida, por un lado está teniendo una política fiscal responsable que lo que hace es no aumentar las presiones inflacionarias, entonces, estamos haciendo nuestra parte como Gobierno en tratar de contener este problema y, por otro lado, estamos realizando un conjunto de políticas que lo que buscan es que estas alzas de precios no termine afectando a las familias chilenas", aseguró el ministro Grau.

Consultado por la especulación de precios, el secretario de Estado indicó que el Gobierno "no tiene antecedentes de que esto esté siendo un problema generalizado", pero eso "no significa que no lo estemos monitoreando".