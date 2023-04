Andras Uthoff y proyecto de Chile Vamos en reforma de pensiones: "¿Dónde vive la gente que escribió esta propuesta?

El doctor en Economía de la Universidad de California (Berkeley, Estados Unidos), Andras Uthoff, abordó este lunes la propuesta de Chile Vamos para la reforma previsional que presentará oficialmente mañana y en que se propone que el 6% de cotización extra vaya de forma íntegra a la capitalización individual.

"Donde vive la gente que escribió esta propuesta. Parece que no vive en este país", sostuvo al respecto el economista de la Universidad de Chile en el programa de El Mostrador Radio, "Al Pan Pan".

Uthoff estima que Chile Vamos busca mantener el sistema actual, lo que a su juicio es un extremo en esta materia y criticó que la coalición opositora no estuvieran presente en la mesa de expertos convocada por el gobierno para este tema.

Reforma del Gobierno

Uthoff recalcó que hay que construir o diseñar un modelo que esté en sintonía con la realidad actual, "Tenemos un modelo (actual) ideal si uno tiene buena rentabilidad y buenas cotizaciones, pero la gran mayoría -que es más del 80%, no lo logra", señaló el economista.

Al ahondar en la construcción de un modelo de pensiones, el exfuncionario del Banco Mundial insistió en que no corresponde ajustar la realidad a un modelo, porque eso va a demorar mucho tiempo, que la idea es lograr construir uno que realmente pueda dar cuenta de los problemas: las lagunas previsionales, la baja productividad, la informalidad y todo eso tiene que estar incluido en el sistema. Creo que esta propuesta lo hace".

Aclaró que es una propuesta compleja (la del Ejecutivo), pero refleja un intento de no ir a los extremos y busca ajustarse a la realidad, como lo recomienda la OCDE.

Críticas a Chile Vamos

El exmiembro de la Comisión Bravo comentó que la propuesta de Chile Vamos -a su juicio- proviene desde las personas que defienden los intereses de un nicho de negocio que se creó con la llegada del sector privado a la seguridad social.

"Yo he sido muy categórico en esto, desde que se metió el sector privado y el mercado en la industria de la seguridad social a través de las ISAPRES y las AFP, este es un buen nicho de negocio y son muy buenas las oportunidades de empleo para un montón de profesionales. Creo que pensando en eso diseñaron este sistema Chile Vamos", expresó al respecto.

Además, complementó que "no están defendiendo realmente los intereses de la ciudadanía, están defendiendo los intereses de un nicho de negocio", puntualiza Uthoff.

Dichos de la presidenta de la Asociación de AFP

Dentro de la propuesta de Chile Vamos se indica un aumento en la Pensión Garantizada Universal (PGU) "el que se traduce en un alivio para la gente de menos recursos, pero no sirve para implementar la solidaridad al interior del sistema y con eso no se evitan las desigualdades que existen en el mercado de trabajo".

Para solucionar aquello, Uthoff sostuvo que "necesitas solidaridad contributiva y eso se hace en un segundo pilar en los modelos de la OCDE, que es un pilar de seguridad social y como complemento se usan la capitalización obligatoria y voluntaria".

La presidenta de la Asociación de AFP, Paulina Yazigi, sostuvo en marzo de este año que el proyecto del Gobierno en materia de pensiones "no es sostenible" y que "plantea riesgos que hoy no se están considerando", puesto que se está eliminado "los principios que más valoran las personas, que son la propiedad de sus ahorros, la herencia y, lo más importante, tener la posibilidad real de elegir quién administra los ahorros para la pensión".

Además, comentó que un experto presente en las distintas comisiones sobre la reforma del Gobierno indicó que el mayor problema que tiene Chile es que la generación que cuenta con las pésimas pensiones actuales ya se retiró del mercado laboral, por lo que no pueden ahorrar más en el sistema actual "y la única forma de mejorar las pensiones es a través de una suerte de reparto".

El economista aclaró que la propuesta del Gobierno sobre el aporte solidario "es bueno", puesto que es un aporte del empleador, quien cotizaría en la seguridad social en Chile y no para la de un trabajador en particular, "creo que no es malo que eso sea lo que se identifique como solidario".

Al respecto, Uthoff aseguró que al realizar el ejercicio de proyección del proyecto que propone el Gobierno para saber si es o no efectivo, el sistema demostró que sí es efectivo.

"Cerca del 70% va a ir al trabajador y el 30% se destina a solidaridad, en consecuencia, es falso que el trabajador no va a recibir nada. Además, hay que reconocer que muchos trabajadores pasan parte de su vida en la informalidad, que pueden tener períodos malos y en consecuencia este sistema los va a ayudar", agregó.

Batalla Cultural

Al ser consultado sobre la preferencia de las personas en mantener su dinero en capitalizaciones particulares y mantenerse en contra de la propuesta del Gobierno, Andras Uthoff recalcó la importancia de informar a la ciudadanía.

"Llevamos más de 40 años en una cosa meritocrática individualista, pero que no está generando paz social. Yo lo digo claramente, necesitamos paz social y para eso es la seguridad social. La seguridad social es para que nos ayudémonos los unos a los otros y no nos rasquemos cada uno con sus propias uñas. Eso es lo que hay que cambiar en la cultura", finalizó.

Video vía YouTube: El Mostrador