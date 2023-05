Hasta la última gota: NotCo aviva “guerra de la leche” y apelará a fallo que le prohíbe uso de marca

La “no compañía” reaccionó a la demanda del gremio lechero de la Región de Los Ríos. En respuesta a la sentencia que veta el nombre de uno de sus productos estrella, buscarán revertir la decisión. Esperan que el caso sea revisado por la Corte de Apelaciones de Valdivia. Mientras dure el proceso de apelación, aseguran, “NotMilk seguirá estando disponible en puntos de venta de todo el país, de la manera que todos conocen”. El presidente de la comisión de Agricultura, senador Iván Flores encendió luz amarilla para este mercado, señalando que “falta el reglamento que permitirá aplicar en plenitud la ley de etiquetado de la leche”.

Hasta la última gota, The NotCompany dará la pelea, ante el fallo del Primer Juzgado Civil de Valdivia que acogió la demanda del gremio de la leche de vaca (Aproval), condenado a la empresa por “competencia desleal”, prohibiéndole el uso de su marca NotMilk.

En septiembre de 2018 Matías Muchnick le dijo a El Mostrador que la “no compañía” no se rinde, junto con revelar la fórmula de unos de sus primeros productos, la “mayonesa not”, y adelantando lo que sería la llegada de la “leche not” a las góndolas del supermercado. En dicha entrevista, el fundador de la compañía en la que ha invertido Jeff Bezos, aseguró que llegarán con el “perfect timing” a la guerra de la leche que ya estaba declarada. Un año antes del estallido social, la disputa era por la leche reconstituida. Hoy, tiene que ver con su origen y etimología.

“Hemos revisado muy en detalle las consecuencias del fallo junto con nuestro equipo jurídico. Nuestra compañía presentará en los próximos días, bajo el amparo de lo que contempla la Ley, la apelación correspondiente con el objetivo de revertir el pronunciamiento de esta primera instancia, a efectos de que sea revisado por la Corte de Apelaciones de Valdivia”, señalaron a través de un comunicado.

Y agregan: “Durante todo el tiempo en que este proceso de apelación se lleve a cabo, NotMilk, seguirá estando disponible en puntos de venta de todo el país, de la manera que todos conocen actualmente, reafirmando, una vez más, nuestro fuerte compromiso con el cuidado del medio ambiente, la innovación y la reinvención de la industria alimentaria”.

La Asociación Gremial de Productores de Leche de la Región de Los Ríos (Aproval) demandó al unicornio chileno con presencia en Estado Unidos por competencia desleal, acusando a la empresa de aprovecharse del prestigio de la leche de vaca y confundir a los consumidores. NotCo respondió —representados por el abogado Gabriel Zaliasnik— alegando que la demanda carecía de sentido y buscaba obstaculizar su crecimiento. El conflicto se trasladó a una campaña publicitaria en la que NotCo exponía los detalles de la demanda. Los lecheros respondieron argumentando que la disputa debía resolverse en los tribunales y no en los medios de comunicación.

La sentencia

El Primer Juzgado Civil de Valdivia emitió su sentencia el 26 de mayo, declarando que NotCo —que tiene un “joint venture” con Kraft Heinz— ha incurrido en actos de competencia desleal. Se ordenó;

Cese y prohibición del uso de cualquier marca, rotulado, distintivo o imagen, de cualquier naturaleza (tanto en el envase como el material publicitario) que contenga el nombre “Not Milk”.

Cese y prohibición del uso de cualquier marca, rotulado, distintivo o imagen, de cualquier naturaleza (sea en el envase de su producto como el material publicitario) que contenga una vaca o cualquier figura propia de la industria lechera, tarjada, invertida o de cualquier otra manera alterada.

Cese y prohibición (tanto en el envase como en el material publicitario) de cualquier tipo de comparación o alusión a la leche, sea directa o indirectamente, de manera explícita o implícita.

De acuerdo al fallo, además, “se condena a la demandada al pago de las costas de la causa por haber sido vencida completamente y no haber tenido motivo plausible para litigar”.

Senador Flores pide dictar reglamento pendiente

El presidente de la comisión de Agricultura, senador Iván Flores encendió luz amarilla para este mercado, señalando que “falta el reglamento que permitirá aplicar en plenitud la ley de etiquetado de la leche”.

Según lo señalado por Flores, “si bien este fallo contribuye a aumentar la transparencia y a evitar que se transen productos que efectivamente no son leche -agregando el factor de evitar toda competencia desleal- las personas necesitan saber con exactitud qué están consumiendo y por ello he solicitado al ministerio de Salud que agilice la dictación del reglamento de la ley aprobada hace más de dos años. Esto, favorecerá tanto a los productores como a los consumidores”.

“Lo que determinó un tribunal en la región de los ríos es una señal de que las cosas se tienen que hacer bien. El engaño a los consumidores ya es una cuestión demasiado recurrente en nuestro país y haber prohibido la marca notmilk es una señal clara de que no pueden haber mensajes ni subliminales ni directos que engañen al consumidor. La ley de etiquetado de la leche surge precisamente después de haberse constatado que los consumidores estaban consumiendo una leche que nadie sabía exactamente su procedencia. Eso se terminó. No obstante, han pasado 2 años que la ley fue promulgada y el Ministerio de salud todavía no saca el reglamento y los productores siguen teniendo ese tremendo signo de interrogación”.

Cabe señalar que la acción judicial contra la empresa NotCo fue presentada a fines de 2020 por la Asociación Gremial de Productores de Leche (Aproval), en la región de Los Ríos.